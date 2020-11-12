Военные эксперты назвали выполнимой миссию российских миротворцев в Карабахе

12 ноября 2020, 21:39

Функции и статус российских военнослужащих в Нагорном Карабахе четко не прописаны, но, исходя из правил проведения миротворческих миссий ООН, они возьмут на контроль выполнение соглашения о прекращении военных действий и обеспечат безопасность мирных жителей. Миротворцы должны справиться с этими обязанностями, так как их руководителем стал авторитетный военачальник с опытом, указали опрошенные «Кавказским узлом» военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. В зону конфликта направлены российские миротворцы. Главой российского миротворческого контингента назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, уроженец села Чинар Дербентского района Дагестана.

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Миротворцы возьмут на контроль выполнение соглашения и обеспечат безопасность

Функции и статус российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока недостаточно ясны, считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

«Пока это непонятно. Потому что это не миссия ООН, а частная миссия, и какие у них полномочия следуют из подписанного заявления - непонятно. Но, скорее всего, по составу и назначению это будет профилактическое миротворчество. То есть они будут патрулировать и наблюдать», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Павел Фельгенгауэр.

По его мнению, физически разделять конфликтующие стороны у миротворцев не будет возможности. «Их слишком мало для этого. Поскольку у них нет тяжелого оружия никакого - ни пушек, ни танков, ни систем залпового огня, ни зенитных установок. БТРы предназначены просто для патрулирования. Миротворцы будут устанавливать посты, патрулировать, наблюдать, по возможности решать, если будут какие-то конфликты. Воевать они там не предназначены, группировка не военная. Они, естественно, смогут защищать себя в случае чего, у них будет мандат на самооборону», - отметил эксперт.

Он также считает, что для выполнения полицейских функций у миротворцев недостаточно сил, а основная их задача - в наблюдении за выводом армянских формирований. «Наверно, полиция там будет местная какая-то сформирована со временем. А в основном они будут наблюдать за выводом армянских войск, чтобы потом туда вошли азербайджанцы и заняли территорию. Также контролировать вывод тяжелой техники из той части Карабаха, которая осталась у армян», - указал Фельгенгауэр.

По его мнению, присутствие российских миротворцев будет сдерживать обе стороны от возобновления активных боевых действий. «Потому что если кто-то начнет стрелять, то может попасть и убить русского, а этого не хотят ни армяне, ни азербайджанцы. То есть их присутствие будет само по себе сдерживать стороны от полномасштабных боевых действий, которые ни та, ни другая сторона проводить больше не хочет. Думаю, миссия будет довольно успешна, потому что все готовы к миру. Война закончилась», - полагает эксперт.

Он отметил и причины, по которым каждая сторона заинтересована в миротворцах. «Присутствие миротворцев нужно и азербайджанцам, поскольку они понимают, что миротворцы будут осуществлять то, что нужно Азербайджану - а именно вывод армян из Карабаха. И это нужно армянам, потому что они будут сдерживать азербайджанские вооруженные силы от того, чтобы те и дальше «молотили» армян», - рассказал Фельгенгауэр.

В заявлении Алиева-Путина-Пашиняна сказано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Единственное, что, по словам эксперта, смущает – это довольно жесткий график, обозначенный в соглашении. «К 15 ноября, через три дня уже, армянам надо будет освободить Кельбаджар (армянское название города Карвачар – прим. «Кавказского узла»), а там поселили армян. Даже городу дали армянское наименование. Кроме того, там имеется действующий армянский монастырь 13 века с настоятелем. Всех их, наверно, придется эвакуировать. В Лачинском районе также были поселены армяне, в том числе с Ближнего Востока. Часть даже этих земель была административно присоединена к [непризнанной] Нагорно-Карабахской республике. Оттуда теперь надо эвакуировать куда-то население. С Агдамом проще - там никто не поселялся, но оттуда нужно выводить технику, укрепления срывать. Там населения нет, но была мощная линия обороны», - рассказал Фельгенгауэр.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не будет затрагивать Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.

Эксперт пока не смог уточнить, каким образом миротворцы повлияют на отток и приток мирного населения и на их безопасность. «После освобождения районов и вывода военных в принципе дальнейшее сопротивление армян становится невозможным. Будет переселение азербайджанских беженцев и их потомков в семь районов, откуда они бежали. В принципе захотят вернуться и в Шушу, потому что это был азербайджанский город. Но для этого там надо восстанавливать сначала инфраструктуру. Это много всякой работы. Город Лачин (армянское название города - Бердзор), останется под контролем миротворцев. Они там уже посты установили. Но Лачин был заселен армянами, в частности там недавно заселили армян из Ливана. Теперь туда захотят вернуться азербайджанцы, которые там жили, или их потомки. И как будет это осуществляться?» - отметил Фельгенгауэр.

Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта вызвало недоверие азербайджанских аналитиков. Присутствие российских миротворцев не гарантирует безопасность вынужденным переселенцам, которые вернутся в свои села согласно договоренности о прекращении военных действий, заявили "Кавказскому узлу" глава партии "Умид" Игбал Агазаде и руководитель организации освобождения Карабаха Акиф Наги. Опасения азербайджанцев связаны с негативным опытом, когда роль миротворцев выполняли советские военные, сейчас ситуация складывается по-другому, указал политик Натиг Джафарли.

Что касается районов Карабаха, остающихся под контролем армян, там тоже много непонятного, указал он. «Будут ли там какие-то вооруженные силы, статус вообще решили не определять? Возможно, будет вариант, похожий на косовскую Митровицу. Этот город разделен пополам, сербская часть как бы является муниципалитетом в составе албанского Косова, но при этом сербы живут совершенно отдельно, имеют свою полицию и т. п. Как будет в Карабахе, по-видимому, никто еще толком не знает, потому что подробных документов никаких не подписывали», - рассказал эксперт.

По его мнению, безопасность мирных жителей миротворцы должны обеспечить. «Чтобы на местных жителей не нападали. Миротворцы должны будут как-то в этом сдерживающую роль играть. Но здесь опять, скажем так, не совсем всё понятно», - подчеркнул Фельгенгауэр.

Регламент пребывания миротворцев определен правилами проведения миротворческих миссий ООН, в свою очередь, заявил другой военный эксперт и публицист, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«Их статус, их обязанности и другие вопросы решены в рамках правил проведения миротворческих миссий ООН. Главная задача - это разведение противоборствующих сторон. Наряду с этим миротворцы отчасти выполняют и полицейские функции - борьба с криминалом, разоружение незаконных вооруженных формирований. Кроме того, они занимаются разминированием, а также мероприятиями для восстановления нормальной жизни на послевоенных территориях, в том числе возвращением беженцев, сопровождением гуманитарных колонн и т. д.», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Владислав Шурыгин.

Он считает, что одной из главных задач российских миротворцев в Карабахе будет контроль за выводом армянских военных формирований из региона. «Это ведь одно из условий ввода российских миротворцев. По соглашению армянская сторона должна передать под контроль Азербайджана полностью два района — Кельбаджарский и Агдамский. Как только армянские военные будут уходить на полосу разделения, будут приходить миротворцы», - отметил Шурыгин.

По словам эксперта, срок службы как рядовых миротворцев, так и главы миссии определяется договором. «Это небольшой срок, особенно поначалу. Потому что нагрузка будет очень большой, и люди будут выматываться. Возможно, ротация будет каждые три месяца, может быть, до полугода», - полагает Шурыгин.

Эксперты отметили опыт главы миротворческой миссии

По мнению Шурыгина, командующий миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов довольно авторитетный военнослужащий. "У него большой военный и миротворческий опыт. И на Кавказе, и в Сирии», - заметил Шурыгин.

Рустам Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана, табасаранец по национальности. Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На воинской службе с 1990 года. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Кирова (1995), общевойсковую академию и Военную академию генерального штаба вооружённых сил России (2015). Имеет опыт двух чеченских войн, в 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. С 25 декабря 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мурадов удостоен звания Героя России после успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении в Сирии, говорится в биографии военачальника, которую подготовил "Кавказский узел".

От личности, личных качеств руководителя миссии будет очень многое зависеть, уверен Шурыгин. «Если это военный, который имеет харизму и уважение в войсках, то это многое значит. При этом при осуществлении миротворческой миссии необходимо обладать не только военными, но и дипломатическими навыками. И ко всему прочему быть устойчивым в стрессовых ситуациях, которых будет немало», - подчеркнул он.

В личности генерал-лейтенанта Мурадова наряду с опытом важно и его происхождение, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. По его мнению, имеет значение, что Мурадов мусульманин.

"Также в свое время он действовал в Сирии, имеет опыт боевых действий, миротворческий опыт", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Анатолий Цыганок.

По его словам, при организации миротворческих миссий необходимо предварительно изучить юридические вопросы. «Миротворцы изучают законодательство и Азербайджана, и Армении, это несомненно. Потому что они делят, в конце концов, части Азербайджана. Независимо от того, как были приняты решения лидерами Армении и Азербайджана, я вполне допускаю, что могут быть какие-то провокации. Поэтому одним из условий для миротворцев является их действие именно в юридических рамках. В том числе миротворцы должны уметь уговаривать стороны, в отличие от участников чисто войсковых операций», - подчеркнул Цыганов.

В то же время он указал, что часто, особенно российские миротворцы, вынуждены действовать довольно жёстко в критических ситуациях. «Россияне, в частности в миротворческой миссии в Югославии, действовали очень жестко. И в Карабахе тоже такое может быть», - считает эксперт.

Нынешняя миссия в Карабахе, по его мнению, может растянуться на 10, а то и на 15 лет. "Почему? Потому что конфликт на крови всегда вызывает негативную реакцию любой стороны - что у азербайджанцев, что у армян. Так что я считаю, что миротворцам надо действовать 10 лет, а, может, даже 15 лет, пока негатив уйдет», - пояснил Цыганок.

Характер работы миссии в большей степени будут зависеть от успешности её первых недель работы, полагает эксперт. «Посмотрим ближайшие неделю-две, как будут развиваться события. Как будут выходить армяне, мне это пока не совсем понятно. Я думаю, регламент будет определён в рамках проведения миротворческих операций по определению Совета безопасности ООН. Но я не хотел бы, чтобы военнослужащие Армении или Азербайджана попытались нападать на российских миротворцев. Это приведёт к пагубным последствиям», - резюмировал Цыганок.

Ввод российских миротворцев в Карабах обозначил угрозу для Грузии. Примирение Армении и Азербайджана экономически выгодно Грузии, но увеличение российского военного присутствия на Южном Кавказе может отрицательно сказаться на безопасности в регионе, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи в Тбилиси. Они раскритиковали решение грузинских властей открыть воздушное пространство для российских миротворцев.