Омбудсмен Армении осудил установку азербайджанского баннера на трассе Горис - Капан

29 декабря 2020, 12:40

Установка баннера с картой Азербайджана на дороге из Гориса в Капан встревожила местных жителей, которые опасаются за свою безопасность, сообщил омбудсмен Армении, пообещав обратиться в международные структуры. Жители Сюникской области залили баннер краской.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря Минобороны Армении потребовало передать высоты у Капана азербайджанской стороне, в тот же день армянские военные покинули эти позиции. Жители Сюникской области вышли на акции протеста, отметив, что это приведет к снижению безопасности в районе. Если азербайджанские военные вторгнутся в Сюникскую область Армении, в ситуацию вмешается Россия, предупредил 27 декабря Никол Пашинян на фоне опасений жителей области за свою безопасность.

После определения границ под контроль Азербайджана перешла дорога Капан - Агарак, в результате жители сел Агарак, Ужанис, Егвард оказались в частичной блокаде из-за плохого состояния альтернативной дороги, заявил 25 декабря мэр Капана Геворк Парсян. Он предложил вооружить жителей приграничных сел охотничьими ружьями. Две другие дороги, Капан - Горис и Капан - Чакатен, продолжают функционировать, но безопасность их использования под вопросом, отметил Парсян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился в международные структуры из-за установки вывески "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан. "Размещение азербайджанцами вчера, 28 декабря, на дороге из армянского города Горис в село Воротан баннера с картой Азербайджана вызвало глубокую озабоченность в Горисе, Воротане и ряде других мирных населенных пунктов. То же самое касается установки азербайджанских флагов на этом участке дороги, а также близ села Воротан", - привело слова омбудсмена информагентство "Новости-Армения".

По словам Татояна, жители этих населенных пунктов встревожены угрозами своей жизни, физической безопасности и неприкосновенности, собственности и других жизненно важных прав. Он подчеркнул, что "результаты исследования подтверждают, что указанный шаг азербайджанских военных был нацелен на запугивание жителей приграничных населенных пунктов Армении". "Такие шаги заслуживают особого осуждения", - говорится в заявлении Татояна.

Об установке баннера сообщил также вице-мэр Гориса Менуа Овсепян. "Дорогие соотечественники, в Воротане устанавливается табличка "Добро пожаловать в Азербайджан", - сказал он в прямом эфире в Facebook, который провел на въезде в общину Воротан. Местные жители залили эту вывеску краской, пишет NEWS.am.

Издание также опубликовало видео с баннером, на котором показана часть карты, где территория выделена и оформлена как азербайджанский флаг, и привело слова мужчины из ролика: "Это тот самый злополучный знак, а тут может быть лишь знак Воротана".

На карте значительная часть Сюникской области и ряд других населенных пунктов представлены как часть Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что азербайджанцы не вступали на территорию Армении, а лишь подходили к ее границе. По его словам, никакая территория Сюникской области занята не была, пишет "Sputnik-Армения".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".