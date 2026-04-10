14 человек пострадали при взрыве во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники во Владикавказе, пострадали 14 человек, в том числе и жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Спасатели тушат огонь на площади 800 квадратных метров.

Мощный взрыв произошёл в складских помещениях во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, всего пострадали 14 человек, в том числе два ребенка. Состояние как минимум четверых из них оценивается как крайне тяжелое.

Один пострадавший ребёнок находился в доме напротив склада, в котором произошёл взрыв. Осколки попали внутрь и нанесли ему травмы, передает Mash Gor.

Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе повредил близлежащие дома. В строениях выбиты окна, разрушены крыши, - пишет "КрыльяTV Осетия".

Предварительная причина взрыва во Владикавказе — просроченная пиротехника. Количество пострадавших увеличилось до 14 человек, двое из них дети, пишет Mash.

"Партия фейерверков пролежала четыре года, после того, как на юге России запретили салюты на праздники. Количество продаж у компании резко упало, остатки, предназначенные для реализации в соседних регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, хранились на складе и сегодня сдетонировали из-за разложения химических компонентов", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" в частости писал, что власти Ростовской области 22 ноября 2023 года запретили использование фейерверков до 1 марта 2024 года. Часть комментаторов в ростовских пабликах в соцсетях поддержали это решение, другие усомнились, что оно будет выполняться. В новогоднюю ночь 2024 года в небо над Ростовом-на-Дону были запущены сотни салютов вопреки запрету властей на их использование. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, охранявшим город, заявили комментаторы в местном паблике. Они призвали власти ввести запрет не только на использование, но и на продажу фейерверков.

В МЧС по Северной Осетии заявили, что площадь обрушения конструкций при взрыве во Владикавказе составила 800 квадратных метров.