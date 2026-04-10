Житель Волжского погиб при атаке беспилотников

В результате атаки беспилотников в Волгоградской области погиб человек, повреждены 13 частных домов. По данным Минобороны, в регионе сбиты за ночь 57 дронов.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Минувшей ночью в результате атаки БПЛА скончался от осколочного ранения житель Волжского, находившийся в СНТ «Мичуринец», сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Также, по его данным, в Суровикинском районе повреждены 13 частных домов, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева.

"В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара", - приводятся слова губернатора в публикации в телеграм-канале администрации области.

В Волгоградской области минувшей ночью сбиты 57 БПЛА, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Напомним, оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.