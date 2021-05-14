Армения обратилась в ОДКБ из-за конфликта на границе с Азербайджаном

14 мая 2021, 16:45

В Организацию договора о коллективной безопасности направлено официальное заявление в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию Армении, сообщил сегодня и. о. вице-премьера Тигран Авинян. Оппозиция заявила об угрозе срыва парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", по данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвратило еще одно вторжение на территорию страны. И. о. премьер-министра страны Никол Пашинян в тот же день заявил, что в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных. Официальный Баку заявил на это, что азербайджанские пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах.

Передвижения азербайджанских войск на границе происходят согласно картам министерства обороны СССР 1970-х годов, заявил азербайджанский военный эксперт Натиг Джафарли. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные аналитики. По их мнению, вооруженный конфликт в Сюникской области маловероятен, поскольку армянская сторона пытается разрешить ситуацию дипломатическим путем.

Армения официально обратилась в ОДКБ, сказал сегодня и. о. вице-премьера Армении Тигран Авинян. "Согласно процедурам, есть три дня, и Минобороны и МИД представят подробности официально", – процитировали Авиняна "Новости-Армения".

И. о. премьер-министра Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину в рамках договора о военной взаимопомощи, хотя говорить о начале новой войны нельзя, указал другой и. о. вице-спикера, Ален Симонян. "Стычек не было, есть различные перемещения. Да, есть вопросы, связанные с суверенной территорией Республики Армения, и мы обратились к нашему военному союзнику", – сказал и. о. вице-премьера. Он добавил, что обстановка на границе постоянно меняется. "Вчера мы ожидали, что азербайджанские войска отойдут, шли обсуждения этого. Сейчас перемещения войск больше не ведется", – привел слова Симоняна "Sputnik Армения".

Конфликтная ситуация на границе грозит срывом выборов, заявил глава партии "Просвещенная Армения" и руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян. "Сложившаяся ситуация для нас – это не внутриполитический процесс, это процесс совместных действий против врага. Если эта ситуация разрешится, то мы созовем съезд на следующей неделе или позже, а если не разрешится, то, я почти уверен, это приведет к объявлению военного положения и отмене графиков, утвержденных ЦИК. Это будет означать, что выборы не состоятся", – привел сегодня слова Марукяна News.am.

В Армении на 20 июня по договоренности между правящей фракцией и оппозицией назначены внеочередные выборы в Национальное собрание. Старт предвыборной гонки на парламентских выборах в Армении будет дан 7 июня, предвыборная кампания продлится 12 дней, объявил ЦИК.

Франция поддержала Армению

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении. "Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны быть немедленно отведены. Еще раз говорю армянскому народу, Франция солидарна с вами и останется такой", – говорится в переведенной "Кавказским узлом" публикации на странице Макрона в Facebook. Публикация сделана в ночь на 14 мая на армянском языке.

Напомним, что по результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".