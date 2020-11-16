16 ноября 2020, 20:16
Чувствительная тема: фейк о национальности генерала Мурадова
Сразу после назначения Рустама Мурадова главой российских миротворцев в Нагорном Карабахе была опубликована информация о его якобы азербайджанском происхождении. Зачем была нужна фейковая информация о генерале, была ли она вброшена намеренно и как на это отреагировал сам Мурадов – в справке «Кавказского узла».
Чему обрадовалась азербайджанская пресса?
11 ноября, на следующий день после назначения уроженца Дагестана, табасаранца по национальности Рустама Мурадова на пост командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, некоторые азербайджанские издания 1 опубликовали информацию об ином этническом происхождении генерал-лейтенанта.
Позднее упоминание об «азербайджанце» Мурадове многие СМИ удалили 2 однако кэшированные страницы остались доступными для поиска в Google 3. Свидетельства искажения информации сохранились также в виде скриншотов 4, а некоторые масс-медиа сохранили эту "утку" в первозданном виде 5 6.
Зачем был нужен этот вброс? Причастные к публикации искаженной информации азербайджанские издания попытались создать впечатление, что командующий миротворческим контингентом будет более благосклонен к Азербайджану, чем к Армении, а власти России таким назначением указали, какую из сторон конфликта они поддерживают.
Национальность главы миротворческого контингента действительно имеет значение. Президент Академии геополитических проблем, в прошлом начальник ГУ международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов утверждает, что «ни этнический азербайджанец, ни армянин на должность командующего российскими миротворцами в Карабахе поставлен быть не должен». 7..
Опрошенные «Кавказским узлом» российские военные эксперты подчеркнули, что даже религиозная принадлежность Мурадова учитывалась при назначении. А военный политолог Александр Перенджиев считает, что, в частности, «назначение стало признаком уважения к Азербайджану. И в том числе должно было убедить азербайджанцев, что командующий не настроен против них».
Что сказал сам Мурадов?
Табасаранское происхождение Рустама Мурадова не было секретом. «Известность он получил в канун нового 2018 года, когда за участие в сирийских событиях был удостоен звания Героя России. Для табасаранцев это стало особым событием, до этого такого звания никто из представителей нашего народа не получал», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гюлахмед Маллалиев, главный редактор газеты «Зори Табасарана». На сайте администрации Табасаранского района было опубликована информация о визите генерала на малую родину в июле 2019 года.
Однако после того, как искаженные данные о национальности Мурадова широкого разошлись в Интернете, он был вынужден дать публичный комментарий. «Что касается моей национальности, если это так всем интересно, то я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею», - отметил Мурадов в интервью РИА «Новости».
При этом генерал последовательно отделяет карьеру кадрового военного от этнического происхождения. «Считаю, что у офицера, как у государственного человека, не должно быть понятия нации. Это один из моих принципов», – приводились в датированном 2012 годом интервью «Красной звезде» слова тогда еще комбрига Мурадова 8.
Почему это фейк, а не просто ошибка?
Фейковые или фальшивые новости — намеренная недостоверная, ложная, искаженная или неполная информация, распространяемая в медиасреде с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду 9.
Как показал анализ «Кавказского узла», на ряде сайтов утверждение об азербайджанском происхождении вставлено в скопированный из Википедии абзац из биографии Рустама Мурадова вместо фразы «По национальности табасаранец» 10.
Примечания
- Генерал Мурадов: Никакого отношения к азербайджанцам я не имею // KorrespondenT.az, 14 ноября 2020 года
- Так на сайте Armiya.az отредактировали заголовок, убрав «азербайджанеца» - https://clck.ru/RwbrW и https://clck.ru/Rwbqb
- Командующим российских миротворцев в Карабахе назначен азербайджанец Рустам Мурадов, Haqqin.az, 11 Ноября 2020. См. также ссылку на эту новость в «Экономических новостях» - https://clck.ru/Rwc7z.
- Чему так обрадовались азербайджанцы? Биография командира миротворцев РФ в Карабахе, Спутник, 12 ноября 2020 года
- Командующим российских миротворцев в Карабахе назначен азербайджанец Рустам Мурадов // Новое время, 11 ноября 2020 года
- Российский миротворческий контингент в Карабахе возглавляет азербайджанец // Bakuinform.az, 11 ноября 2020 года
- За что генерала Мурадова назначили командующим миротворцами в Карабахе // Взгляд, 13 ноября 2020 года
- Комбриг из Дагестана // Красная звезда, 14 мая 2012 года
- What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it // The Guardian, 17 декабря 2016 года
- Например тут: Российский миротворческий контингент в Карабахе возглавляет азербайджанец // Bakuinform.az, 11 ноября 2020 года. Статья в Википедии - https://clck.ru/RwcPv