Военные эксперты оценили новую должность Евкурова

10 июля 2019, 05:59

Евкуров был назначен заместителем министра обороны с учетом его компетенции и военного опыта, отметил Сергей Гончаров. Бывший глава Ингушетии займется наведением порядка среди военных с Северного Кавказа, уверен Александр Перенджиев. Должность нового замминистра создана искусственно для Евкурова, заявил Геннадий Гудков.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Бывшего главу Ингушетии решено назначить на ключевую должность замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил, сообщили источники в Минобороны России.8 июля Путин подписал указ о назначении Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта 8 июля.

В тот же день, когда был подписан указ о назначении Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны, Владимир Путин подписал указ о том, что у министра обороны России будет 12 заместителей.

"Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей министра, в том числе два первых, включая "одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата министра", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Юнус-Бек Евкуров стал двенадцатым заместителем министра обороны, пишет "Лента.ру".

Юнус-Бек Евкуров имеет звание генерал-майора. Он служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 1999 году Евкуров возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово и заняло международный аэропорт, опередив миротворческие силы других государств, говорится в биографии Юнус-Бека Евкурова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Должность двенадцатого заместителя министра обороны необходима в штатном расписании, а при назначении Евкурова на эту должность учитывались его компетенции и военный опыт, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

«Евкуров – это боевой офицер и герой России, который дослужился до звания генерала. Он доказал свою способность руководить операциями, он прошел сложный путь от офицера до генерала. Учитывая его боевой опыт, не удивительно, что он будет отвечать за боевую подготовку войск и безопасность полетов. В его обязанностях будет наведение порядка в процессе боевой подготовки, сама подготовка войск, проведение учений, а также подготовительные работы и составление операций с учетом возможных локальных войн», - сказал он 9 июля корреспонденту «Кавказского узла».

Гончаров уверен, что Евкуров справится со всеми задачами, которые будут поставлены перед ним.

«Боевой опыт, опыт главы сложного региона – это все дает основания с уверенность говорить, что он справится со всеми задачами, которые перед ним поставит руководство. Трудно сказать, для политика новое значение является повышением или понижением, но для военного должность замминистра обороны – это та должность, о которой многие мечтают», - отметил он.

Наведение порядка среди военнослужащих с Северного Кавказа в рядах Вооруженных сил будет одним из основных обязанностей Евкурова, уверен доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев.

«В обязанности Евкурова будут входить боевая подготовка солдат и сержантов, а также офицерского состава. Боевой подготовкой всегда занимался кто-кто из заместителей министра вместе с другими своими обязанностями. А сейчас за это будет отвечать новый замминистра Евкуров. Его назначение, конечно, политическое решение, но он на этом посту будет эффективным руководителем. Кроме этого Евкурову предстоит заниматься вопросами управляемости военнослужащих из Северного Кавказа. Не секрет, что в этом есть определенные проблемы и этим сложным вопросом будет заниматься Евкуров. Это может быть одним из его основных обязанностей. Он пользуется большим авторитетом среди военных с Северного Кавказа, и его авторитет сможет изменить ситуацию, повысить их профессионализм, чтобы их главной целью было выполнение приказов и боевых задач», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В этом контексте новая должность является необходимостью, считает он.

«Давно назрела необходимость создания такой должности. И все совпало так, что должность была создана: Евкуров устал на должности губернатора, в ВС появилась потребность такого военного. Его компетенции сейчас нужны армии. Например, борьба против терроризма. Он не понаслышке знает, как вести эффективную борьбу против них в условиях гор», - отметил Перенджиев.

При этом он затруднился ответить, является ли новая должность Евкурова понижением или повышением.

«Сложно сравнивать должности замминистра и губернатора, и сказать, какая из них выше. Сам он для себя, наверно, знает ответ на этот вопрос», - предположил он.

Должность нового замминистра обороны создана искусственно, считает бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

«Не было необходимости в этой должности. Она искусственно создана для Евкурова за его старания быть добросовестным главой Ингушетии. История с границами Чечни и Ингушетии окончательно его добила, и было принято решение дать ему новую должность. А какие именно обязанности будет выполнять Евкуров, видно будет по мере его работы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, новое назначение для Евкурова можно назвать понижением статуса.

«Это так называемый «дембельский аккорд» для Евкурова. От его должности и от него мало что будет зависеть в министерстве. У него дипломатическая должность. Это как дань его заслугам и награда за боевые заслуги», - отметил Гудков.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.