Кавказоведы рассказали о проблемах установления границы в районе Сюника

15 мая 2021, 03:40

Карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы Армении и Азербайджана в районе Черного озера в Сюникской области, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Кавказу.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил на следующий день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил, что азербайджанские пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а Пашинян попросил о военной помощи президента России Владимира Путина. Жители Сюникской области перекрыли автомагистраль, требуя раздать оружие жителям приграничных сел.

По итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Большая часть озера «Черного озера» находится на территории Армении, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Гуня.

«Это высокогорная местность, где расположено несколько озер, как раз на границе. Сложно определить четкие границы двух стран. Эта территория не контролировалась Азербайджаном до недавней войны. На картах Генштаба СССР с миллионным масштабом озеро находится на территории Азербайджана. Но это миллионный масштаб, это грубая карта, которую нельзя брать за основу. Если взять топографические карты более крупного масштаба, например с 100-тысячным масштабом, то там 80 процентов озера находится на территории Армении», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Гуня считает, что за основу надо брать топографические карты. «Они старые, советского времени. Но они наиболее подходят для определения границ. Азербайджанская сторона основывается на картах Генштаба. Но руководствоваться надо не ими, а топографическими картами, поскольку они более четко показывают границы двух стран», - пояснил он.



Одной советской карты, которая бы позволила определить границы Армении и Азербайджана, нет, считает кавказовед, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Существует много советских карт, и данные на них разнятся, отметил он. "Это довольная серьезная проблема... Каждая сторона использует выгодную себе советскую карту, чтобы доказать принадлежность какой-то территории. И нет единственной всеми признанной карты, которая бы позволила решить вопрос без споров», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, проблема возникла после передачи Азербайджану Кельбаджарского района, как было указано в пункте 6 трехстороннего заявления Путина, Пашиняна и Алиева от 9 ноября. «После этого многие районы Армении оказались на границе с Азербайджаном, пришлось устанавливать новые границы. Не всегда этот процесс идет гладко. Надо решать все вопросы путем переговоров при посредничестве российской стороны», - считает Скаков.

Сюникская область Армении - зона ответственности не российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, а российских пограничников, охраняющих армянские границы в Сюнике. «Там стоят наши пограничники, и они участвуют в процессе определения границ. Переговоры между Ереваном и Баку ведутся с их помощью. Сейчас главное - избежать новой эскалации и решить вопрос мирным путем», - сказал он.

Российские миротворцы Карабаха могут быть задействованы в решении кризиса у Черного озера, поскольку Сюник – территория, через который проходит коридор, связывающий Армению с Нагоным Карабахом, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Но в Сюнике находятся российские пограничники, которые вовлечены в переговорный процесс по решению этой проблемы. Думаю, миротворцев не задействуют», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он также отметил, что проблема границ возникла в результате перехода Кельбаджарского района Азербайджану. «Но пока нет четких и понятных механизмов для установления границ. Поэтому возникают такие проблемы», - сказал Евсеев.