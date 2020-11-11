Рустам Мурадов. Фото: Kremlin.ru https://ru.wikipedia.org/

11 ноября 2020, 19:48

Уроженец Дагестана возглавил группировку российских миротворцев в Карабахе

Главой российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, уроженец села Чинар Дербентского района Дагестана. Мурадов сегодня обсудил вопросы осуществления миротворческой миссии с главой Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы уже взяли под контроль соединяющий Карабах с территорией Армении Лачинский коридор, выставив там временные посты. Об этом заявил сегодня начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). 

 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с командиром российских миротворцев, которые будут размещены в зоне карабахского конфликта, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

Во время встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии, передает «Sputnik-Армения».

Давид Тоноян поблагодарил за быстрое формирование миссии миротворческого контингента и выразил готовность оказать всестороннее содействие российским миротворцам, сообщает NEWS.am.

Генерал-майор, Герой Российской Федерации Рустам Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На воинской службе с 1990 года. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова (1995), общевойсковую академию и военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2015). Рустам Мурадов Имеет опыт двух чеченских войн, с 25 декабря 2018 года нанимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа, говорится в биографии военачальника, которую подготовил «Кавказский узел».

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три договоренности о перемирии, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались до 10 ноября. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Новость об окончании войны обнадежила жителей прифронтовых районов Азербайджана", "Аналитики указали на отличие интересов Ирана от Турции в разрешении конфликта в Карабахе", "Пашинян назвал катастрофой договоренность о Нагорном Карабахе".

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