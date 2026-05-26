Кавказский узел

15:03, 26 мая 2026

Следователи пересмотрели обвинение блогеру за слова о Пашиняне

Обвинение Артаку Аветисяну, который назвал премьер-министра Армении "предателем", переквалифицировано со статьи о возбуждении вражды на статью о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Артака Аветисяна, который 12 мая назвал премьер-министра Никола Пашиняна "предателем". Силовики усмотрели в этом разжигание ненависти. Суд отправил Аветисяна под арест.

Противники Пашиняна уже несколько лет обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Обвинение Артаку Аветисяну переквалифицировано, теперь он обвиняется в хулиганстве, сообщил адвокат Рубен Меликян. "Хулиганство - это в последнее время самый любимый состав преступления у режима. Если по другим статьям возникают проблемы, быстро переквалифицируют в хулиганство", - приводит сегодня его слова News.am.

По словам адвоката, следователь сегодня сообщил о завершении предварительного следствия. Меликян предположил, что первое судебное заседание состоится через 1-2 дня после парламентских выборов.

12 мая в ереванском районе Шенгавит полицейские задержали Артака Аветисяна, который скандировал: "Никол, предатель!". После сопротивления Аветисяна, которое длилось несколько минут, силовикам удалось посадить его в служебную машину и надеть наручники. Аветисян в это время продолжал выкрикивать: "Никол предатель!". По версии адвоката, обвинение в разжигании ненависти было предъявлено Аветисяну из-за видеозаписи, которую тот опубликовал в соцсети 12 мая. На видео блогер, идя по улице, снимал себя и свои рассуждения и высказал свое отношение в пределах дозволенной политической критики, не прибегая к языку вражды и разжиганию ненависти, заявил ранее Рубен Меликян.

Жительница Армении задержана за надпись на плакате правящей партии

Напомним, выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, Пашиняна и Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
