Угрозы Пашиняна прозвучали вопреки соблюдению обязательств оппозицией

04 мая 2021, 15:40

Парламентская оппозиция не давала повода усомниться в следовании договоренностям с властями Армении, а и.о. премьера Никол Пашинян полностью контролирует ситуацию в стране, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Своими угрозами Пашинян заранее готовит почву для отмены внеочередных выборов в случае нужды, предположил политолог Степан Даниелян.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. Пашинян, который продолжает находиться на посту премьера в качестве исполняющего обязанности, предупредил оппозицию, что если договоренности будут нарушены, то на втором этапе парламентское большинство может избрать его премьером и отменить досрочные выборы.

25 апреля Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Согласно Конституции Армении, если премьер не избирается в первом туре голосования, то через семь дней назначаются новые выборы, в которых право на участие имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер не будет избран во втором туре, то парламент распускается. Внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Их дату назначает президент Армении, которым сейчас является Армен Саргсян.

Политолог Степан Даниелян счел нелогичным напоминание Пашиняна о необходимости следовать договоренностям. "Чтобы попытаться понять логику, необходимо будет войти в поле интриг. Обе [оппозиционные] фракции – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» - заявили, что не будут выдвигать кандидатов. Скорее всего, так и будет. Но, может, кто-либо из независимых депутатов предложит чью-то кандидатуру. И это не будет считаться нарушением договоренностей, но даст основание Пашиняну или кому-то из его команды стать премьером. Иначе не удастся объяснить подоплеку заявления Пашиняна", - указал Даниелян корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что это уже не первое такое заявление Никола Пашиняна.

По мнению Даниеляна, у властей есть ресурсы для того, чтобы контролировать ситуацию, серьезных соперников на политическом поле у правящей политической силы нет. "В целом, политическое поле нелогичное. И это всегда может преподнести сюрпризы, которые могут изменить ситуацию. Там где отсутствует логика, теряется возможность предсказуемости", - подчеркнул политолог.

Пашинян счел необходимым вынести парламентской оппозиции предупреждение, хотя эти депутаты не давали повода усомниться в верности договоренностям, указал корреспонденту "Кавказского узла" и политобозреватель Акоп Бадалян. Он напомнил, что оппозиция обещала не выдвигать своего кандидата в премьеры. Бадалян считает маловероятными какие-либо сюрпризы со стороны оппозиции на втором этапе голосования.

"Обе оппозиционные фракции заявили, что не будут выдвигать своих кандидатов. Сложно сказать, какой информацией владеет Пашинян. Но очевидных причин напоминать оппозиции о договоренностях - нет. Полагаю, Пашинян хотел подчеркнуть, что его выдвижение – формальность, согласно договоренности, но и этой необходимости особо не было", - заключил политобозреватель.

Пашинян уже организовывал формальный провал своей кандидатуры в парламенте для того, чтобы провести внеочередные выборы. 16 октября 2018 года он объявил о своей отставке с поста премьер-министра, затем за назначение Пашиняна не отдал голос ни один депутат. Национальное собрание было распущено, и президент Армении Армен Саргсян назначил внеочередные выборы на 9 декабря 2018 года.

Первый этап голосования по кандидатуре премьера в целом прошел в рамках договоренностей с оппозицией, хотя фракция "Процветающая Армения" бойкотировала голосование, указал политолог. По мнению Бадаляна, партия так продемонстрировала электорату свою оппозиционность.

"В медийном пространстве много разговоров, что «Процветающая Армения» только играет в оппозицию. Разговоры подогрел [депутат] Геворг Петросян, который вышел из фракции, заявив, по сути, что не желает быть формальной оппозицией. В основном эти разговоры раздувают представители прежней политической элиты, чтобы переманить к себе электорат партии. «Процветающая Армения» – политическая сила прежней системы власти, и у нее есть общий электорат с Робертом Кочаряном, а также Сержем Саргсяном и республиканцами. И «Процветающая Армения» пытается доказать своему электорату, что иных соглашений, помимо договоренности о внеочередных выборах, нет", - пояснил политолог.

Геворг Петросян вышел из фракции "Процветающая Армения" в феврале. "Отсутствие решимости дать четкие политические оценки очевидным незаконным преследованиям и незаконным действиям, которые длительное время происходят в стране, является для меня неприемлемым подходом. В связи с этим я больше не считаю свою деятельность во фракции «Процветающей Армении» целесообразной»", - процитировала 16 февраля Петросяна на своем сайте армянская телекомпания "A1+".

Пока Пашинян полностью контролирует ситуацию на внутриполитическом поле, подчеркнул политолог.

"Баланс сил после войны мало изменился. Может, позиции политических сил стали более или менее четкими, но соотношение сил не претерпело изменений", - уверен Бадалян.

Сразу после заключения в ноябре 2020 года договоренности о прекращении боев в Нагорном Карабахе армянская оппозиция начала массовые акции протеста с требованием отставки Пашиняна. По итогам осеннего обострения конфликта Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции и предательстве. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Бадалян не исключил активизации оппозиции после роспуска парламента. "Когда будет запущен процесс внеочередных выборов, возможно, найдутся политические силы, которые попытаются запустить форсмажорный сценарий. В этом случае изменится инструментарий властей, а решения будут найдены в ином поле. Но и для развития такого сценария я не вижу каких-либо предпосылок. Процесс идет к внеочередным выборам, хотя в политике нельзя ничего исключать", - заключил Бадалян.

Пашинян сделал свое предупреждение потому, что боится потерять власть, считает политтехнолог Армен Бадалян. "У него серьезные страхи и подозрения, что его команда может пойти против него, и он лишится власти. Он зациклен на власти, и болезненно относится к перспективе потери власти. Тем более, понимая, что ему придется нести ответственность, в частности, за проигрыш в войне и 5000 жертв", - сказал Армен Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политтехнолог отметил, что Пашинян контролирует спецслужбы и полицию, без поддержки которых, по его словам, исключается вероятность переворота в стране. "Пашинян также контролирует ситуацию в парламенте, чтобы не допустить смену власти. Но над политическими оппонентами у него нет контроля", - полагает Армен Бадалян.

Договоренность о проведении внеочередных выборов - единственный успех, которого добилась оппозиция за месяцы протестной кампании, констатировал Армен Бадалян. "Но и это немало. У оппозиции была программа максимум – отставка премьера, формирование временного правительства и проведение через год внеочередных выборов, и была программа минимум – добиться проведения внеочередных выборов. Требовали максимум, получили минимум", - пояснил он.

Армен Бадалян считает, что на втором этапе голосования, как и на первом, оппозиция будет следовать договоренностям. "Есть внутриполитический консенсус – все политические силы идут на внеочередные выборы", - подчеркнул Бадалян.

Он не видит демарша в отказе "Процветающей Армении" от участия в голосовании. "Своим решением политическая сила показала, что следует своим договоренностям, но, в то же время в голосовании не приняла участие, показав, что приняла факт роспуска парламента и проведения внеочередных выборов", - указал политтехнолог.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".