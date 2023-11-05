05 ноября 2023, 03:36
Ростовчане призвали власти запретить салюты и фейерверки
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Жители Ростова-на-Дону обратились к губернатору Василию Голубеву с призывом запретить салюты и фейерверки во время проведения спецоперации на Украине. Поводом для возмущения стало шумное празднование с использованием пиротехники на левом берегу Дона.
Салюты, который 3 ноября запустила некая компания, празднуя на левом берегу Дона, напугали ростовчан. Жители подумали, что работает система ПВО, а когда выяснилось, что речь идет всего лишь о фейерверках, потребовали запретить их, пишет 4 ноября 1rnd.ru.
Возмущенные комментарии ростовчане написали, в том числе, под поздравлением с Днем народного единства, которое губернатор Василий Голубев написал в своем телеграм-канале. "Подскажите, пожалуйста, почему вы не принимаете меры, чтобы в столь неспокойное время не было салютов?" - интересуется Ксения. "Что за и...ы додумались в это время салют пускать, вся область на иголках и так", - возмущается ghgtopp.
"Почему не запретят салюты?" - задается вопросом Наталья Аль-Хайят. "Отмените салюты! Сейчас не до салютов!" - призвал Rostov Father.
"Какой может быть салют в наше неспокойное время, люди все на нервах, введите штрафы за такое безобразие", - написала Елена.
"Можно запретить проводить подобные мероприятия с такими "чудесными" салютами? Не до салютов сейчас" - также призвала Катя.
"Ждем постановления о запрете салютов!" - отметил безымянный пользователь, "С каких пор салюты устраивают после 22:00? Тем более в такое неспокойное время, не предупредив граждан? Если это и впрямь были салюты, то я в шоке", - написал пользователь с ником "Узник замка Иф".
Издание 161.ru отчиталось 4 ноября, что провело опрос жителей Ростова-на-Дону по поводу запрета фейерверков в городе. По данным издания, опрошено 17 тысяч человек, 69% из них высказались за запрет. Отмечается, что поводом стало использованием мощной пиротехники в ресторане на левом берегу Дона.
"Кавказский узел" писал, что к губернатору Ростовской области в ноябре 2022 года обращался по поводу запрета использования петард и фейерверков во время СВО депутат Евгений Федяев. Он направил губернатору результаты голосования, которое было проведено в телеграм-канале, согласно которому жители региона попросили запретить использование пиротехники.
29 октября несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко. Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу.
2 ноября системы ПВО в Ростовской области, по данным Голубева, поразили две цели в воздухе, на земле разрушений нет.
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"Экологи установили превышение уровня загрязнения воздуха в Тамани после атаки дронов", "Полеты дронов на Кубани запрещены с 12 декабря", "Нефтеперегонные заводы на Дону и Кубани возобновили работу после атаки беспилотников".
Автор: "Кавказский узел"
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