Власти Ростовской области запретили фейерверки до весны

22 ноября 2023, 17:19

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Губернатор Ростовской области запретил использование фейерверков до 1 марта 2024 года. Часть комментаторов поддержали это решение, другие усомнились, что оно будет выполняться без запрета на продажу пиротехники.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону обратились к губернатору Василию Голубеву с призывом запретить салюты и фейерверки во время проведения спецоперации на Украине. Поводом для возмущения стало шумное празднование с использованием пиротехники на левом берегу Дона.

Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Дальше по ситуации", - сказал он выступая на заседании.

Голубев добавил, что есть пиротехнические изделия, которые власти области не запрещают использовать. "Мы не запрещаем хлопушки и бенгальские огни. А фейерверки и все, что летает, мы запрещаем", - отметил он на видео, которое приложено к сообщении в его Telegram-канале.

К 17.00 мск это сообщение, в Telegram-канале Голубева, у которого насчитывается 53 550 подписчиков, набрало 224 комментария. Большинство комментаторов поддержали решение о запрете фейерверков. "Ураааа! Наконец-то! Надоело вздрагивать", - написала Анна Мироненко. "Полностью согласен !ещё и штраф бы тысяч 50", - предложил Петр. "Это сделать надо было с начала СВО", - отметил Сергей Новиков.

Ряд пользователей усомнились, что ростовчане откажутся от фейерверков на новогодние праздники. "А продажи-то открыты, уверена,что в НГ будет пиф-паф вовсю", - отметила Анастасия Терновская. "Контролировать это как будут?" - поинтересовалась Agatha. "Может, стоить внести поправки в указ, и добавить приостановку продажи пиротехнических изделий. А не пытаться запрещать использование, когда вся пиротехника будет общедоступна", - добавил Дмитрий Дмитрий.

"Кавказский узел" писал, что к губернатору Ростовской области в ноябре 2022 года обращался по поводу запрета использования петард и фейерверков во время СВО депутат Евгений Федяев. Он направил губернатору результаты голосования, которое было проведено в телеграм-канале, согласно которому жители региона попросили запретить использование пиротехники.

29 октября несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко. Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу.

21 ноября был сбит беспилотник в Каменском районе Ростовской области. 2 ноября системы ПВО в Ростовской области, по данным Голубева, поразили две цели в воздухе, на земле разрушений нет.

Напомним, 9 ноября 2022 года пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило региональное управление МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы. Власти подтвердили наличие проблемы с сиренами.

В сентябре того же года областное управление МЧС опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве региона сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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