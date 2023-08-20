Голубев отчитался о срыве атаки двух беспилотников

20 августа 2023, 11:58

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Два беспилотника попытались сегодня атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня два беспилотника предприняли попытку атаковать территорию региона.

"По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Жертв и разрушений нет, уточнил он.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с летающими объектами в Ростовской области происходили неоднократно. Так, 15 августа в городе Миллерово были слышны взрывы и выстрелы, так как военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром, заявили власти. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ на эти объяснения выказали недоверие.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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