Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна и распустился

10 мая 2021, 19:26

Парламент Армении повторно отказался назначить Никола Пашиняна премьер-министром страны. В соответствии с Конституцией Армении, за этим голосованием последовал роспуск парламента.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы кабмина, после чего фракция "Мой шаг" вновь выдвинула его в премьеры. Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. Сегодня парламент повторно собрался на специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.

Парламентская оппозиция не давала повода усомниться в следовании договоренностям с властями Армении, а и.о. премьера Никол Пашинян полностью контролирует ситуацию в стране, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Своими угрозами Пашинян заранее готовит почву для отмены внеочередных выборов в случае нужды, предположил политолог Степан Даниелян.

В соответствии с Конституцией Армении, после роспуска Национального собрания назначаются новые парламентские выборы. Депутаты из разных фракций в своих выступлениях перед голосованием призывали отказаться от пропаганды ненависти к политическим оппонентам во время предвыборной борьбы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц обратилась с трибуны к народу, заявив, что руководство страны "даже под угрозой физической расправы не позволило никому отобрать у народа власть". "И сегодня мы возвращаем эту власть народу", - констатировала Макунц, добавив, что фракция воздержится от голосования по кандидатуре Никола Пашиняна.

Из зарегистрированных 103 парламентариев голосовали 78 депутатов. "За" и "против" кандидатуры Никола Пашиняна проголосовали по одному депутату, 76 парламентариев воздержались.

Спикер парламента Арарат Мирзоян после голосования заявил, что парламент Армении распускается согласно требованиям Конституции и регламента Национального собрания.

Согласно 149-й статье Конституции Армении, в случае отставки премьера парламентские фракции в семидневный срок могут выдвинуть кандидатов на этот пост. Если парламент отклоняет кандидатуру премьера, через семь дней после голосования назначаются новые выборы, в которых могут принять участие кандидаты, предложенные как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если избрания премьера не происходит и на этот раз, то парламент распускается.

"За этим последует назначение новых досрочных парламентских выборов. А до этого, до первого заседания нового созыва, нынешний созыв продолжает действовать в рамках своих полномочий", - отметил Мирзоян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".