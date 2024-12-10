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23:00, 10 декабря 2024

Кавказские диаспоры Сирии

Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кавказские диаспоры в Сирии представляют собой сложную группу общин, сформировавшихся в ходе исторических событий и миграций из представителей разных народов Северного Кавказа.

Черкесы (адыги) – наиболее крупная исторически сложившаяся кавказская диаспора в Сирии. Черкесы были вынуждены покинуть свои земли на Северном Кавказе в XIX веке в результате Кавказской войны и расселились в Османской империи, в том числе на территории современной Сирии.

Десятки тысяч северокавказских эмигрантов было отправлено в страны Арабского Востока — Сирию, Иорданию, Палестину, — входившие тогда в Османскую империю, где они должны были составить защитные полицейские кордоны против племен, ежегодно нападавших на мирных жителей в районах Дамаска, Аммана, Алеппо, Хомса и других стратегически важных населенных пунктов. Более того, османское правительство планировало сделать из кавказцев карателей, готовых к подавлению национально-освободительных движений в этих странах. К тому же, «иррегулярные кавалерийские отряды черкесов, наряду с башибузуками, использовались в борьбе с партизанскими движениями славянских народов, им отводилась одна из неблаговидных ролей — проводить конфискацию у крестьян продовольственных запасов для снабжения регулярной армии» 1.

С момента обретения независимости Сирией черкесы стали служить в армии независимой Сирии и даже принимали участие в арабо-израильских войнах. По некоторым данным, в 1965 году они составляли 2/3 рядового состава и значительную часть офицерского корпуса 2.

Черкесская диаспора в Сирии насчитывает около 80 тысяч человек и состоит из адыгейцев, кабардинцев, дагестанских народов, вайнахов, абхазов и осетин. Представители диаспоры объединяются вокруг Черкесского благотворительного общества и целого ряда других общественных организаций, которые начали создаваться с 1920-х годов с целью сохранения традиционных ценностей 3.

На начало 2010-х годов черкесов в Сирии насчитывалось, по разным данным, от 90 до 120 тысяч человек. Они расселены в основном в Дамаске, Алеппо и Хомсе. Большие группы черкесов проживают также в городах Минбедж, Ракка, Хама, Новая Кунейтра и др. 

С начала войны в Сирии в 2011 году сирийские черкесы неоднократно обращались к руководству России с просьбой о помощи в возвращении на историческую родину. Так, они обращались к президенту России Дмитрию Медведеву и к руководителям Адыгеи Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, с просьбой помочь им вернуться на родину предков в условиях, когда Сирия фактически оказалась на грани гражданской войны.

Вайнахи

Вайнахи (объединяющее название для чеченцев и ингушей) также имеют свою диаспору в Сирии. Отдельная чеченская диаспора в Сирии сформировалась в результате нескольких волн миграции, начиная с XIX века. Основателями диспоры были первые мухаджиры с Северного Кавказа, переселившиеся в Османскую империю в 1864 году. Тогда тысяча семей вайнахского народа расселилась на территориях, которые сегодня примыкают к турецко-сирийской границе. По данным А.П. Берже, в 1878 году в Сирии жили 1200 чеченских семей. С первых же дней пребывания в Сирии и Иордании чеченские и черкесские эмигранты были втянуты турецкими властями в борьбу с соседними народами. Земли, которые северокавказцы получили в подарок от султана, бедуины, друзы, феллахи, курды и туркмены считали своими пастбищами. Русский консул в Бейруте К. Петкович писал о северокавказской «черкесской» эмиграции: «...Турецкое правительство стремится достигнуть разных политических успехов: усилить в Сирии мусульманский элемент, противопоставить арабам-мусульманам, к которым оно не питает доверия, новых мусульманских фанатиков, чуждых им по языку и народности, и подготовить себе тысячи верных и храбрых борцов как против внутренних, так и против внешних врагов своих» 4.

В середине 2010-х годов чеченская диаспора насчитывала порядка двух тысяч человек 5.

Дагестанцы

В Сирии проживает значительное количество выходцев из Дагестана, представляющих различные этнические группы. В 2012 году официальная численность диаспоры составляла более 7 тысяч человек 6. Основные районы поселения – Дамаск, провинции Хама и Хомс. Изначально переселенцы занимались животноводством, пчеловодством, различными ремеслами (в основном производством холодного и огнестрельного оружия), существовали и подпольные мастерские по изготовлению огнестрельного оружия 7.

Абхазы

Большую часть абхазской диаспоры в Сирии, численностью от 10 до 30 тысяч человек, составляют потомки выходцев из горных абхазских обществ, вынужденных покинуть историческую родину в результате насильственного переселения во время Кавказской войны в XIX веке, указывал советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кобахия. Все они жили в столице Сирии и ее окрестностях, куда потомки махаджиров перебрались из провинций Холмс, Алеппо и районов у Голанских высот. В свое время абхазская диаспора в Сирии была частью черкесской общины: численность абхазов, мигрировавших в Сирию, была невелика по сравнению с черкесами. Отдельные группы абхазов продолжали мигрировать в Сирию на протяжении всего XX века, в том числе в связи с политическими событиями на Кавказе, политикой русификации и ограничения прав абхазов.

Осетины

Осетины также нашли свое место в Сирии, хотя по сравнению с другими кавказскими диаспорами, осетин в Сирии немного – всего около 200 семей. В основном, это переселенцы из Турции, эмигрировавшие туда в 60-х годах XIX века. Гражданами Сирийского государства они стали в результате распада Османской империи после ее поражения в Первой мировой войне. По данным 2012 года, в Сирии проживало немногим более 700 осетин, в основном, в Дамаске 8.

Армяне

Современная армянская община Сирии сформировалась в 1915—1920 годах, в результате массового насильственного переселения в период Геноцида армян в Османской Турции. В 1918 году численность сирийских армян составляла 142 тысячи человек, из них 60 тысяч приходилось на Алеппо. По данным министерства диаспоры Армении, на 2019 год в Сирии жили порядка 100 тысяч армян, из которых порядка 60 тысяч в Алеппо, 8 тысяч в Эль-Камышлы, 6-7 тысяч в Дамаске. Подробнее об армянской диаспоре рассказано в справке “Кавказского узла”.

Причины миграции кавказцев в Сирию

Основная волна переселения кавказцев в Сирию связана с Кавказской войной (1817-1864 гг.). В результате войны многие кавказские народы (черкесы, адыгейцы, абхазы, чеченцы и другие) были вынуждены покинуть свои исторические земли и искать убежище в Османской империи, значительная часть территории которой находилась на территории современной Сирии.

Османская империя, стремясь укрепить свои южные границы и получить новых воинов, предоставила кавказским беженцам земли и привилегии, однако, условия жизни в новых землях были далеки от идеальных. Многие кавказцы служили в османской, а затем и в сирийской армии, защищая страну от внешних угроз.

Мигранты с Северного Кавказа селились компактными группами, сохраняя свои традиции и обычаи. Кавказцам приходилось приспосабливаться к новому климату, осваивать новые сельскохозяйственные культуры, изучать язык и обычаи местного населения. При этом кавказцы стремились сохранить свою национальную идентичность. Они строили мечети, создавали школы, где обучали детей родному языку и истории.

В XX веке миграция кавказцев в Сирию продолжалась, хотя и в меньших масштабах. Часть кавказцев переселялась в Сирию в поисках экономических возможностей. Многие кавказцы переезжали в Сирию к родственникам, уже проживавшим там.

Сирийская гражданская война 2011 года привела к массовому бегству населения, в том числе и представителей кавказских диаспор. Многие из них стали беженцами в соседних странах или в Европе.

Примечания

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  6. Этнические дагестанцы из Сирии хотят вернуться на свою историческую Родину// ГТРК “Дагестан”, 29.12.2012.
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