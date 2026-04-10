Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

Два человека погибли при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Среди пострадавших при взрыве 14 человек двое детей, одному из них один год

Как писал "Кавказский узел", мощный взрыв произошел на складе пиротехники во Владикавказе, пострадали 14 человек, в том числе и жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Спасатели тушат огонь на площади 800 квадратных метров.

Тела двух погибших найдены на месте взрыва во Владикавказе при разборе завалов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, пострадали двое детей, одному из них 11 лет, другому один год. "Состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, в РКБ И КБСП находятся 12 пострадавших, 4 из них в тяжелом состоянии", - сообщил в своем Telegram-канале.

Одному из погибших мужчин был 41 год. Предварительно, это сотрудник склада, пишет Mash.

Взрыв повредил линию электропередач, часть города осталась без света, говорится в сообщении.

