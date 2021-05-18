Жители приграничных сел Армении призвали власти вооружить их

18 мая 2021, 14:32

Несколько групп азербайджанских военных покинули территорию Армении, однако часть из них остается на занятых позициях, сообщили сегодня в Минобороны. Близость азербайджанских войск обеспокоила жителей Сюникской области, которые призвали власти раздать им оружие.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. Армения назвала это вторжением в Сюникскую область. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. 17 мая Пашинян заявил, что на территории Армении продолжает оставаться часть из 250 азербайджанских военных. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева провести переговоры по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и назвал безответственным и провокационным передвижение войск на границе между странами.

Азербайджанские посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Граница прошла по трассе Горис – Капан, причем часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан утверждает, что проводит работы по определению границы, но власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, тогда как официально процесс демаркации может начаться лишь после установления дипломатических отношений между странами.

Министерство обороны Армении сообщило о выводе "нескольких групп" азербайджанских военнослужащих с территории страны. Однако часть из них продолжает оставаться на занятых позициях, сказали в ведомстве.

В целом ситуация на границе не изменилась, переговоры по выводу азербайджанских военнослужащих с территории Армении сегодня не ведутся, но скорее, будут продолжены 19 мая, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в армянском Минобороны.

Житель села Вагатур Сюникской области Армении, расположенного в пяти километрах от Черного озера, отметил, что, "несмотря на все разговоры о том, что азербайджанцы вернулись на свои исходные позиции, территорию Черного озера никто не покидал". "Особой паники среди жителей села нет, но и спокойно тоже относиться ко всему происходящему мы не можем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина добавил, что сельчане всегда выводили скот к Черному озеру, а сейчас они лишились этой возможности. "Там уже небезопасно, вся эта территория под прицелом азербайджанцев", - считает он.

Житель села Веришен Сюникской области Армении также утверждает, что ситуация возле Черного озера с 12 мая не изменилась. "Азербайджанцы как стояли на занятых их позициях, так и продолжают стоять", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сельчанин считает, что было бы правильным, "если бы правительство вооружило жителей приграничных сел".

14 мая жители Сюникской области, где азербайджанские военные остались на занятых позициях, перекрыли автомагистраль, требуя раздать оружие жителям приграничных сел.

По его словам, жители Веришена очень обеспокоены ситуацией, "они не могут спокойно спать, зная, что в пяти километрах вооруженные азербайджанцы".

Мужчина рассказал, что азербайджанцев на армянской территории заметил пастух из Веришена, которому пригрозили оружием и велели покинуть место. Сейчас, по его словам, на этой территории находятся и армянские военнослужащие.

"Мы всегда рядом с нашей армией, но нас должны организовать, вооружать", - отметил он, добавив, что, если вопрос не решится путем переговоров, Сюник придется защищать оружием.

Глава общины Гегамасар Гегаркуникской области Армении Акоп Аветян заявил, что азербайджанцы не только не вернулись на свои исходные позиции, но и "в ряде мест продвигаются вперед".

"Азербайджанцы остаются в палатках, обустраивают позиции. С тех пор, как объявили об успехе в переговорном процессе, в нашем направлении они продвинулись вперед примерно на 200 метров", - отметил Аветян.

По его словам, азербайджанские ВС сейчас находятся в 4-5 км от села Кут. На месте также армянские подразделения. "Нет особой паники, жители наших сел также готовы отстоять свои земли", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Никакого конфликта нет, в указанном районе просто проводится уточнение границы, и обращение Еревана в ОДКБ необоснованно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.