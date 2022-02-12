12 февраля 2022, 14:52

Президент Азербайджана утвердил шушинскую декларацию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ильхам Алиев подписал закон об утверждении шушинской декларации о союзничестве с Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган также утвердил документ, в который входит соглашение о взаимной военной помощи.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты, отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

Один из пунктов документа посвящен Зангезурскому коридору. Его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, опубликован на "Кавказском узле". 

Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской республики об утверждении шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Турецкой республикой". Алиев утвердил документ  февраля, сегодня текст закона был опубликован на официальном сайте президента Азербайджана

Президент Азербайджана Тайп Эрдоган утвердил декларацию 11 февраля, сообщило агентство Anadolu, "Президент Эрдоган принял делегацию Совета аксакалов Организации тюркских государств. На приеме президент Эрдоган подписал соответствующий президентский указ об утверждении шушинской декларации, которая была принята Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Указ будет вскоре опубликован в официальном вестнике правительства и вступит в силу", - говорится в публикации агентства от 11 февраля.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана — на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Дома жителей двух общин Нагорного Карабаха пострадали в результате обстрела", "Азербайджан начал строительство трассы Агдам – Физули", "Аналитики оценили перспективы разблокирования железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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