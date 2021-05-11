На избирательном участке в Армении. Фото: REUTERS/Nazik Armenakian

11 мая 2021, 17:43

Названа дата начала предвыборной кампании в Армении

Старт предвыборной гонки на парламентских выборах в Армении будет дан 7 июня, предвыборная кампания продлится 12 дней, сообщил сегодня ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна. В соответствии с Конституцией Армении, за этим голосованием последовал роспуск парламента. 10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание страны на 20 июня.

Предвыборная кампания в Армении стартует 7 июня и завершится 18 июня в 24:00 (23:00 мск) по местному времени. В результате внесенных в Избирательный кодекс Армении изменений, на предстоящих выборах рейтинговых списков не будет. Вместо этого будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Армении.

Избиратели не будут делать какие-либо пометки на бюллетенях. "Избиратель выберет из имеющихся бюллетеней один и вложит в конверт. Партии и блоки больше не будут предоставлять рейтинговые списки", - отметил сотрудник ЦИК.

Формирование избирательных участков должно завершиться до 26 мая, 31 мая будут обнародованы списки избирателей. Партии и блоки документы должны представить документы в ЦИК до 26 мая 18:00 местного времени (17:00 мск) по местному времени, их регистрация будет производиться до 31 мая. До 18:00 местного времени (17:00 мск) 10 июня 18:00 часов партии и блоки будут иметь возможность взять самоотвод, сообщили в пресс-службе ЦИК.

1 апреля депутаты парламента Армении одобрили переход на пропорциональную систему выборов. Поправки в Избирательный кодекс Армении, предусматривающие переход к пропорциональной избирательной системе, снизят возможности правящего блока задействовать админресурс на выборах, но лишат оппонентов Пашиняна шансов привлечь дополнительные голоса по рейтинговой системе, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".
Примечание:

"Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна и распустился", "Угрозы Пашиняна прозвучали вопреки соблюдению обязательств оппозицией", "Депутаты отклонили кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 мая 2021, 18:30

11 мая 2021, 16:45

11 мая 2021, 16:11

11 мая 2021, 15:46

11 мая 2021, 14:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи