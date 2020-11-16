Чувствительная тема: фейк о национальности генерала Мурадова

16 ноября 2020, 20:16

Сразу после назначения Рустама Мурадова главой российских миротворцев в Нагорном Карабахе была опубликована информация о его якобы азербайджанском происхождении. Зачем была нужна фейковая информация о генерале, была ли она вброшена намеренно и как на это отреагировал сам Мурадов – в справке «Кавказского узла».

Чему обрадовалась азербайджанская пресса?

11 ноября, на следующий день после назначения уроженца Дагестана, табасаранца по национальности Рустама Мурадова на пост командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, некоторые азербайджанские издания опубликовали информацию об ином этническом происхождении генерал-лейтенанта.

Позднее упоминание об «азербайджанце» Мурадове многие СМИ удалили однако кэшированные страницы остались доступными для поиска в Google . Свидетельства искажения информации сохранились также в виде скриншотов , а некоторые масс-медиа сохранили эту "утку" в первозданном виде .

Зачем был нужен этот вброс? Причастные к публикации искаженной информации азербайджанские издания попытались создать впечатление, что командующий миротворческим контингентом будет более благосклонен к Азербайджану, чем к Армении, а власти России таким назначением указали, какую из сторон конфликта они поддерживают.

Национальность главы миротворческого контингента действительно имеет значение. Президент Академии геополитических проблем, в прошлом начальник ГУ международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов утверждает, что «ни этнический азербайджанец, ни армянин на должность командующего российскими миротворцами в Карабахе поставлен быть не должен». ..

Опрошенные «Кавказским узлом» российские военные эксперты подчеркнули, что даже религиозная принадлежность Мурадова учитывалась при назначении. А военный политолог Александр Перенджиев считает, что, в частности, «назначение стало признаком уважения к Азербайджану. И в том числе должно было убедить азербайджанцев, что командующий не настроен против них».

Что сказал сам Мурадов?

Табасаранское происхождение Рустама Мурадова не было секретом. «Известность он получил в канун нового 2018 года, когда за участие в сирийских событиях был удостоен звания Героя России. Для табасаранцев это стало особым событием, до этого такого звания никто из представителей нашего народа не получал», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гюлахмед Маллалиев, главный редактор газеты «Зори Табасарана». На сайте администрации Табасаранского района было опубликована информация о визите генерала на малую родину в июле 2019 года.

Однако после того, как искаженные данные о национальности Мурадова широкого разошлись в Интернете, он был вынужден дать публичный комментарий. «Что касается моей национальности, если это так всем интересно, то я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею», - отметил Мурадов в интервью РИА «Новости».

При этом генерал последовательно отделяет карьеру кадрового военного от этнического происхождения. «Считаю, что у офицера, как у государственного человека, не должно быть понятия нации. Это один из моих принципов», – приводились в датированном 2012 годом интервью «Красной звезде» слова тогда еще комбрига Мурадова .

Почему это фейк, а не просто ошибка?

Фейковые или фальшивые новости — намеренная недостоверная, ложная, искаженная или неполная информация, распространяемая в медиасреде с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду .

Как показал анализ «Кавказского узла», на ряде сайтов утверждение об азербайджанском происхождении вставлено в скопированный из Википедии абзац из биографии Рустама Мурадова вместо фразы «По национальности табасаранец» 1 .

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