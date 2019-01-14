Мурадов Рустам Усманович

14 января 2019, 17:42

Российский военачальник, заместитель командующего войсками Южного военного округа с декабря 2018 года, генерал-майор, Герой Российской Федерации

Карьера

Имеет опыт двух чеченских войн. Участвовал в операциях по захвату села Верхний Центарой в 1996 году и по захвату штаба Масхадова в Датое в 2000 под руководством генерал-майора Владимира Шаманова. Награжден двумя орденами Мужества .

Командир 242-го мотострелкового полка (2008), командир 17-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (до 2009), командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской бригады Восточного военного округа (2009—2012). В 2012 году присвоено воинское звание «генерал-майор». С 2013 по 2014 год — начальник 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа в Елани.

Назначение Мурадова в Еланский центр вызвало положительные оценки наблюдателей и матерей уральских призывников. Они надеялись на скорое исправление ситуации в гарнизоне, который очень часто оказывался в эпицентре скандалов и происшествий. По свидетельствам сотрудников Мурадова, начальник сам занимался со своими подчиненными на плацу, тщательно следил за порядком и даже заставлял офицеров покупать простым солдатам фрукты.

Впрочем, позднее у части матерей настроения изменились: мол, пост начальника Еланского центра нужен Мурадову лишь для того, чтобы поступить в академию Генштаба. «Я звонила ему четыре раза по рабочим вопросам, - негодовала председатель комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева. – Но мне отвечали, что ему просто некогда разговаривать» .

С 2014 по 2017 год Мурадов — первый заместитель начальника и начальник штаба 41-й армии . В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая Мурадов попал под обстрел , с использованием РПГ, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, который длился около 20 минут .

В 2017 году — военный советник в Сирии. Отряды под командованием Рустама Мурадова в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-Эз-Зора, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. В сутки они проходили по 15-20 км, а в иные дни — и до 30 км . После успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга , удостоен звания Героя Российской Федерации.

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года — командующий 2-й гвардейской Краснознамённой армией Центрального военного округа .

В октябре 2018 года Рустам Мурадов прославился в соцсетях. Командующий провел видеоэкскурсию по бригаде зенитно-ракетных войск и жестко раскритиковал ее руководство. Видео «Крик души. Разнос командующим армии состояния 297 бригады ЗРВ» было опубликовано на канале YouTube «Русское движение» (из-за наличия нецензурной лексики «Кавказский узел» не может дать прямую ссылку на запись).

«Даже в самой плохой бригаде роты материального обеспечения были на особом счету. Но здесь — ни совести, ни чести, ни достоинства. Командир бригады ведет себя как барин, почувствовал себя вольготно. Встречает комиссии с подарками», — говорит на видео Мурадов.

С 25 декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа .

Биография

Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района. Родом из села Ханак Табасаранского района Дагестанской АССР. Табасаранец. Отец — Усман, мать — Умижат. В семье было трое сыновей. Рустам учился сначала в Чинарской средней школе, затем в школе №16 в Махачкале.

Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На воинской службе с 1990 года. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова (1995), общевойсковую академию и военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2015).

Женат. Пятеро детей .

Награды

Помимо указанных выше, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги», медалями, в том числе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Примечания