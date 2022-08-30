Азербайджанские политики раскритиковали предложение Армении о маршрутах в Нахичевань

30 августа 2022, 03:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предложенные Арменией маршруты транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой невыгодны Баку и являются уловкой, чтобы сорвать проект Зангезурского коридора, считают опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента и бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", строительство дорог на азербайджанской территории планируется завершить к 2023 году. Зангезурский коридор между Баку и Нахичеванью выгоден не только Азербайджану, он также улучшит сообщение Армении с Ираном и Россией, заявили в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Один из пунктов документа посвящен Зангезурскому коридору. В феврале Ильхам Алиев подписал закон об утверждении шушинской декларации о союзничестве с Турцией.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов, закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. По поводу Зангезурского коридора в декларации говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня 2021 года президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Служба национальной безопасности Армении 18 августа представила проект о внесении дополнений в постановление правительства Армении № 703-Н от 2011 года, предусматривающий создание трех контрольно-пропускных пунктов на границе Армении с Азербайджаном. В обосновании проекта говорится, что принятие проекта обусловлено необходимостью обеспечить выполнение поручений, данных премьер-министром на заседании правительства 4 августа. Результатом данного проекта является создание новых пунктов пропуска через государственную границу Армении с целью организации и осуществления перемещения лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу, указано в документе, опубликованном на Едином сайте для публикации правовых актов Армении.

Новые контрольно-пропускные пункты планируется создать вдоль границы Армении с Азербайджаном в областях: Гегаркуник (от общины Сотк до государственной границы Армении, на автомобильной дороге М11), Арарат (община Ерасх, на автомобильной дороге М2), Сюник (около 7,5 километра на юг от общины Караундж на юго-востоке автомобильной дороги М2), указано в обосновании. Сроки строительства КПП не указаны.

Создание КПП на армяно-азербайджанской границе не означает въезд граждан Азербайджана в Армению и наоборот, поскольку между странами отсутствует визовый режим, привел 29 августа мнение картографа Рубена Галчяна NEWS.am.

Картограф не исключил, что для отдельных гражданских транспортных средств могут быть выданы инструкции по въезду. По словам Галчяна, блокпост с азербайджанской стороны есть только на одном направлении — это Караундж (Эйвазлы).

"Граждане Армении не могут въезжать на подконтрольные Азербайджану участки дороги Горис-Капан, а азербайджанцы [...] не могут въезжать на территорию Армении. Армянская сторона давно должна была установить там свои контрольно-пропускные пункты", — считает Галчян.

Он отметил, что если азербайджанцам когда-либо будет предоставлена возможность проезда в Нахеджеван через территорию Армении, то на въезде в Армению и на выезде из Армении должны быть установлены контрольно-пропускные пункты. "А снятие блокады можно назвать режимом, при котором Азербайджан откроет дорогу в Нахичевань для армянских автомобилей в Иран", — сказал он.

Галчян опасается, что Баку может не позволить гражданам Армении пользоваться дорогой. "Чтобы избежать такого сценария, процесс должен быть асимметричным и разовым", — предположил картограф.

По его мнению, создание Зангезурского коридора означает передачу Азербайджану части территории Армении. "Такое решение отрезало бы Армению от Ирана и создало бы нам серьезные проблемы. А это неприемлемо для Ирана", — заключил Галчян.

В Баку сочли неприемлемыми предложенные Арменией маршруты

Предложенные Ереваном три места расположения контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе являются тактической уловкой руководства Армении с целью срыва проекта создания Зангезурского коридора для транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой (НАР), считает член комитета Национального собрания по экономической политике Вахид Ахмедов.

По его словам, предложения Пашиняна можно рассматривать лишь в общем контексте разблокирования коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, но они не должны отменять проект Зангезурского коридора.

Пункт 9 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

"Пограничные войска России стоят на границе Армении с Ираном. Таким образом, следует из трехстороннего заявления, предусматривается налаживание коммуникации между западными регионами Азербайджана в НАР именно вдоль армяно-иранской границы, то есть по территории региона, историческое название которому Зангезур. Это абсолютно логично, поскольку является наикратчайшим путем из Азербайджана в его эксклав - НАР через Армению. Присутствие здесь российских пограничных войск во многом снимает также вопрос о безопасности транспортных коммуникаций. Наконец, здесь ранее существовал уже железнодорожный коридор. Причем он носил международный характер, обеспечивая связь не только между двумя республиками, Азербайджаном и Арменией, но и СССР, и Ираном", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмедов.

Предложенные же Пашиняном три предполагаемых въезда в Армению из Азербайджана для транспортного сообщения с НАР представляются неприемлемыми с точки зрения вопросов безопасности и экономической эффективности, считает он.

Так, один из них предполагает въезд со стороны Кельбаджарского района. "Этот вариант не может устроить Азербайджан для транспортного сообщения с НАР с учетом того, что Кельбаджар только два года назад вернулся под контроль Баку. Туда дороги только строятся. Кроме того, на территории существует минная опасность. Несмотря на проведение работ по разминированию периодически происходят взрывы, и до полной очистки потребуется еще немало времени. С другой стороны, на этом участке нет нормальной дороги из Азербайджана в Армению", — сказал Ахмедов.

Другой въезд Армения предлагает открыть со стороны села Эйвазлы Губадлинского района. "Очевидно, армянская сторона предполагает, что азербайджанские транспортные средства далее будут следовать в НАР по трассе Горис-Сисиан. Это более длительный путь, чем через Зангезур, остаются открытыми и вопросы безопасности. Там даже нет российских военных. Где гарантии, что на азербайджанские автомобили не будут совершаться нападения", — отметил Ахмедов.

Также вызывает большие вопросы создание третьего КПП у Садарака, считает он. "КПП предполагается на границе нахичеванского участка азербайджано-армянской страницы с запада НАР. Получается, что автомобили, выезжающие из НАР в сторону Азербайджана, должны будут ехать через всю территорию Армении. Это не только большие затраты на топливо, но самое главное — отсутствие гарантий безопасности", — сказал Ахмедов.

Поэтому Азербайджан, основываясь на трехстороннем заявлении, будет настаивать на открытии Зангезурского коридора. "Азербайджан, исполняя трехстороннее заявление, обеспечил армянам Карабаха безопасный Лачинский коридор, который сохранится и после строительства новой дороги в объезд Лачина. Армения же вместо того чтоы пойти на встречные шаги и ускорить процесс строительства Зангезурского коридора, стремится снять его с повестки. Однако вряд ли Ереван достигнет своих целей, ибо Зангезурский коридор отвечает интересам не только Азербайджана, он обретает международное значение как одно из звеньев глобального коридора Восток-Запад. К нему проявляют интерес, с одной стороны, Китай и страны Центральной Азии, с другой, — Турция и Евросоюз. Для России этот коридор также важен в свете принадлежности ей железных дорог Армении, налаживания прямого железнодорожного сообщения с Ираном и через него выхода к Персидскому заливу", — отметил Ахмедов.

Председатель партии "Великое созидание", депутат Милли меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа также считает неприемлемыми предложенные Арменией КПП для транспортного сообщения Азербайджана с НАР. "Эти маршруты могут рассматриваться с точки зрения диверсификации транспортных коммуникаций в регионе, но ни в коей мере как безопасная транспортная магистраль для сообщения Азербайджана со своей Нахичеванской автономной республикой. Для этого альтернативы Зангезурскому коридору нет. Азербайджан будет настаивать на строительстве и не откажется от этого. Зангезурский коридор должен иметь такой же статус, как и Лачинский коридор. Безопасность в Зангезурском коридоре должна обеспечиваться на таких же условиях, что и в Лачинском. На въезде в Зангезурский коридор должны быть одинаковые условия транзита, таможенных процедур", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предложенные Пашиняном маршруты для транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и НАР неприемлемы для Азербайджана, поскольку проходят вне Зангезурского коридора, который является наикратчайшим путем в Нахичевань, считает бакинский эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Процесс налаживания транспортных коммуникаций должен быть по обоюдному желанию и на принципах взаимности. Азербайджан пока не устанавливает таможенный контроль на Лачинском коридоре. Его не было на прежнем маршруте, нет таможенного поста и на новом. Того же самого Азербайджан требует и от Армении. В принципе, взаимный таможенный контроль — это нормальная общепринятая процедура. Но когда его нет, грузы значительно быстрее перевозятся", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Исазаде, маршруты движения в НАР через предлагаемые Арменией КПП в нынешних реалиях практически неосуществимы. "Получается, что из западных районов Азербайджана в НАР и обратно придется ехать через всю Армению, преодолевая сотни километров, в то время как маршрут через Зангезур составляет всего 45-50 километров. Это быстро, экономично. С другой стороны, по предложенным Арменией маршрутам нет международных гарантий безопасности перевозок, а в Зангезуру, по условиям трехстороннего заявления, эти функции выполнят российские пограничники. Это тоже не стопроцентная гарантия, но, по крайней мере, будет, с кого спросить за возможные инциденты", — сказал Исазаде.

Армения, определяя указанные три маршрута, в большей степени преследовала свои цели, считает он. "Так, один из КПП предлагается создать в Зодде (арм. название — Сотк), очевидно с прицелом на того, чтобы открыть дорогу через Кельбаджар в Агдере (арм. название — Мардакерт). Другой пункт открывается у границ Азербайджана в Губадлинском районе. Это, вероятно, сделано с целью облегчить путь в Армению иранским грузовикам. После того, как Азербайджан в конце 2020 года взял под контроль пограничную дорогу, иранским транспортным средствам ехать в Армению по периферийным узким дорогам стало неудобно. То же самое касается и предложения открытия КПП на западной границе НАР. Оттуда иранцы также смогут въезжать в Армению по короткому пути до Еревана", — предположил Исазаде.

В принципе, Азербайджан не против открытия этих дорог, но при условии запуска Зангезурского коридора, сказал он. "Все остальные дороги могут стать дополнением к Зангезурскому коридору, но не заменить его. Армянское руководство это, конечно, понимает. Но Пашинян идет на маневры, возможно, демонстрируя радикалам в Армении, что он старается не допустить строительства дорог через Зангезурский коридор. Но Азербайджан продавливает выгодные ему решения. С другой стороны, Пашинян пытается выиграть время, показать международным игрокам, что вот он готов к открытию дорог в НАР, а Азербайджан сам "отказывается". Но как бы то ни было, Армении вряд ли удастся сорвать проект Зангезурского коридора, который требует не только Азербайджан, но и поддерживают такие влиятельные международные игроки как Турция, Россия, Китай, ЕС, а также страны Центральной Азии", — отметил Исазаде.

Депутат Национального собрания Азербайджана, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Расим Мусабеков также убежден, что Баку добьется реализации Зангезурского коридора. "Предложение Азербайджану использовать для связи с Нахичеванью пропускные пункты: "Сотк" ("Кельбаджар"), "Ерасх" ("Садарак"), "Караундж" ("Эйвазлы")", если оно будет официально озвучено, Баку расценит как завуалированный отказ от исполнения оговоренного трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 обязательства по беспрепятственному и безопасному доступу. Ереван исходит из того, что, коль Баку поставил армян перед фактом передислокации Лачинского коридора, то и они могут действовать аналогично. Это крайне недальновидно. Железная дорога через Мегри будет восстановлена, так как это в интересах России и Ирана, а не только Азербайджана. Что же касается автомобильной дороги, то для связи с Нахичеванью у Баку будет короткий маршрут по иранскому берегу Аракса. Мы проблему связи с Нахичеванью в той или иной форме решим", — написал он на своей странице в соцсети.

"Молчание Баку можно понимать также как размышления в высоких кругах, в Баку и Москве, над тем, как реагировать на завуалированный отказ Еревана от прокладки автомобильной дороги через Зангезур", — считает блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. В своем посте "Алиев молчит, не реагируя на предложение Еревана отказаться от Зангезурского коридора", он отметил, что у Баку есть ответный инструмент мирного давления на Армению — это введение угодного азербайджанской стороне режима движения армян из Азербайджана в Ереван. После ухода российских миротворцев в 2025 году Алиев может установить по этой дороге такой же режим, который согласен принять Пашинян для трафика азербайджанского транспорта, написал 27 августа блогер.

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана — на странице "Ереван и Баку делят границы.

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