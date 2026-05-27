07:14, 27 мая 2026

Два человека доставлены в больницу после ракетной атаки в Таганроге

Таганрог. Фото: Dimon2007 https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге сегодня утром уничтожена ракета, помощь врачей потребовалась двум пострадавшим. В результате падения обломков ракеты загорелись несколько автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 мая беспилотники были уничтожены в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Сегодня утром при отражении воздушной атаки уничтожена ракета в Таганроге, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", улица Циолковского, вблизи которой уничтожена ракета, расположена в Северо-Западном районе города и проходит по микрорайону "Военный городок". Поблизости расположены гаражные кооперативы, Николаевское кладбище и множество садовых товариществ, окружающих обширную территорию, не обозначенную на карте.

В результате ракетной атаки есть пострадавшие, сообщила в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова."Два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Произошло возгорание автомобилей. Пожар локализован", - написала глава города.

Чиновница заверила, что "в ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений". "Ракетная опасность снята. Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Соседство с авиазаводом создаёт проблемы жителям Таганрога

Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

17 мая Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В результате одной из атак было повреждено здание азовского филиала Донского технического университета. При другой атаке дрон был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Утром и днем 17 мая беспилотники были сбиты в том числе в Таганроге.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Автор: "Кавказский узел"

