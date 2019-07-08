Юнус-Бек Евкуров. Фото: Шамсудин Боков https://ru.wikipedia.org

08 июля 2019, 14:48

Евкуров стал заместителем министра обороны

Владимир Путин подписал сегодня указ о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова решено назначить на ключевую должность замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил, еще 1 июля сообщили источники в Минобороны России.

"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра оборона Российской Федерации. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Указ датирован сегодняшним днем и подписан президентом Владимиром Путиным.

Указ вступает в силу сегодня же, отмечается в документе.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Примечание:

"Аналитики поспорили о необходимости возврата прямых выборов главы Ингушетии", "Оппозиционеры назвали главные задачи для нового главы Ингушетии", "Пользователи соцсетей с оптимизмом встретили назначение Калиматова".

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