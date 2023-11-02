Системы ПВО дважды сработали в Ростовской области

02 ноября 2023, 15:42

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Системы противовоздушной обороны поразили сегодня две цели в воздухе, на земле разрушений нет, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко. Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу.

21 октября жители Ростова-на-Дону также рассказали, что громкие взрывы были слышны в нескольких микрорайонах, от них дрожали оконные стекла и сработала автосигнализация. Василий Голубев объяснил эти взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели. Аналогичное объяснение дал губернатор и взрывам, встревожившим горожан 23 и 24 октября.

О двух случаях срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели", - написал он в своем Telegram-канале.

затем он сообщил о втором случае срабатывания системы за день. "В 14.40 система ПВО была задействована еще раз. Военные выполняют свою работу", - отметил губернатор.

После этого Голубев заверил, что обошлось без разрушений. "По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены 2 воздушные цели. Разрушений на земле нет", - cообщил он.

Губернатор не уточнил, в районе какого населенного пункта сработала система ПВО.

Два хлопка с интервалом около получаса прозвучали в районе Азова, местные жители сообщили об инверсионных следах в небе, говорится в публикации издания 161.ru.

Напомним, 9 ноября 2022 года пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило региональное управление МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы. Власти подтвердили наличие проблемы с сиренами.

В сентябре того же года областное управление МЧС опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве региона сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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