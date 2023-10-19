Голубев отчитался о срыве атаки беспилотника на Ростовскую область

19 октября 2023, 11:02

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Сегодня противовоздушной обороной в Ростовской области был сбит летающий объект, сообщил губернатор Василий Голубев. Момент поражения беспилотника над Ростовом-на-Дону сняли на видео местные жители.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, летающий объект был сбит подразделениями ПВО сегодня в 10.10 мск.

"Подразделение ПВО <…>, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале губернатора, на который подписаны более 48 тысяч пользователей, на 11.00 мск набрал 358 отметок с реакцией пользователей и 47 комментариев. Большая часть их авторов похвалила российских военных.

Видео, на котором показан момент, когда был сбит летающий объект, опубликовал сегодня телеграм-канал "Ростов Главный". На кадрах показан след от ракеты и от взрыва. "Сбили что-то, не то беспилотник, не то ракету перед нами", – сказал автор ролика.

"Да, сбили", – подтвердил его собеседник.

На этом ролик, длительность которого составляет, шесть секунд, обрывается.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала спецоперации на Украине инциденты с летающими объектами происходили неоднократно. Так, два беспилотника 20 августа также попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа в городе Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

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