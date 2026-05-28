Житель Карачаево-Черкесии обвинен в нападении на пермский ОМОН в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Веденский районный суд Чеченской республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесии, обвиняемого в вооруженном нападении на колонну пермского ОМОНа в 2000 году. На сайте суда присутствует карточка на Юсупа Крымшахалова, человек с такими же ФИО отбывает пожизненный срок за взрывы домов в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2000 года близ села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих местной комендатуры. Были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных, захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. 5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал.

По версии следствия, житель поселка Эркен-Шахар Ногайского района, 1966 года рождения, в составе незаконного вооруженного формирования численностью не менее 200 человек, 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено принял участие в вооруженном мятеже, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России по Карачаево-Черкесии.

Также он вместе с другими участниками формирования совершил вооруженное нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района. Тогда в результате нападения погибли 43 правоохранителя и военнослужащих, а 102 сотрудника получили ранения разной степени тяжести.

Жителю Карачаево-Черкесии предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа 1 , уточняется в сообщении.

В сообщении не указано имя обвиняемого, но на сайте суда содержится карточка дела по этой статье на Юсуфа Ибрагимовича Крымшахалова.

Человек с такими же ФИО отбывает пожизненный срок за теракты в Москве - взрывы жилых домов на улице гурьянова и Рязанском шоссе осенью 1999 года. Подробнее об этом рассказывается в справке "Кавказского узла" "Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)".

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы члена отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба Хафиза Раззакова, признав его виновным в нападении на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе Чечни в 2000 году.