Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону постановил изъять в пользу государства имущество бывшего оперуполномоченного городского управления МВД Сергея Егоркина. Общая стоимость конфискованных активов превышает 120 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. 2 апреля районный суд приступил к слушанию дела в отношении Шпака, а также его подчиненного Сергея Егоркина.

По версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

Прокуратура Ростовской области подала иск на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", сообщает "Коммерсант".

Выяснилось, что за время службы Сергей Егоркин приобрел 11 объектов недвижимости, в том числе шесть квартир в Ростове‑на‑Дону, земельные участки и парковочные места, на неподтвержденные доходы. Часть активов была оформлена на близких бывшего полицейского.

В итоге суд удовлетворил иск. Кроме того, суд взыскал 73 миллиона рублей в качестве эквивалента уже проданного имущества.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области, бывшего сенатора Владимира Чуба и еще нескольких лиц.