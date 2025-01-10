Адыги

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Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов (черкесов).

Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии.

К адыгским субэтносам относятся: адыгейцы, кабардинцы, черкесы (жители Карачаево-Черкесии), шапсуги, убыхи, абадзехи, бжедуги, адамейцы, бесленеевцы, егерукаевцы, жанеевцы, темиргоевцы, мамхеги, махоши (махошевцы), хатукайцы, натухайцы, хегайки, гуайе, чебсин, адале.Общая численность адыгов в Российской Федерации по переписи 2010 года 718 727 человек, в том числе: .

Адыгейцы: 124 835 человек;

Кабардинцы: 516 826 человек;

Черкесы: 73 184 человек;

Шапсуги: 3 882 человек.

Большинство адыгов проживают за пределами России. Точных данных о численности диаспор, как правило, нет, ориентировочные данные представлены ниже:

Турция: 3 000 - 6 500 тыс. человек;

Иордания: 80 - 170 тыс. человек ;

Сирия: 50 - 160 тыс. человек ;

Ливия: 35 тыс. человек ;

Германия: 32 тыс. человек;

США: 7 тыс. человек;

Израиль: 4 тыс. человек ;

Великобритания и Франция: 2 тыс. человек;

Нидерланды: 2 тыс. человек.

Всего за пределами России, по разным данным, от 5 до 7 миллионов адыгов.

Большинство верующих адыгов - мусульмане-сунниты.

Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский, входящие в Абхазо-адыгскую группу Северокавказской семьи языков. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания; в России это русский язык, в Турции — турецкий и т. д. .

Письменность адыгов базировалась на общечеркесском алфавите на основе арабской графики. В 1925 году письменность адыгов была переведена на латинскую графическую основу, а в 1937 - 1938 годах был разработан алфавит на основе кириллицы.

Территория расселения

Предки адыгов (зихи, керкеты, меоты и др.) известны в Северо-Восточном Причерноморье с I тысячелетия до н.э. В русскоязычных источниках были известны под именем касогов. В XIII в. распространяется тюркское название черкесы.

В XIV - XV веках часть адыгов заняла земли в окрестностях Пятигорья, после разорения Золотой Орды войсками Тимура к ним присоединилась еще одна волна адыгских племен с запада, став этнической основой кабардинцев.

В XVIII веке часть кабардинцев переселилась в бассейн рек Большой Зеленчук и Малый Зеленчук, составив основу черкесов Карачаево-Черкесской Республики.

Таким образом, адыги населяли большую часть территории Западного Кавказа – Черкесию (современные закубанская и причерноморская часть Краснодарского края, южная часть Ставрополья, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Адыгея). Оставшиеся западные адыги (кяхи) стали называться адыгейцами. Современные адыги сохраняют сознание своего единства, общие черты традиционной социальной структуры, мифологии, фольклора и др.

Происхождение и история

Процесс формирования древнеадыгской общности охватывал в основном конец первого тысячелетия до нашей эры - середина первого тысячелетия нашей эры. В нем участвовали племена ахеев, зихов, керкетов, меотов (в том числе торетов, синдов) .

В VIII – VII веках до нашей эры сложилась меотская культура. Племена меотов населяли территорию от Азовского до Черного морей. В IV – III вв. до н. э. многие из племен меотов вошли в состав Боспорского государства.

Период с IV по VII век вошел в историю как эпоха Великого переселения народов. С нашествием гуннов хозяйство адыгов переживало кризис. Нормальный процесс развития горской экономики нарушился, наступил спад, выразившийся в сокращении хлебных посевов, обеднении ремесел, ослаблении торговли.

К X веку сложился мощный племенной союз, называемый Зихия, который занимал пространство от Тамани до реки Нечепсухе, в устье которой находился город Никопсия.

В раннем средневековье адыгское хозяйство носило аграрный характер, существовали ремесла, связанные с выделкой металлических вещей и глиняной посуды.

Проложенный в VI веке Великий шелковый путь способствовал вовлечению народов Северо-Западного Кавказа в орбиту китайской и византийской торговли. Из Китая в Зихию привозились бронзовые зеркала, из Византии – богатые ткани, дорогая посуда, предметы христианского культа и пр. Соль поступала из предместий Азова. Тесные экономические отношения установились со странами Ближнего Востока (иранские кольчуги и шлемы, стеклянные сосуды). В свою очередь, зихи вывозили скот и хлеб, мед и воск, мех и кожи, лес и металл, изделия из кожи, дерева и металла.

Вслед за гуннами в IV – IX веках народы Северо-Западного Кавказа подверглись агрессии со стороны аваров, Византии, булгарских племен, хазар. Стремясь сохранить свою политическую независимость, адыгские племена вели ожесточенную борьбу с ними.

Начиная с XIII столетия в течение XIII – XV веков адыги раздвинули границы своей страны, что было связано с освоением более совершенных форм хозяйствования и привлечением новых площадей под пашни и пастбища. Область расселения адыгов с этого времени получила название Черкеcия.

В начале 40-х годов XIII века адыгам пришлось выдержать нашествие татаро-монголов, северокавказские степи становятся частью Золотой Орды. Завоевание нанесло тяжелый удар региону – погибло множество людей, большой ущерб был нанесен хозяйству.

Во второй половине XIV столетия, в 1395 году, произошло вторжение в Черкесию войск завоевателя Тимура, также нанесшее серьезный ущерб региону.

В XV веке заселенная черкесами территория простиралась с запада на восток от берегов Азовского моря до бассейнов рек Терека и Сунджи. Земледелие оставалось ведущей отраслью хозяйства. По-прежнему большое место занимало животноводство. Некоторого развития достигло ремесленное производство: железных дел мастера изготовляли предметы вооружения, орудия труда, домашнюю утварь; ювелиры – золотые и серебряные изделия (серьги, кольца, пряжки); шорники занимались обработкой кожи и производством конской сбруи. Черкесские женщины пользовались славой искусных вышивальщиц, пряли овечью и козью шерсть, ткали сукно, из войлока шили бурки и папахи. Внутренняя торговля была развита слабо, зато внешнеэкономические связи развивались активно, они носили характер бартера или обслуживались иностранными монетами, так как собственной денежной системы в Черкесии не было.

Во второй половине XV века Генуя развила активную торговую и колонизаторскую деятельность в Причерноморье. В годы генуэзского проникновения на Кавказ получила значительное развитие торговля итальянцев с горцами. Важное значение имел вывоз хлеба – ржи, ячменя, проса; вывозились также лес, рыба, икра, меха, кожи, вино, серебряная руда. Но наступление турок, захвативших в 1453 году Константинополь и ликвидировавших Византию, привело к упадку и полному прекращению деятельности Генуи на Северо-Западном Кавказе.

Главными партнерами во внешней торговле адыгов в XVIII – первой четверти XIX века стали Турция и Крымское ханство.

Кавказская война и геноцид черкесского населения

С начала XVIII века возникают периодические конфликты адыгов с Российской империей, набеги адыгов на русские поселения сменяются жестокими карательными экспедициями русских войск. Так, в 1711 году в ходе экспедиции, которую возглавил казанский губернатор П.М.Апраксин, была разорена ставка черкесского князя Нуреддина Бахти-Гирея – Копыл а также разгромлено войско Бахти-Гирея из 7 тысяч черкесов и 4 тысяч казаков-некрасовцев. Был отбит русский полон в 2 тысячи человек.

Самым трагическим событием за весь период истории адыгских народов является русско-черкесская, или Кавказская война, длившаяся 101 год (с 1763 по 1864 год), которая поставила адыгские народы на грань полного исчезновения.

Активное завоевание западных адыгских земель Россией началось в 1792 году с созданием русскими войсками сплошной кордонной линии по реке Кубань.

После вхождения Восточной Грузии (1801) и Северного Азербайджана (1803 – 1805 годы) в состав Российской империи их территории оказались отделенными от России землями Чечни, Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Черкесы совершали набеги на кавказские укрепленные линии, мешали развитию связей с Закавказьем. В связи с этим к началу XIX века присоединение этих территорий стало для России важной военно-политической задачей.

В 1817 году Россия перешла к планомерному наступлению на горцев Северного Кавказа. Назначенный в этом году главнокомандующим Кавказским корпусом генерал А.П.Ермолов начал применять тактику окружения горных районов Кавказа сплошным кольцом кордонов, прорубая просеки в труднодоступных лесах, разоряя дотла "непокорные" аулы и переселяя горцев на равнину под надзор русских гарнизонов.

Освободительное движение на Северном Кавказе развивалось под знаменем мюридизма, одного из течений суфийского ислама. Мюридизм предполагал полное подчинение теократическому вождю – имаму – и войну с неверными до полной победы. В конце 20-х – начале 30-х годов XIX века в Чечне и Дагестане сложилось теократическое государство – имамат. Но среди адыгских племен Западного Кавказа мюридизм не получил значительного распространения.

После поражения Турции в Русско-турецкой войне 1828 - 1829 гг. восточное побережье Черного моря от устья Кубани до бухты Святого Николая было закреплено за Россией. Необходимо отметить, что территории, населенные адыгами, не входили в состав Османской империи – Турция всего лишь отказывалась от своих претензий на эти земли и признавала их за Россией. Адыги же отказались подчиняться России.

К 1839 году, в ходе сооружения Черноморской береговой оборонительной линии, адыги были вытеснены в горы, откуда продолжали совершать набеги на русские поселения.

В феврале - марте 1840 года многочисленные черкесские войска штурмом овладели целым рядом русских береговых укреплений. Основной причиной этому был голод, созданный русскими в ходе блокады побережья.

В 1840—1850-е гг. русские войска продвигались в Закубанье на пространстве от реки Лабы до Геленджика, закрепляясь с помощью крепостей и казачьих станиц.

Во время Крымской войны русские укрепления на побережья Черного моря были оставлены, так как считалось, что оборонять и снабжать их при условии господства на море флотов Англии и Франции невозможно. По окончании войны русские войска возобновили наступление на черкесские территории.

К 1861 году большая часть Северо-Западного Кавказа перешла под контроль России.

В 1862 году Россия полностью овладела землями адыгов в горах.

Русско-черкесская война носила чрезвычайно ожесточенный характер.

Черкесский историк Самир Хотко пишет: "Длительный период противостояния завершился своего рода холокостом 1856–1864 гг., когда Черкесия была уничтожена огромной военной машиной Российской империи. Весь Западный Кавказ представлял собой одну огромную черкесскую крепость, захватить которую можно было лишь путем поэтапного постепенного разрушения ее отдельных бастионов. После 1856-го года, мобилизовав огромные военные ресурсы, российская армия стала откалывать от Черкесии узкие полоски земли, тут же уничтожая все адыгские села и занимая захваченную территорию крепостями, фортами, казачьими станицами. Поэтапная аннексия дала свои результаты уже к 1860 году ввиду того, что изнуренная Черкесия стала испытывать сильнейший продовольственный кризис: в еще независимых долинах скопились сотни тысяч беженцев".

Эти факты подтверждаются свидетельствами нечеркесских историков. "Черкесские аулы выжигались сотнями, посевы их истреблялись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявившие покорность, выселялись на равнинные части под управлением приставов, непокорные же отправлялись на берег моря для переселения в Турцию" (Е.Д. Фелицын).

После кровопролитной войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю численность оставшихся на родине составляла немногим более 50 тысяч человек. В ходе хаотичного выселения десятки тысяч людей погибли в пути от болезней, от перегруза турецких плавательных средств и некачественных условий, созданных османами для приема изгнанников. Изгнание черкесов в Турцию обернулось для них подлинной национальной трагедией. В многовековой истории черкесов наблюдаются довольно значимые по масштабам переселения этнотерриториальных групп. Но никогда подобные миграции не затрагивали всей массы адыгских народов и не оборачивались для них столь тяжкими последствиями.

В 1864 году Россия полностью взяла под контроль территории проживания адыгов. Часть адыгской знати к этому моменту перешла на службу Российской империи. В 1864 Россия установила контроль над последней не присоединенной территорией Черкесии — нагорной полосой Закубанья и Северо-восточного Причерноморья (Сочинский, Туапсинский, и горные части Апшеронского, Северского и Абинского районов современного Краснодарского края). Большая часть сохранившегося населения (около 1,5 млн человек) Адыго-Черкесии переселилось в Турцию.

Османский султан Абдул-Хамид II поддерживал поселение адыгов на территории его империи, и они поселялись на пустынной границе Сирии и в других запустелых приграничных регионах для остановки бедуинских набегов.

В советское время земли, населенные адыгами, были разделены на одну автономную союзную республику, две автономные области и один национальный район: Кабардинскую АССР, Адыгейскую и Черкесскую автономные области и Шапсугский национальный район, упраздненный в 1945 году .

21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией .

Поиски национальной идентичности адыгов

Распад СССР и провозглашение демократизации общественной жизни создали стимулы для национального возрождения и поиска национальных корней у многих народов бывшего СССР. Не остались в стороне и адыги.

В 1991 году была создана Международная Черкесская Ассоциация - организация, имеющая целью способствовать культурному возрождению адыгского народа, укреплению связей с соотечественниками за рубежом и репатриации их на историческую родину.

Одновременно стал вопрос и о юридической квалификации событий Русско-кавказской войны.

7 февраля 1992 года Верховный совет Кабардино-Балкарской ССР принял постановление "Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы русско-кавказской войны", которое объявляло гибель адыгов в 1760—1864 гг. "геноцидом" и провозглашало 21 мая "Днём памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны" .

В 1994 году первый президент РФ Борис Ельцин в заявил, что "сопротивление царским войскам было оправданным", но он не признал "вину царского правительства за геноцид".

12 мая 1994 года было принято постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики об обращении в Госдуму РФ с вопросом признания геноцида черкесов. 29 апреля 1996 г. аналогичное постановление было принято Государственным Советом — Хасэ Республики Адыгея.

29 апреля 1996 года последовало Обращение Президента Республики Адыгея к Государственной думе Федерального собрания от 29 апреля 1996 года (об обращении в Госдуму с вопросом признания геноцида черкесов).

25 июня 2005 г. Адыгейского республиканского общественного движения (АРОД) "Черкесский конгресс" приняло Обращение к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости признания геноцида черкесского народа.

23 октября 2005 г. последовало Обращение АРОД "Черкесский конгресс" к председателю Государственной Думы Российской Федерации Грызлову, а 28 октября 2005 г. — Обращение АРОД "Черкесский конгресс" к Президенту Российской Федерации В.В.Путину. 17 января 2006 г. последовал ответ Государственной думы РФ, в котором парламентарии прокомментировали события 20 века, не имеющие отношения к обозначенным в обращении АРОД "Черкесский конгресс" событиям XVIII - XIX веков.

В октябре 2006 года 20 адыгских общественных организаций из России, Турции, Израиля, Иордании, Сирии, США, Бельгии, Канады и Германии обратились в Европарламент с просьбой "о признании геноцида адыгского народа в годы и после русско-кавказской войны XVIII - XIX столетий". В обращении к Европарламенту было сказано, что "Россия ставила целью не только захват территории, но и полное уничтожение либо выселение коренного народа со своих исторических земель. Иначе нельзя объяснить причины нечеловеческой жестокости, проявленной российскими войсками на Северо-Западном Кавказе" . Спустя месяц общественные объединения Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать геноцид черкесов .

В 2010 году с просьбой признать геноцид адыгов царским правительством черкеские делегаты обратились к Грузии. 20 мая 2011 года парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской империей во время Кавказской войны .

26 июля 2011 года Международная ассоциация исследователей геноцида начала изучение вопроса черкесского геноцида .

Дополнительное обострение черкесского вопроса связано с проведением зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Дело в том, что 21 мая 1864 года в урочище Красная Поляна (близ Сочи), где располагалось особо почитаемое место моления у черкесов, соединились четыре отряда русских войск, наступавших на Западный Кавказ с четырех разных направлений. День этой встречи был объявлен днем окончания Кавказской Войны. Именно в Красной Поляне Великий князь Михаил Николаевич, брат царя, официально провозгласил об окончании Кавказской войны . Эти мероприятия стали, по мнению ряда адыгских активистов, историческим символом черкесской трагедии, уничтожения людей в ходе войны и начала изгнания народа с его земли.

В настоящее время Красная поляна - известный горнолыжный курорт, один из основных объектов Олимпиады-2014.

Дополнительную остроту вопросу добавляет тот факт, что Олимпиада назначена на 2014 год, на который также приходится 150-летняя годовщина парада российских войск на Красной Поляне с провозглашением окончания Кавказской войны.

14 февраля 2011 года в Москве состоялся "круглый стол" "Кавказ. Проблемы понимания истории". В его ходе прозвучало мнение, что требование признать геноцид черкесского народа превращается в вопрос политический.

3 марта 2011 года в конференц-зале Московского центра Карнеги состоялся семинар "Черкесский вопрос и Олимпиада в Сочи". Большинство участников мероприятия уверены, что в настоящий момент "черкесский вопрос" не представляет собой серьезную угрозу для Олимпиады в Сочи, однако некоторые из них не исключают, что в будущем он может в нее перерасти.

Главным предметом дискуссии на мероприятии был доклад старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой. По ее словам, большинство черкесских организаций в России, включая Совет старейшин черкесского народа, Международную черкесскую ассоциацию, "Адыгэ Хасэ" в трех республиках поддерживают проведение Олимпиады в Сочи, "призывая использовать черкесский компонент в оформлении, в символике и культурной программе Игр". Против проведения Олимпиады выступают только три - "Черкесский конгресс" Адыгеи, КБР и КЧР. "Они считают, что Олимпиада не может проводиться на территории, где адыги подверглись геноциду и тем более при замалчивании о той демографической и культурной катастрофе, которая произошла с адыгами в XIX веке", - пояснила докладчик. Нефляшева уверена, что "черкесский вопрос" в контексте предстоящих международных соревнований в Сочи нуждается в широком обсуждении, как со стороны самого черкесского сообщества, так и со стороны власти.

17 мая 2011 года опубликовано Обращение Черкесской ассоциации Калифорнии к депутатам Государственной Думы Российской Федерации с призывам к принятию программы по содействию репатриации черкесов.

7 ноября 2011 года представителями черкесской диаспоры был подписан и зачитан на пленарном заседании Европейского парламента текст Декларации самоопределения и государственности автохтонного коренного черкесского народа: нации в изгнании.

25 декабря 2011 года 115 представителей черкесского народа, проживающих в Сирии, направили обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, а также властям и общественности Адыгеи с призывом о помощи. 28 декабря 2011 года еще 57 сирийских черкесов обратились к руководству РФ и Адыгеи с просьбой оказать содействие в переселении в Россию. 3 января в адрес правительств России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии было направлено новое обращение от 76 черкесов Сирии.

14 января 2012 года в Нальчике прошло расширенное заседание Международной Черкесской Ассициации (МЧА), на котором принято обращение к руководству России с просьбой о содействии возвращению на историческую родину 115 черкесов, проживающих в Сирии.

Представители черкесов Сирии 24-25 января посетили Адыгею, где на состоявшейся 26 января встрече главы Адыгеи с активом "Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент" было принято решение о создании рабочей группы по изучению положения черкесов Сирии. 31 января делегация из Сирии встретилась с главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым. Оказать помощь черкесам из Сирии пообещали также власти Карачаево-Черкесии.

11 февраля 2012 года в Майкопе состоялся внеочередной съезд общественного движения "Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент" Республики Адыгея, на котором рассмотрели вопрос о положении проживающих в Сирии черкесов и приняли обращение к руководству России с призывом в содействии возвращению соотечественников. В мероприятии приняли участие около 1000 человек - представители руководства Адыгеи, общественных организаций, политических партий республики, а также члены "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Ранее планировалось, что участниками съезда станут 500 человек. По мнению делегатов съезда, представителям зарубежной черкесской диаспоры, проживающим в Сирии, "грозит физическое истребление в случае победы оппозиции в этой арабской стране".

30 июня 2012 года в Майкопе состоялся съезд общественного движения Адыгеи "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" на котором были рассмотрены два основных вопроса - репатриация черкесов Сирии и Олимпиада в Сочи.

17 марта в Кабардино-Балкарию из Сирии прибыли 17 черкесов. В апреле в республику приехали две группы из 50 и девяти репатриантов. 4 мая в Кабардино-Балкарию из Сирии прибыли еще 14 человек. Кроме этого, в республику прибыли сирийские репатрианты в частном порядке. На съезде было принято обращение к президенту РФ с призывом оказать "содействие в отражении наследия коренного населения Причерноморья – черкесов (адыгов) в культурной программе Зимней Олимпиады Сочи-2014". Также на съезде принято обращение к парламенту Адыгеи с просьбой поднять вопрос репатриации сирийских черкесов на федеральном уровне.

20 сентября 2016 года на XI конгрессе Международной черкесской ассоциации глава республики Юрий Коков предложил "вплотную заняться созданием единой адыгской письменности".

В 2019 году, в преддверии всероссийской переписи населения в 2020 году, черкесские активисты предложили всем адыгам записываться как «черкес», а не так, как указано в реестре национальностей для переписи: «шапсуги», «адыгейцы», «кабардинцы», «черкесы» . Они объявили флешмоб #ячеркесАты? для объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы". Однако комментаторы флешмоба не были едины во мнении о необходимости объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы". 4 июля 2020 года председатель «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Карачаев--Черкесии также обратился к адыгам с призывом записаться в ходе предстоящей переписи адыгами (черкесами).

В октябре 2021 года Черкесская диаспора Турции открыла в Стамбуле монумент, посвященный геноциду и изгнанию черкесов с исторической родины. По словам инициаторов, открытие памятника связано с усилиями диаспоры добиться признания геноцида черкесов.

В феврале 2022 года немецкое академическое издательство DeGruyter приступило к изданию 30-томной серии книг "Европа и Черкесия: 1760-1870". Серия книг позволит ввести в научный оборот никогда ранее не публиковавшиеся документы, мемуары записи бесед, разведывательные данные и дипломатическую корреспонденцию из архивов Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Турции, Ирана, Голландии, России, США, Украины и Грузии.

18 мая 2022 года, в преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны, МИД Турции назвал трагедией массовое изгнание черкесов с Кавказа.

9 января 2025 года Верховная Рада Украины приняла постановление о признании геноцида черкесского народа Российской империей в период Кавказской войны 1763-1864 годов. В документе решительно осуждаются действия Российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов, нанесли значительный ущерб черкесскому обществу и признается право черкесского (адыгского) народа в диаспоре на репатриацию на земли прежнего расселения в северо-западной части Кавказа.

Культура и традиционный образ жизни

Фольклор

В фольклоре основное место занимают нартские сказания, героические и исторические песни, песни-плачи о героях. Нартский эпос многонационален и распространен от Абхазии до Дагестана — у осетин, адыгов (кабардинцев, черкесов и адыгейцев), абхазцев, чеченцев, ингушей, — что свидетельствует об общности культуры предков многих народов Западного и Северного Кавказа. Исследователи считают, что из общего нартского эпоса выделяется адыгская версия как завершенный и самостоятельный вариант. Он состоит из множества циклов, посвященных различным героям. Каждый цикл включает в себя повествовательные (в основном объяснительные) и стихотворные тексты-сказания (пшинатле). Но самое примечательное то, что адыгская версия – поющийся эпос. Традиционные сюжеты нарт-ского эпоса адыгов с их песенными вариантами циклически группируются вокруг их главных героев: Саусоруко (Сосруко), Патараза (Батараза), Ашамеза, Ша-батнуко (Бадиноко) и др. Фольклор включает себя, помимо нартского эпоса, разнообразные песни – героические, исторические, обрядовые, любовно-лирические, бытовые, траурные, свадебные, танцевальные и др.; сказки и сказания; пословицы; загадки и иносказания; частушки; скороговорки.

Традиционная одежда

К XVIII - XX векам основные комплексы традиционной одежды народов Северного Кавказа уже сложились. Археологический материал позволяет с достаточной достоверностью подтвердить тезис о местном происхождении основных конструктивных деталей мужского и женского костюма. Одежда общесеверокавказского типа: у мужчин – нательная рубаха, бешмет, черкеска, ременный пояс с серебряным набором, штаны, войлочная бурка, папаха, башлык, узкие войлочные или кожаные ноговицы (оружие являлось неотъемлемой частью национального костюма); у женщин – шаровары, нижняя рубаха, облегающий кафтанчик, длинное распашное платье с серебряным поясом и длинными нарукавными лопастями-подвесками, высокая шапочка, обшитая серебряным или золотым галуном, платок. Основные костюмные комплексы адыгов различаются по назначению, по соответствию основным функциям: повседневный, военный, производственный, праздничный, ритуальный.

Хозяйство

Традиционные занятия адыгов – пашенное земледелие (просо, ячмень, с XIX века основные культуры – кукуруза и пшеница), садоводство, виноградарство, скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, коневодство). Среди традиционно адыгских домашних промыслов наибольшего развития достигли плетение, ткачество, бурочное, кожевенное и оружейное производство, резьба по камню и дереву, золотое и серебряное шитье. Традиционное жилище представляло собой турлучное однокамерное помещение, к которому пристраивали дополнительные изолированные помещения с отдельным входом для женатых сыновей. Забор делался из плетня.

Адыгская кухня

Основное блюдо адыгского стола – круто сваренная каша (пастэ) вместе с кислым молоком (щхыу). Среди наиболее популярных блюд: щипс (соус из куриного бульона с кукурузной кашей), блюда из адыгейского сыра (жареный сыр с красным перцем; вареники с сыром, подаются с кашей и поджаркой; из выпечки – гуубат (в пер. разбитое сердце) из слоеного теста и адыгейского сыра). Мясные блюда чаще всего готовят из баранины, говядины, курятины, индюшатины. С особой тщательностью готовится халва (поджаренная на масле мука, сахар, на воде). Относится, по всей видимости, к ритуальным блюдам адыгской кухни. Высокими питательными качествами обладает калмыцкий чай – напиток из конского щавеля – отвар темно-коричневого цвета, в который добавляют молоко и специи.

Примечания: