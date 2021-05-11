Утверждена дата досрочных выборов в парламент Армении

11 мая 2021, 01:00

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание страны на 20 июня.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна. В соответствии с Конституцией Армении, за этим голосованием последовал роспуск парламента.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент планируется провести 20 июня. 25 апреля он заявил, что уходит в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных выборов в Национальное собрание на 20 июня, сообщили со ссылкой на пресс-службу президента "Новости-Армения".

Документ подписан на основании статей 92 и 93 Конституции Армении (о внеочередных выборах в Национальное собрание и назначении выборов в Национальное собрание), с учетом роспуска парламента, отмечается в сообщении.

Указ вступает в силу 11 мая, сообщил "Интерфакс".

Напомним, согласно 149-й статье Конституции Армении, в случае отставки премьера парламентские фракции в семидневный срок могут выдвинуть кандидатов на этот пост. Если парламент отклоняет кандидатуру премьера, через семь дней после голосования назначаются новые выборы, в которых могут принять участие кандидаты, предложенные как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если избрания премьера не происходит и на этот раз, то парламент распускается.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".