Назначение генерала из Дагестана в Карабах вызвало интерес у его земляков

12 ноября 2020, 23:27

Визиты в Дагестан генерала Рустама Мурадова, назначенного главой российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, не освещались широко в дагестанской прессе, но новость о его новой должности была опубликована во всех табасаранских СМИ.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. В зону конфликта направлены российские миротворцы. Главой российского миротворческого контингента назначен уроженец Дагестана генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Рустам Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана, табасаранец по национальности, его отец родом из села Ханак Табасаранского района. Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На воинской службе с 1990 года. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Кирова (1995), общевойсковую академию и Военную академию генерального штаба вооружённых сил России (2015). Имеет опыт двух чеченских войн, в 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. С 25 декабря 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мурадов удостоен звания Героя России после успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении в Сирии, говорится в биографии военачальника, которую подготовил "Кавказский узел".

Табасаранцы следят за карьерой Рустама Мурадова

Визиты в родной Дагестан генерала Рустама Мурадова, назначенного главой российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, не освещались широко в дагестанской прессе, отмечает главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"О деятельности Мурадова мало что было слышно в регионе. Но сама специфика работы генерала предполагает определенную закрытость. Я думаю, что в целом дагестанцы не знали или не следили пристально за его карьерным ростом и его перемещениями", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов.

О корнях высокопоставленных земляков в Дагестане вспоминают, когда они часто посещают республику, и их приезд широко освещается в средствах массовой информации, отмечает он. "Такое, к примеру, произошло с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. После его визитов и приемов высшего руководства республики о нем начали говорить, стали искать его родственников, изучать дагестанские корни. Но пока с Мурадовым подобное не происходило. Мурадов воспринимается как один из многочисленных кадров высшего офицерского состава в российской армии", — рассказал Сагитов.

Само назначение Мурадова в Нагорный Карабах могло быть продиктовано как раз происхождением генерала, предположил главред "Нового дела". "Видимо, было учтено его знание Кавказа, ментальных особенностей жителей. Это может помочь в урегулировании многих вопросов, в том числе и с позиции дипломатии. Такое назначение правильное, так оно и должно быть", — добавил Гаджимурад Сагитов.

До присвоения Рустаму Мурадову звания Героя России о нем знал только узкий круг лиц, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гюлахмед Маллалиев, главный редактор газеты "Зори Табасарана", выходящей на табасаранском языке.

"То, что есть такой офицер, знали его родные, те, кто связан с воинской службой. Но всенародную известность он получил в канун нового 2018 года, когда за участие в сирийских событиях был удостоен звания Героя России. Для тасабаранцев это стало особым событием, так как до этого такого высокого звания никто из представителей нашего народа не получал, хотя в истории и были достойные этого. К примеру, можно вспомнить, снайпера Абдуллу Сефербекова, который уничтожил 110 врагов во время Великой Отечественной войны. Многочисленные попытки общественности отметить его наградой не имели успеха. В 2004 году другой табасаранец Абдулмалик Байрамов во время второй Чеченской кампании ценой собственной жизни спас 46 своих однополчан. В 2018 году лейтенант полиции Гасан Муталибов также ценой своей жизни нейтрализовал боевиков, готовивших теракты во время майских праздников. Оба они были удостоены ордена Мужества", — сообщил Маллалиев.

Документы к присвоению звания Героя России Рустаму Мурадову готовили еще в 1996 году за участие в штурме штаба Масхадова, отметил он. "Тогда Мурадов был тяжело ранен. А за тем, чтобы документы на награждение вовремя дошли до адресата, никто не проследил", — указал Маллалиев.

По его словам, присвоение звания Героя России Мурадову было воспринято общественностью как исправление исторической несправедливости. "Это стало своего рода общенародным праздником. Сейчас уже Мурадова все знают, за его успехами следят. Новость о назначении его главой миротворческой миссии в Карабах также была опубликована во всех табасаранских СМИ, она активно обсуждается в обществе, блогосфере", — отметил Маллалиев.

Рустам Мурадов в прошлом году был приглашен в Табасаранский район, где ему оказали торжественный прием и очень тепло встретили, добавил он. "Сам Рустам Мурадов также тепло отзывался об этой встрече", — добавил Маллалиев.

На сайте администрации Табасаранского района опубликовано сообщение о дружеском визите генерал-майора Рустама Мурадова, который состоялся 9 июля 2019 года. В этой поездке его сопровождали военный комиссар Махачкалы Муртузали Идрисов, депутат Народного собрания Дагестана Сефер Алиев. В муниципалитете была организована встреча с активом района. Как отметил заместитель военного комиссара Табасаранского района Надир Шихахмедов, где бы Рустам Мурадов ни находился, "он помнит и любит свой край — Табасаран". В ответной речи генерал выразил благодарность за приём. "Душой и сердцем я всегда со своим народом. Где бы ни служили сыновья Табасарана, они всегда с честью и достоинством выполняют свой воинский долг. Я горжусь своей малой Родиной", — процитировала пресс-служба генерала.

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

В миротворческой миссии ранее проявил себя глава Ингушетии Евкуров

Рустам Мурадов не единственный высокопоставленный военачальник с Северного Кавказа, который участвовал в миротворческих миссиях. Во время военных действий в Косово в 1999 году отличился Юнус-Бек Евкуров, который с 2008 по 2019 год возглавлял Ингушетию.

Юнус-Бек Евкуров родился 29 июля 1963 года в селе Тарское (по данным Национальной библиотеки Республики Ингушетия - в 1964 году в селе Ангушт) Пригородного района Осетинской АССР (ныне Северная Осетия – Алания), ингуш по национальности. Имеет звание генерал-лейтенанта. В вооружённых силах с 1982 года. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генерального штаба. Принимал активное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, и за проявленное в них мужество в 2000 году получил звание Героя России. В 1999 году возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово, опередив миротворческие силы других государств. Эта операция вошла в историю ВДВ России как одна из самых успешных миротворческих акций российских военных. На должность главы Ингушетии Евкуров пришел с поста заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (г. Екатеринбург). После отставки с поста главы Ингушетии, с 8 июля 2019 года указом президента РФ был назначен замминистра обороны и на этом посту отвечает за боевую подготовку и безопасность полетов. Владимир Путин специально для Евкурова учредил должность 12-го заместителя министра обороны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Евкурова.

Когда речь заходила о семейных отношениях, Евкуров был настоящим ингушом; но когда тема была более широкой, то в его действиях преобладал кадровый российский военный без привязки к национальности и региону, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Это проявилось, в частности, когда ингушские МВД-шники на митинге встали между приехавшим из других республик ОМОНом и старейшинами. Ингушские силовики понимали, что если будут задеты старейшины, то настоящей схватки между демонстрантами и силовиками не избежать. Ингушский менталитет говорит, что стариков трогать нельзя. Но, несмотря на это, Евкуров проявил свой военный менталитет: он заявил, что приказ выполнен не был, а значит, МВД-шники должны понести наказание. Мы [правозащитники] не смогли убедить его в обратном", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции на следующий день произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов, многим из которых уже вынесены приговоры. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

С другой стороны, отметила правозащитница, Евкуров многое сделал в интересах Ингушетии — в частности, установил примирение внутри общества. На своем посту Евкуров старался защищать интересы Ингушетии. В начале его деятельности на посту президента республики "в Осетии прямо сказали, что, если не будет Евкурова, то говорить будет не с кем», указала Ганнушкина. «Тогда осетины заявили, что готовы открыть Пригородный район для ингушей. Евкуров работал на пользу Ингушетии с осетинами, они готовы были разговаривать. Многие скажут, что его успех продиктован уступками, но я считаю — что способностью к диалогу", — рассказала Ганнушкина.

Насколько Мурадов в этом смысле похож на Евкурова, она оценить отказалась. "Я никогда не сталкивалась с этим человеком", — сказала правозащитница.

Функции и статус российских военнослужащих в Нагорном Карабахе четко не прописаны, но, исходя из правил проведения миротворческих миссий ООН, они возьмут на контроль выполнение соглашения о прекращении военных действий и обеспечат безопасность мирных жителей. Миротворцы должны справиться с этими обязанностями, так как их руководителем стал авторитетный военачальник с опытом, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.