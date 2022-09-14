Военные эксперты в Баку и Ереване перечислили предпосылки обострения ситуации на границе

14 сентября 2022, 03:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, считают военные эксперты в Ереване. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предполагают военные эксперты в Баку.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Азербайджана наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил 13 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана, договоренность о котором достигнута при посредничестве российской стороны, действует с 09.00 по местному времени (08.00 мск), сообщил 13 сентября МИД России. Вечером того же дня Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли из артиллерийских установок позиции азербайджанских военных в Лачинском районе, а Минобороны Армении - об обстрелах приграничных населенных пунктов, по данным ведомства, азербайджанские военные пытаются продвинуться в направлении четырех общин.

Азербайджановед Татевик Айрапетян считает, что Азербайджан свои нынешние действия организовано планировал, и эти действия нельзя назвать "обострением на границе".

"Азербайджан не предлагает мир или мирный договор, как он это называет, а угрожает этим договором. В этом контексте Баку понимает мир исключительно на своих условиях. Это не предложение о мире. Это предложение, ведущее к потере суверенитета Армении", - сказала она 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Айрапетян отметила, что фактически боевые действия ведутся почти на всей протяженности государственной границы Армении. Речь идет в том числе о диверсионно-разведывательных действиях, которые активизируются в случае, если не получат равнозначный ответ армянских вооруженных сил. "Это прямая агрессия против Армении, причем заявленная агрессия", - отметила эксперт.

По ее мнению, выбранные направления нападения говорят о том, что Баку, в частности, пытается пробовать силой взять под контроль "коридор" через Мегри. Подобная попытка в виде крупной эскалации была и в ноябре прошлого года. Конечной своей цели, по словам Айрапетян, азербайджанские ВС не достигли, но в направлении Ишханасара получили позиционные преимущества, заняв стратегически важные высоты. Неслучайно, считает она, именно в этом направлении неоднократно проводились совместные азербайджано-турецкие военные учения.

Армения, как отметила Айрапетян, не раз заявляла, что против экстерриториального коридора по своей суверенной территории. Армения дала согласие на открытие дороги по Мегри, но уже сам Азербайджан считает неприемлемым открытие этого маршрута. "Азербайджан не остановится на достигнутом, даже если Пашинян пойдет и на отказ от Арцаха (Нагорного Карабаха), и на коридорные уступки", - считает эксперт.

Айрапетян видит сходство между нынешним обострением на границе Азербайджана и Армении и августовскими событиями в Нагорном Карабахе. В частности, сходство просматривалось в информационной работе - министр обороны Азербайджана 30 июля созвал совещание и сделал заявления, аналогичные тем, что были сделаны 10 сентября - о пресечении каких-то провокационных действий.

Разница между этими двумя обострениями, отметила эксперт, заключается в том, что в Нагорном Карабахе присутствуют российские миротворцы, а Азербайджан в целом достиг своей цели, заполучив в срочном порядке Бердзорский (Лачинский) коридор.

3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня. 4 августа Никол Пашинян заявил о необходимости конкретизировать функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе, указав, что Армения ожидает, что "любая попытка пересечения линии соприкосновения будет предотвращаться миротворческим контингентом". Российская сторона действует в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним соглашением и ожидает его соблюдения также от Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В случае с Арменией Азербайджан заявляет, что Пашинян должен подписать договор на условиях Баку. По крайней мере, это публичный их призыв. Однако под "мирным договором" скрывается "коридор" через Мегри и так называемые анклавы", - отметила она.

Эксперт добавила, что для Баку упомянутый коридор, а точнее, сухопутная граница с Турцией имеет более чем важное значение. По ее словам, в контексте российско-украинского противостояния, когда Европа заинтересована газовыми новыми возможностями, они активно и интенсивно работают с Средней Азией с учетом иранской проблемы, и этот "коридор" для Баку и Турции становится важнейшей задачей. "Участок Мегри им необходим для более глобальных своих планов", - считает Айрапетян.

Пункт 9 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Веских причин для обострения конфликта на границе не нужно

Азербайджану не нужна какая-то веская причина для того, чтобы начать военную агрессию против Армении, считает военный эксперт Роберт Назарян. "Есть конфликт, есть межэтническое столкновение - и других причин, в принципе, и не надо", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на "воодушевляющие заявления Армении и Азербайджана о "мирной эпохе", стороны в ходе Брюссельской встречи не смогли договориться по всем вопросам - и с этим связано обострение на границе. При этом они не исключил, что в какой-то мере свою роль сыграло и заявление Пашиняна об отказе предоставить кому-либо экстерриториальный коридор по территории Армении. "Если у тебя есть враг <...> и если твой враг, зная о твоих намерениях и аппетитах, не готовится к сопротивлению, почему бы не напасть на него?" - задается вопросом Назарян.

Направления, по которым ведутся боевые действия, по его мнению, являются логическим продолжением тех направлений, где более года назад азербайджанские ВС заняли позиции.

При этом Назарян не исключает, что эти направления не являются основными. Возможно, Баку что-то зондирует, и свои основные действия направит на другое направление.

Эскалация может быть связана с внутриполитическими проблемами Пашиняна

Нынешняя эскалация конфликта оказалась более масштабной, чем обострение в начале августа, отметил глава Центра исследований «Республика», член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

«Во-первых, в августе военные действия развернулись на другой географии – Карабахе. Во-вторых, боестолкновения в рамках операции «Возмездие», начатой в ответ на убийства азербайджанского солдата, носили локальный характер, развернулись вокруг нескольких высот и продолжались всего несколько часов. В-третьих, было меньше число жертв, с каждой стороны безвозвратные потери исчислялись однозначными цифрами», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

Нынешняя же эскалация, отметил он, произошла на границе Азербайджана и Армении и охватила более обширную территорию в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов общей протяженностью около 100 км.

Кроме того, продолжил Джафарли, шли масштабные бои с использованием артиллерии, других тяжелых вооружений и беспилотной авиации.

Он также указал на «несравнимо большое число жертв». «По официальным данным сторон, каждая из них потеряла по полусотне военных. Причем, по словам Пашиняна, у армянской стороны названное число потерь - не окончательные данные», - отметил Джафарли.

По его мнению, причиной эскалации стали провокации армянской стороны. «В Армении нет единого центра принятия политических решений. Политическая власть у правительства Пашиняна. Однако армия лишь номинально признает его легитимность. Многие генералы больше связаны с карабахских кланом, а некоторые из них в том числе подконтрольны России. В стране сильные реваншистские настроения. В целом, политическая обстановка в Армении турбулентная. С этим связано и то, что официальный Ереван не может в полной мере соблюдать обязательства в рамках договоренностей при посредничестве России и ЕС. Пашинян периодически дезавуирует ранее взятые обязательства. Очередным свидетельством этого можно назвать его недавнее заявление об отказе Еревана предоставлять Азербайджану коридор в Нахчыван. Кроме того, вопреки договоренностям в Брюсселе 31 августа, Армения вновь уклоняется от назначения делегации для переговоров по мирному договору. Нет никакого прогресса и в процессе делимитации границы. Напротив, армянские политики ужесточили риторику в отношении Азербайджана, и вот эта напряженность вылилась в конфронтацию на границе», - продолжил Джафарли.

8 сентября на встрече с армянской общиной Владивостока Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией.

По мнению эксперта, эскалация может быть связана также с внутриполитическим давлением на Пашиняна. «Возможно, эскалация была нужна Пашиняну, вынужденному под внутриполитическом давлением уклоняться от предметных переговоров по мирному соглашению, чтобы спровоцировать Азербайджана на жесткие ответные меры и взвалить ответственность за срыв переговорного процесса по политическому договору на Баку. При этом ориентирующийся на Запад Пашинян при отказе ОДКБ вмешаться получал козыри показать своим оппонентам «никчемность» этой организации и обосновать необходимость выхода Армении из нее», - отметил Джафарли.

По другой версии, в которую Джафарли склонен больше верить, эскалацию могли спровоцировать оппозиционные Пашиняну и ориентированные на Москву военные. «Для противников Пашиняна новые военные удары Азербайджана (в ответ на провокации) становятся дополнительным аргументом в пользу его «неспособности защитить страну» и потому необходимости смены власти. Кроме того, через эти силы на ситуацию могла бы воздействовать Россия. Для Москвы очень важно сохранить лидерство в посредничестве между Баку и Ереваном. Новая эскалация после Брюссельской встречи показала бы «провальность» дипломатии ЕС. С другой стороны, достижение нового прекращения огня при посредничестве Москвы показало бы армянскому обществу, что только Россия способна защитить Армению и сдержать ее от дрейфа в сторону Запада», - считает Джафарли.

На его взгляд, Россия будет стремиться сохранить процесс примирения между Азербайджаном и Арменией в своей «монополии».

Он считает, что вопросы реализации Зангезурского коридора, открытия других коммуникаций, делимитации границы, подписание мирного соглашения будут зависеть от того, насколько этого будет хотеть Россия. «Москва же вряд ли будет заинтересована в окончательном урегулировании конфликта. Конечно, в угоду своих интересов Россия будет продвигать какие-то вопросы, скажем, к примеру, с транспортными коридорами, в которых сейчас она нуждается. Но с достижением всеобъемлющего мира Москва, конечно, не будет торопиться, поскольку в отсутствие его она сохраняет рычаги воздействия на обе стороны. Другой вопрос, что, если Россия сильно увязнет на Украине и существенно потеряет свой политический вес и военную силу, Азербайджан и Армения в ходе прямых переговоров где-то в Вашингтоне сами достигнут мирного соглашения о всеобъемлющем урегулировании», - отметил Джафарли.

Ожидать от армянских властей шагов к мирному урегулированию не приходится

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также заявил о провокационных действиях ВС Армении.

«Не думаю, что это было инициировано самим Пашиняном. Скорее всего, это было сделано офицерами и генералами, которые находятся в оппозиции Пашиняну, недовольны результатами 44-дневной войны, жаждут реванша. Эти силы периодически устраивают на провокации на границе и Карабахе. Азербайджан каждый раз реагирует, однако степень жесткости ответа зависит от политической ситуации и нанесенного ущерба. В этот раз эскалация и не была, на мой взгляд, спровоцирована непосредственно политическим руководством Армении. Но оно, по всей видимости, закрыло глаза на это, поскольку сам официальный Ереван, вопреки Брюссельским договоренностям, стал уклоняться к переходу от практических шагов по делимитации границы, начала переговоров по мирному соглашению и вовсе заявил об отказе от Зангезурского коридора. Какие-то локальные боестолкновения были выгодны Армении для приостановления мирного процесса. Однако на деле все вылилось в масштабные бои на разных направлениях границы», - сказал Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, на протяжении последних 10 дней ВС Армении обстреливали разные участки границы в основном на Кельбаджарском и Лачинском направлениях. «В ночь на 13 сентября ВС Армении перешли к более серьезным операциям по минированию территорий между азербайджанскими позициями и путей снабжения к ним. Это вызвало жесткий ответ Азербайджана с целью нейтрализовать возможности противника наносить ущерб азербайджанской армии был нанесен сокрушительным удар по военному потенциалу ВС Армении. Были уничтожены боевые посты, склады боеприпасов, выведены из строя средства ПВО, нанесено огневое поражение по другим военным объектам», - сказал Исазаде, добавив, что это была сама масштабная эскалация армяно-азербайджанского конфликта после окончания 44-дневной войны осенью 2020 года.

По его мнению, после очередного витка напряженности наступит относительное спокойствие. При этом он не ожидает шагов со стороны армянских властей к ускорению решения вопросов по проекту Зангезурского коридора, делимитации границы и началу переговоров по мирному договоре. «В Армении сильны настроения против мира с Азербайджаном, противники примирения продолжат торпедировать переговорный процесс», - сказал Исазаде.

Он также считает, что возможны и новые эскалации на границе. «Пока не будет мирного соглашения, условия для вспышек насилия будут оставаться», - отметил аналитик.

При этом, он указал, что если Армения дальше будет уклоняться от выполнения от своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а именно не выведет полностью войска из Нагорного Карабаха, станет и дальше блокировать открытие коридора в Нахичевань, торпедировать переговоры по делимитации границы, возвращению азербайджанских анклавных сел, захваченных в 1990-е годы, то и Азербайджан может отвечать тем же.

В частности, по мнению Исазаде, азербайджанская армия в ответ на новые провокации на границе может проводить спецоперации, уже углубляясь на территорию Армении, и подавлять источники военных угроз там. Кроме того, Баку может взять под контроль Лачинский коридор, провести новые локальные операции в Карабахе для возвращения сел, где до конфликта жили азербайджанцы, осуществить другие меры, полагает Исазаде.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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