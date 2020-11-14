Мурадов призвал не связывать действия миротворцев в Карабахе с его национальностью

14 ноября 2020, 16:07

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов в связи с интересом к его национальности указал, что табасаранцы никак не связаны с Азербайджаном, а российские офицеры должны выполнять приказы руководства независимо от своего происхождения.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. В зону конфликта направлены российские миротворцы. Главой российского миротворческого контингента назначен уроженец Дагестана генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Новость о его новой должности была опубликована во всех табасаранских СМИ в Дагестане.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов указал сегодня, что никак не связан с Азербайджаном, который граничит с его родным Дагестаном. "Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем, никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - сказал Мурадов.

Он подчеркнул при этом, что его действия на посту командующего миротворческими силами никак не зависят от национальности. "Я гражданин Российской Федерации, военнослужащий Вооруженных сил РФ <...> и для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, министра обороны и моих начальников, являются приказом к исполнению. Для меня, как для офицера, нет национальности", - процитировало Мурадова РИА "Новости".

Режим прекращения огня в зоне конфликта соблюдается, констатировал Рустам Мурадов. "На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется", - привел сегодня его слова ТАСС.

Рустам Мурадов родился в селе Чинар Дербентского района Дагестана, его отец родом из села Ханак Табасаранского района. Имеет опыт двух чеченских войн, в 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. С 25 декабря 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мурадов удостоен звания Героя России после успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении в Сирии, говорится в биографии военачальника, опубликованной на "Кавказском узле".

Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"