Оппозиция в Ереване предъявила ультиматум депутатам правящей фракции

15 сентября 2022, 00:14

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Депутаты правящей фракции в парламенте Армении должны подписать документ о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов, заявили представители оппозиции. По оценкам организаторов, у здания парламента Армении собралось не менее 40 тысяч тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", жители Еревана собрались у здания парламента после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Организаторы акции призывают собравшихся не штурмовать парламент, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Азербайджан заявил сегодня о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. Ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

Участники акции выдвинули ультиматум, чтобы депутаты от правящей фракции в течение часа пришли в парламент и подписали документ о вотуме недоверия премьер-министру. Оппозиционный политик Карин Тоноян заявила, что депутатам на это отводится один час, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Оппозиционный депутат Арам Вардеванян из фракции "Айастан" сообщил, что подписи депутатов оппозиционных депутатов обеих фракций под документом есть.

Свои подписи поставили 35 депутатов, заявил бывший министр обороны, глава фракции "Айастан" Сейран Оганян. В своем выступлении он отметил, что противники Пашиняна должны будут оказать давление на депутатов правящей фракций, чтобы получить недостающие 18 подписей.

Во время выступления Вардеваняна произошел инцидент - один из участников акции вырвал шнур у микрофона. Организаторы продолжают призывать жителей не поддаваться на провокации и не пытаться штурмовать здание парламента.

По оценкам организаторов, на проспекте Баграмяна присутствуют не менее 40 до 100 тысяч человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что около 4 тысяч человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта.

Новое обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

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