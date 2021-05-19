На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении

19 мая 2021, 16:34

В середине мая 2021 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул конфликт. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, – рассказывается в справке "Кавказского узла".

Солдаты у Черного озера

Рано утром 12 мая 2021 года житель села Веришен Вачаган Арстамян выгнал скот на обычное пастбище, где встретил солдат, поздоровавшихся с ним на азербайджанском языке. Спустившись к селу, он позвонил соседям, чтобы они сообщили властям . "12 мая утром ВС Азербайджана под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков. После предпринятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили эти работы. Сейчас идут переговоры по урегулированию ситуации", – прокомментировало ситуацию с продвижением азербайджанских военных в Сюникской области Минобороны Армении .

В тот же день на заседании Совета безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на территорию республики. "Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич" 1 , – заявил Пашинян .

17 мая Пашинян заявил, что на территории Армении остается часть из 250 азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что несколько групп азербайджанских военных 18 мая покинули территорию страны, но часть из них все еще остается на занятых позициях.

Армения просит помощи

Ереван считает, что этот конфликт – провокация и посягательство на суверенитет страны. Министерство обороны Армении заявило, что готово к использованию силы для выдворения азербайджанских военных со своей территории. 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 15 мая Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи .

Пашинян также обратился к Франции и США. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность армянскому народу. А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Пашиняна и Алиева провести переговоры по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и назвал безответственным и провокационным передвижение войск на границе между странами.

Азербайджан: меняем дислокацию

Азербайджанские пограничные посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что армянская сторона "демонстрирует неадекватную реакцию" на процесс уточнения границы. По словам Алиева, обращение Армении в ОДКБ – это "попытка интернационализации вопроса, и это абсолютно необоснованно", поскольку "каких-либо столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются".

А МИД Азербайджана утверждает, что азербайджанские пограничники всего лишь меняют дислокацию в граничащих с Арменией районах. "Рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе", – говорится в заявлении МИД.

Позиция России

Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 19 мая, что Россия готова выступить в роли консультанта и посредника, а для разрешения конфликта Армения и Азербайджан должны создать комиссию по определению границы. Таким образом, на просьбу к союзнику Москва отвечает лишь предложением посредничества.

Между тем, практически с самого начала конфликта в качестве посредника Россия уже выступает – в лице командира российского миротворческого контингента и первого заместителя командующего войсками Южного военного округа генерала Рустама Мурадова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и отношениям с соотечественниками Константин Затулин уверен, что раз азербайджанские военные покинули территории, куда они вошли, можно считать, что это один из результатов работы, как миротворцев, так и России в целом

Что говорят советские карты

В своих спорах о линии границы и Азербайджан, и Армения опираются на советские карты. Однако карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы республик в районе Черного озера в Сюникской области, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Гуня уверен, что за основу надо брать топографические карты. "Это высокогорная местность, где расположено несколько озер, как раз на границе. Сложно определить четкие границы двух стран. Эта территория не контролировалась Азербайджаном до недавней войны. На картах Генштаба СССР с миллионным масштабом озеро находится на территории Азербайджана. Но это миллионный масштаб, это грубая карта, которую нельзя брать за основу. Если взять топографические карты более крупного масштаба, например, с 100-тысячным масштабом, то там 80 процентов озера находится на территории Армении", – утверждает Гуня.

По мнению заместителя директора Института востоковедения РАН Александра Скакова, не существует какой-либо одной советской карты, которая бы позволила точно определить границы Армении и Азербайджана. "Это довольная серьезная проблема... Каждая сторона использует выгодную себе советскую карту, чтобы доказать принадлежность какой-то территории", – уверен Скаков.

"Пока нет четких и понятных механизмов для установления границ. Поэтому возникают такие проблемы", – отмечает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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