Депутаты отклонили кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра Армении

03 мая 2021, 14:27

Оппозиционные депутаты парламента Армении, следуя договоренности с правящей фракцией, сегодня не избрали Никола Пашиняна премьер-министром, чтобы обеспечить условия для роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", парламент Армении сегодня рассматривал кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Согласно договоренностям с оппозицией, парламентарии должны отклонить ее для назначения повторных выборов. Однако если представители оппозиции не будут соблюдать договоренности, то на втором этапе парламентское большинство может избрать премьера и отменить досрочные выборы, напомнил сегодня и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

25 апреля Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. На следующий день правящая партия "Мой шаг" выдвинула его в качестве кандидата на пост премьер-министра, пояснив, что это необходимо для роспуска парламента.

Депутаты парламента сегодня не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра: за его кандидатуру проголосовал один депутат, против – три, а еще 75 депутатов, присутствовавших на заседании, воздержались от голосования.

Для голосования по кандидатуре премьера зарегистрировались 98 из 132 депутатов. Правящая фракция "Мой шаг" объявила, что воздержится от голосования. Фракция "Процветающая Армения" отказалась от участия в голосовании.

Для соблюдения соглашений о проведении внеочередных выборов, намеченных на 20 июня, необходимо, чтобы парламент дважды не избрал главу правительства, напомнила на заседании глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, добавив, что для реализации этих соглашений правящая фракция формально выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

Никол Пашинян подтвердил намерения следовать соглашениям, но отметил, что, если договоренности будут нарушены и оппозиция выдвинет свою кандидатуру на втором этапе выборов премьера, то правящая фракция изберет его главой правительства, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на YouTube-канале парламента.

Второй этап голосования по кандидатуре премьер-министра состоится 10 мая, сообщает "Sputnik-Армения".

Напомним, согласно Конституции Армении, если премьер не избирается в первом туре голосования, то через семь дней назначаются новые выборы, в которых право на участие имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер не будет избран во втором туре, то парламент распускается. Внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Их дату назначает президент Армении, которым сейчас является Армен Саргсян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".