Названа дата начала предвыборной кампании в Армении

11 мая 2021, 17:43

Старт предвыборной гонки на парламентских выборах в Армении будет дан 7 июня, предвыборная кампания продлится 12 дней, сообщил сегодня ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна. В соответствии с Конституцией Армении, за этим голосованием последовал роспуск парламента. 10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание страны на 20 июня.

Предвыборная кампания в Армении стартует 7 июня и завершится 18 июня в 24:00 (23:00 мск) по местному времени. В результате внесенных в Избирательный кодекс Армении изменений, на предстоящих выборах рейтинговых списков не будет. Вместо этого будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Армении.

Избиратели не будут делать какие-либо пометки на бюллетенях. "Избиратель выберет из имеющихся бюллетеней один и вложит в конверт. Партии и блоки больше не будут предоставлять рейтинговые списки", - отметил сотрудник ЦИК.

Формирование избирательных участков должно завершиться до 26 мая, 31 мая будут обнародованы списки избирателей. Партии и блоки документы должны представить документы в ЦИК до 26 мая 18:00 местного времени (17:00 мск) по местному времени, их регистрация будет производиться до 31 мая. До 18:00 местного времени (17:00 мск) 10 июня 18:00 часов партии и блоки будут иметь возможность взять самоотвод, сообщили в пресс-службе ЦИК.