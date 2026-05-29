Кавказский узел

Главная / Лента новостей
06:38, 29 мая 2026

Продлен срок ареста волгоградскому блогеру Алексею Ульянову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Волгограда оставил под стражей до 24 июня блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в крупном вымогательстве. 

Как писал "Кавказский узел", 26 мая дело волгоградского блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, было передано на рассмотрение суда.

По данным следствия, начиная с 2020 года Алексей Ульянов требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ.

Обвиняемого в крупном вымогательстве блогера Алексея Ульянова еще на месяц оставили под стражей. Со слов супруги подсудимого, с ходатайством о продлении меры пресечения выступил прокурор Центрального района. Заседание проходило в закрытом формате, сообщает издание "Волгоград онлайн".

"Суд Центрального района в лице судьи Коротенко продлил срок ареста Алексею Ульянову до 24 июня по ходатайству прокурора Центрального района Пашкевич. Оснований для отмены или изменения меры пресечения Ульянову не имеется, считает суд", - приводит издание слова супруги блогера Елены.

По ее словам, то, что ее супругу полгода не оказывают необходимую медицинскую помощь, - это не основание, значительное ухудшение его здоровья - это не основание, отсутствие в деле хоть каких-то доказательств - это не основание. "Как я понимаю, слова прокурора - это единственное основание, на которое опирался суд", - сказала она.

"Прокурор вела себя на суде крайне вызывающе и выступала перед судом с утверждением, что Ульянов виновен и что она считает, что его вина доказана. Зачем тогда им месяц на ознакомление с делом, если она уже всё знает?", - заявила Елена.

Напомним, что Ульянов обвиняется в вымогательстве, в том числе совершенное группой лиц в особо крупном размере . На имущество Ульянова на сумму более двух миллионов рублей наложен арест.

"Кавказский узел" также писал, что Центральный районный суд Волгограда до 23 июня продлил арест журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в крупном вымогательстве у главного врача одной из поликлиник Дзержинского района. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
