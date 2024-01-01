Салюты над Ростовом-на-Дону в новогоднюю ночь. Кадр из видео https://vk.com/wall-36039_9916016

01 января 2024, 08:57

Ростовчане проигнорировали запрет на использование пиротехники

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В новогоднюю ночь в небо над Ростовом-на-Дону были запущены сотни салютов вопреки запрету властей на их использование. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, охранявшим город, заявили комментаторы в местном паблике. Они призвали власти ввести запрет не только на использование, но и на продажу фейрверков.

Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября власти Ростовской области запретили использование фейерверков до 1 марта 2024 года. Часть комментаторов в ростовских пабликах в соцсетях поддержали это решение, другие усомнились, что оно будет выполняться.

Сотни жителей Ростова-на-Дону вышли после полуночи на улицу и запустили фейерверки. Взрывы пиротехники были слышны во всех районах города, передал сегодня Donday.ru.

Пост о том, что ростовчане проигнорировали запрет на фейерверки был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ростов Главный – новости Ростова-на-Дону". К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показаны салюты в ночном небе над городом. Этот пост на 08.55 мск набрал 280 отметок с реакцией пользователей и 170 комментариев.

"Стрелять запретили, а продажу нет", – отметила Ирина Згоняйко.

"И смысл было запрещать и предупреждать при том, что ты не можешь отвечать за свой запрет? И ростовчане показали сколько "за" отказ от салютов и сколько людей (будто бы "большинство") просили отменить губернатора", – написала Инна Финкова.

"У жителей попросили самую малость, не использовать салюты, чтобы не усложнять работу нашим же мальчишкам, чьим-то сыновьям, мужьям, братьям. Но нет, не смогли поступиться самым малым. Где же наша солидарность?" – задалась вопросом Людмила Шевцова.

"Очередной раз убеждаюсь, что в городе власти, правителя, градоначальника нет. Ростов-на-Дону плевал на законы всегда. А верхушке все равно. Награды получают и это главное", – заявила Катерина Хафизова.

"Просто у некоторых ума не хватает понять, что запретили не просто так. Ну что поделать, в семье не без урода", – отметила Галина.

"Стыдно и горько, что за таких вот, ребята жизнями рискуют. Люди горя не знают, бесятся с жиру, не имеют ни капли уважения к тем, кого беда коснулась. И поймут только тогда, когда коснется их. Сегодня мне, как никогда стыдно за земляков. Видимо их прадеды тоже не гибли на войне, раз веселье дороже уважения к тем, благодаря кому мы все еще живы. И в то же время, я не могу понять, почему запретив запуск салютов, не запретили их продажу?", – спросила Оксана Кряквина.

Напомним, депутат Евгений Федяев в ноябре 2022 года обращался к губернатору Ростовской области по поводу запрета использования петард и фейерверков во время СВО. Он направил губернатору результаты голосования, которое было проведено в телеграм-канале, согласно которому жители региона попросили запретить использование пиротехники.

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Автор: "Кавказский узел"

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