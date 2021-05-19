Россия предложила посредничество при демаркации армяно-азербайджанской границы

19 мая 2021, 10:46

Для разрешения конфликта Армения и Азербайджан должны создать комиссию по определению границы, Москва готова выступить в роли посредника, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. Азербайджанская сторона проводит уточнение границы с Сюникской областью Армении, конфликта там нет, и обращение Еревана в ОДКБ, заявил 17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване. Эскалация конфликта не входит в планы ни Еревана, ни Баку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. 17 мая Пашинян заявил, что на территории Сюникского и Гегаркуникского районов Армении продолжает оставаться часть из 250 азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что несколько групп азербайджанских военных 18 мая покинули территорию страны, но часть солдат осталась на занятых позициях. Переговоры между Арменией и Азербайджаном результата не дали.

Россия в рамках ОДКБ выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации гарницы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы вчера (18 мая. - Прим. "Кавказского узла") уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. <...> По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта - если хотите, посредника", - сказал министр.

Сегодня пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, передал "Интерфакс".

Минобороны Армении зяявило сегодня, что на случай обострения конфликта на приграничных участках в Сюнике и Гегаркунике развернуты дополнительные позиции. По информации оборонного ведомства, азербайджанские военные и пути их снабжения полностью контролируются армянскими военными. Минобороны Армении настаивает, что в этих условиях единственным разумным и мирным решением может стать отступление противника на исходные позиции, передал "Sputnik Армения".

Азербайджанские посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Граница прошла по трассе Горис – Капан, причем часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан утверждает, что проводит работы по определению границы, но власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, тогда как официально процесс демаркации может начаться лишь после установления дипломатических отношений между странами.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".