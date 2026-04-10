14:29, 10 апреля 2026

14 человек пострадали при взрыве во Владикавказе

Взрыв во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники во Владикавказе, пострадали 14 человек, в том числе и жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Спасатели тушат огонь на площади 800 квадратных метров.

Мощный взрыв произошёл в складских помещениях  во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

По его словам, всего пострадали 14 человек, в том числе два ребенка. Состояние как минимум  четверых из них оценивается как крайне тяжелое. 

Взрыв во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" очевидцемОдин пострадавший ребёнок находился в доме напротив склада, в котором произошёл взрыв. Осколки попали внутрь и нанесли ему травмы, передает Mash Gor.

Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе повредил близлежащие дома. В строениях выбиты окна, разрушены крыши, - пишет "КрыльяTV Осетия".

Предварительная причина взрыва во Владикавказе — просроченная пиротехника. Количество пострадавших увеличилось до 14 человек, двое из них дети, пишет  Mash.

"Партия фейерверков пролежала четыре года, после того, как на юге России запретили салюты на праздники. Количество продаж у компании резко упало, остатки, предназначенные для реализации в соседних регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, хранились на складе и сегодня сдетонировали из-за разложения химических компонентов", - говорится в сообщении. 

"Кавказский узел" в частости писал, что власти Ростовской области 22 ноября 2023 года запретили использование фейерверков до 1 марта 2024 года. Часть комментаторов в ростовских пабликах в соцсетях поддержали это решение, другие усомнились, что оно будет выполняться. В новогоднюю ночь 2024 года  в небо над Ростовом-на-Дону были запущены сотни салютов вопреки запрету властей на их использование. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, охранявшим город, заявили комментаторы в местном паблике. Они призвали власти ввести запрет не только на использование, но и на продажу фейерверков.

В МЧС по Северной Осетии заявили, что площадь обрушения конструкций при взрыве во Владикавказе составила 800 квадратных метров.

«В настоящее время площадь горения при взрыве на складах во Владикавказе составляет 650 кв. м, площадь обрушения конструкций — 800 кв. м», — приводит слова ведомства ТАСС.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
5
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
Все события дня
Новости
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Угощение для седера. Фото: Haim Charbit / Unsplash.com
22:52, 6 апреля 2026
Еврейские общины юга России отказались от медийности в праздновании Песаха
Проверка документов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:34, 4 апреля 2026
Уроженец Чечни пропал после задержания на "Верхнем Ларсе"
22:01, 3 апреля 2026
Военный из Южной Осетии убит на Украине
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:34, 3 апреля 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Пикет с призывом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 10 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/KrasnodarUMR/24204
10 апреля 2026, 13:02
Жительница Краснодара призвала патриарха оставить набережную детям

Стоп-кадр видеообращения жительницы Новосибирска. Скриншот видео https://t.me/bloodysx/54358
10 апреля 2026, 11:02
Жительница Сибири пожаловалась на угрозы после возвращения дочери из Чечни

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Показать больше