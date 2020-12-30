Армения назвала временной границу с Азербайджаном в районе Сюника

30 декабря 2020, 11:59

Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении после протестов жителей Сюникской области Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", соглашение от 10 ноября о прекращении боев в зоне карабахского конфликта и передача под контроль Азербайджана "буферной зоны" вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики поставили вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы. Азербайджанские военные заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Под контроль Баку перешла и дорога Капан - Агарак, в результате жители трех сел оказались в фактической изоляции. Кроме того, на азербайджанской территории оказались часть домов, пастбищ и полей сел Воротан и Шурнух. Армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан. Жители Сюникской области залили баннер краской.

Власти муниципалитетов Сюникской области считают ситуацию небезопасной и предложили вооружить жителей приграничных сел охотничьими ружьями. Если азербайджанские военные вторгнутся в Сюникскую область Армении, в ситуацию вмешается Россия, заверил местных жителей премьер-министр Никол Пашинян.

Происходящие сейчас на границе Сюникской области процессы не являются демаркацией границы, заявил МИД Армении в ответ на запрос омбудсмена Армана Татояна. До начала и успешного завершения официальных переговоров между представителями двух стран "развертывание вооруженных сил или пограничных войск для несения боевого дежурства вдоль государственной границы является мероприятием исключительно оборонительного характера и мерой безопасности на рубежах, находящихся под фактическим контролем сторон, согласованной прямо или опосредованно между представителями вооруженных сил", указало армянское внешнеполитическое ведомство.

"Реализация проводимых в настоящее время мероприятий не связана с вопросами статуса, не может быть истолкована как окончательное соглашение о делимитации или демаркации или как механическое утверждение существующих административных границ", - подчеркивается в ответе ведомства, приведенном Арманом Татояном.

В МИДе отметили, что демаркация государственной границы требует создания комиссии, состоящей из представителей госструктур двух стран и экспертов. "Первоочередным условием для упомянутых процессов является наличие нормальных двусторонних отношений, в том числе дипломатических, между пограничными государствами <...> После успешного завершения комиссией двустороннего процесса между двумя странами заключается соглашение о границе, которое оговаривает факт разрешения всех проблем в пограничных вопросах", - процитировали сегодня письмо министерства иностранных дел "Новости-Армения".

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта (27 сентября - 9 ноября) можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Жители Шурнуха перекрывали трассу Горис - Капан

29 декабря жители приграничного села Шурнух, расположенного в Горисской области Армении, перекрыли трассу Горис - Капан, требуя от армянских властей объяснений относительно сложившейся ситуации. На видео, опубликованном в YouTube-канале News.am, десятки людей блокируют трассу. С обеих сторон дороги скопились очереди из машин, в том числе большегрузов.

Вице-мэр Гориса Менуа Овсепян призвал людей взять в руки оружие и помочь селянам "оборонять нашу землю и воду", передал 29 декабря "Sputnik-Армения".

Претензии Азербайджана на часть села противоречат картам Генштаба, лесхоза и службы кадастра, заявил глава администрации села Акоп Аршакян. "Они пришли со своим GPS и "рулят". Приходите, люди, не оставляйте нас одних. У кого есть оружие, берите и приезжайте", - сказал Аршакян.

По словам старосты, жители 12 спорных домов в селе Шурнух благодаря посредничеству российских миротворцев останутся в своих домах минимум до 2-3 января. "Если решат, что землю должны отдать, нам дадут время уйти. Служба нацбезопасности пообещала нам, что будет контролировать обстановку и до последнего будет рядом с сельчанами для организованной эвакуации", – сообщил Акоп Аршакян.

Областная администрация пообещала выделить сельчанам транспорт для выезда. "Сказали, выдадут компенсацию или построят дома на другом участке в селе - ведь может быть люди не хотят уезжать. И благотворители многие обещали помочь", – приводятся в публикации слова сельского старосты, дом которого также оказался на спорной территории.

Азербайджанские военные дали жителю села Воротан Сюникской области Сейрану Оганджаняну всего час на то, чтобы покинуть дом, рассказал его брат, глава села Сурен Оганджанян. "Они пришли и говорят: тебе не сказали покинуть территорию? Он ответил: нет, мне никто не сказал. Они говорят: даем тебе час, через час придем, если будешь здесь, тебя уведем с собой", - процитировало 29 декабря старосту "Радио Азатутюн".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".