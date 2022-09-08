Пашинян отказался предоставить Азербайджану коридор в Нахичевань

08 сентября 2022, 16:40

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Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией.

Как писал "Кавказский узел",Служба национальной безопасности Армении 18 августа представила проект о создании трех контрольно-пропускных пунктов на границе Армении с Азербайджаном Предложенные Арменией маршруты транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой невыгодны Баку и являются уловкой, чтобы сорвать проект Зангезурского коридора, считают опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента и бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана.

Зангезурский коридор между Баку и Нахичеванью выгоден не только Азербайджану, он также улучшит сообщение Армении с Ираном и Россией, заявили в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Армения не намерена предоставлять коридор Азербайджану через свою территорию, однако готова открыть для Баку дороги, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Владивостока. "Азербайджан, например, говорит о коридоре. Хочу очень четко сказать, что коридора через территорию Армении мы никому не дадим. Но мы предоставим и откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Мы также передали предложения Азербайджану, как только Азербайджан примет эти предложения, мы сможем очень быстро реализовать это соглашение", - привело сегодня его слова ТАСС.

Пашинян заявил, что Азербайджан стремится открыть коммуникации таким образом, чтобы оставить Армению в блокаде. "Вот это является угрозой. Когда дороги откроются, другие реально станут использовать коммуникации, а мы — нет. Когда мы говорим об открытии коммуникаций, подразумеваем, что Армения будет иметь железнодорожную связь с Россией", — заявил премьер-министр Армении.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов, закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. По поводу Зангезурского коридора в декларации говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня 2021 года президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Пашинян также прокомментировал итоги встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 31 августа, отметив, что по самым важным вопросам "не удалось зафиксировать общие позиции". "В частности, речь идет о карабахской проблеме. Но, с другой стороны, мы оба, Азербайджан и Армения, фиксируем стремление к достижению мира. Все без исключения хотят мира. Другое дело, что, говоря о мире, каждый воспринимает это по-своему, у каждого свои условия, своя формула, свои результаты, своя атмосфера мира, и здесь возникают конфликты", - привело слова Пашиняна агентство News.Am.

По его словам, Азербайджан утверждает, "что проблема Нагорного Карабаха решена и обсуждать больше нечего". "Наша позиция и очевидная позиция международного сообщества не совпадают с позицией Баку. Позицию Азербайджана не разделяет, в частности, Россия", - приводятся слова Пашиняна в публикации.

Следующая встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении пройдет в ноябре. При этом министры иностранных дел двух стран в течение месяца проведут предметные переговоры по разработке проекта мирного договора, сообщил Никол Пашинян после встречи с Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

7 сентября Никола Пашинян, который находится на Восточном экономическом форме во Владивостоке, встретился с Владимиром Путиным. Президент России в ходе встречи заявил, что "одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха", добавив, что главы двух стран находятся по этому поводу в постоянном контакте. Пашинян в ответ отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее непростой, следует из расшифровки встречи, опубликованной на сайте Кремля.

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