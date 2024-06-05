Шесть граждан Азербайджана возвращены из Сирии

05 июня 2024, 09:57

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Женщина и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, возвращены в Азербайджан, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 14 мая МИД Азербайджана сообщил, что восемь азербайджанских граждан – три женщины и пять детей – были репатриированы из "конфликтных регионов" Сирии.

4 июня шесть граждан Азербайджана (пять детей и одна женщина), которые содержались в лагерях на территории Сирии, репатриированы на родину, сообщил МИД Азербайджана.

"В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем была осуществлена перевозка на территорию Турецкой Республики", - сообщило ведомство.

В Турцию были направлены представители госструктур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии. "Наши граждане были обеспечены билетами на самолет и свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику. 4 июня 2024 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в нашу страну", - цитирует сообщение ведомства Report.

Напомним, 21 февраля две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, были возвращены в Азербайджан. В октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены в Азербайджан из сирийских лагерей, а в августе того же года - три женщины и 13 детей.

В Ираке остается не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в июне 2023 года обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

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