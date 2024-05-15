Восемь граждан Азербайджана возвращены из Сирии

15 мая 2024, 14:30

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Три женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, возвращены в Азербайджан, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 21 февраля две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, были возвращены в Азербайджан. В октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены в Азербайджан из сирийских лагерей, а в августе того же года - три женщины и 13 детей.

В Ираке остаются не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в июне 2023 года обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

14 мая восемь азербайджанских граждан – три женщины и пять детей – были репатриированы из «конфликтных регионов» Сирии, сообщил МИД Азербайджана.

По данным ведомства, сначала был обеспечен их переход на территорию Турции, а затем члены межведомственной группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было проведено медицинское и психологическое обследование репатриантов, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Проездные документы и авиабилеты им обеспечило генконсульство Азербайджана в Стамбуле. После возвращения репатриантов предусмотрена их социальная реабилитация, отмечается в сообщении.

За последние годы из Сирии и Ирака в Азербайджан было репатриировано около 460 человек, и этот процесс продолжается, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель межведомственной рабочей группы по репатриации граждан Азербайджана.

По его словам, сначала устанавливаются местонахождение или место содержания предполагаемых граждан Азербайджана. Далее проверяется наличие у них азербайджанского гражданства. И после этого, по согласованию с властями страны пребывания, начинается процесс репатриации: перевозка граждан в Турцию, их обследование, обеспечение документами и далее возвращение на родину.

Представитель межведомственной группы затруднился назвать примерное число граждан Азербайджана, остающихся в Сирии и Ираке, «поскольку имеющиеся сведения нуждаются в проверке и перепроверке».

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