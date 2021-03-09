Кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян (слева) с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном (в центре) и бывшим депутатом от РПА Ваграмом Багдасаряном (справа) на митинге 26 февраля 2021 года. Фото Тиграна Петросяна для «Кавказского узла».

09 марта 2021, 20:26

Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции

Поражение в войне поставило армянскую оппозицию в сложное положение: она не может не требовать ухода действующей власти, однако вряд ли хочет руководить страной сейчас, когда необходимо разбираться с последствиями поражения - тем более, что ответственность за него граждане Армении практически в равной степени возлагают на команду Никола Пашиняна и на тех, кто был у власти ранее. Популярность Пашиняна даже в этой ситуации несколько выше. Кто и с каких позиций выступает за отставку премьера, и как к этому относится народ, - в справке «Кавказского узла».

Политический кризис

Движение за отставку Никола Пашиняна стало набирать обороты сразу после того, как 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В результате военных поражений Армении пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе над стратегически важным городом Шуши. На следующий день 17 оппозиционных партий потребовали отставки правительства Армении, а недовольная итогами войны толпа разгромила здание парламента и избила спикера национального собрания Арарата Мирзояна.

Старая гвардия

Против Пашиняна выступили все три предыдущих президента Армении. У Сержа Саргсяна, которого действующий премьер-министр фактически отстранил от власти, и Роберта Кочаряна, преследуемого при Пашиняне в уголовном порядке, можно предположить личные счеты. Однако уйти в отставку премьера призвал и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, которого ранее подозревали в покровительстве Пашиняну 1. За отставку главы правительства выступил и действующий президент Армен Саргсян, предложивший до проведения досрочных парламентских выборов передать управление страной правительству национально согласия 2.

В середине февраля 2021 года Серж Саргсян дал многочасовое интервью, в котором возложил всю ответственность за поражение в войне и текущий политический кризис на премьер-министра. Интервью поспособствовало усилению кризиса и вовлечению в него военных.

Партийная коалиция

Представитель АРФД Ишхан Сагателян. 2 марта 2021 года. Фото Тиграна Петросяна для «Кавказского узла».

Протесты возглавляет коалиция из 17 оппозиционных партий, называющих себя Движением по спасению Родины. В их числе бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) Сержа Саргсяна, крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и одна из старейших партий «АРФ Дашнакцутюн» (АРФД) с представителем ее верховного совета Ишханом Сагателяном. 3 декабря коалиция объявила бывшего премьер-министра 75-летнего Вазгена Манукяна своим кандидатом на пост главы временного правительства.

Согласно февральскому опросу, проведенному консалтинговой компанией MPG, если в ближайшее воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, то 33,1% отдадут свои голоса за «Мой шаг» Пашиняна, 4,4% - за «Процветающую Армению», 2,6%  - «Просвещенную Армению», 2,2% - РПА, 2,2% - АРФД , 0,9% - «Родину», 0,7% - «Республику», 0,4% - «Сасна Црер» 3.

Вазген Манукян

Первый премьер-министр Армении, государственный министр республики, курирующий оборонный комплекс и министр обороны в 1990-93 годах. Кандида в президенты в 1996, 1998 и 2008 году. В 2009-2019 годах возглавлял Общественный совет Армении 4.

Модератор митинга 3 марта 2021 года, представитель АРФД Гегам Манукян. Фото Тиграна Петросяна для «Кавказского узла».

20 февраля 2021 года на митинге на площади Свободы в Ереване Манукян заявил, что в любой момент ««нужно быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания взять власть» 5. Через две недели он получил повестку, в которой говорилось, что после высказываний на митинге 20 февраля против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению власти.

Популярность политиков, по данным социологов, распределяется так: премьер-министр Армении Никол Пашинян набрал 2,8 баллов (по 5-бальной шкале), президент Армении Армен Саркисян - 2,3, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - 2,2, второй президент Роберт Кочарян - 2, лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян - 1,8, первый и третий президенты Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян – по 1,7, лидер движения спасения Родины Вазген Манукян и глава АРФД Ишхан Сагателян – по 1,6, лидер партии «Родина» - Артур Ванецян - 1,5 6.

Эдмон Марукян

Юрист, правозащитник, политик, депутат Национального собрания Армении пятого, шестого и седьмого созывов, первый заместитель председателя Комитета ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам. Бывший национальный эксперт международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Глава второй оппозиционной парламентской партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян имеет свои амбиции стать новым премьер-министром. При этом он ведет свои переговоры с Пашиняном, которые хотя и безрезультатны, по мнению Марукяна, но будут продолжаться.

Генштаб против, Минобороны не согласен

Эксперт по конституционному праву Арам Вардеванян на митинге оппозиции 3 марта 2021 года. Фото Тиграна Петросяна для «Кавказского узла».

Раскол элит, в том числе по линии военных и политиков, существовал в Армении и до последней карабахской войны. Напряжение выплеснулось в открытый конфликт после пикировки Саргсяна и Пашиняна об «Искандерах». Увольнение 24 февраля первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, вступившего в публичный спор с премьером, послужило поводом для коллективного (около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна) заявления с призывом к Пашиняну уйти в отставку.

При этом Министерство обороны Армении потребовало «не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы» и дистанцировалось от конфликта премьера с Генштабом 7.

Главными виновниками поражения в Арцахской войне 32% респондентов социологического опроса считают представителей бывших властей Армении, 28,8% - Никола Пашиняна и его правительство, 16,1% - Турцию и ее военную поддержку Азербайджану, 10,2% опрошенных считают, что Армения и Арцах не проиграли, 4,4% - виновными считают отдельных офицеров Армии обороны Арцаха и ВС Армении, 19,2% - представили другие ответы, и 7,7% - затруднились со своими оценками 8.

Призыв Католикосов

Первым об отставке действующего премьера заявил Католикос Великого дома Киликийского Арам I. 8 декабря 2020 года Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку в связи со сложившейся в стране ситуацией 9.

При этом положение армянской православной церкви в обществе непростое. Так, в апреле 2020 года, после призыва Гарегина II освободить из-под ареста второго президента республики Роберта Кочаряна в связи с пандемией коронавируса, по стране прокатилась компания против Католикоса, в ходе которой звучали призывы его замены 10.

Карабах обеспокоен

Хотя часть оппозиционных политиков и часть военных Нагорного Карабаха и высказываются против некоторых решений Пашиняна, в целом региону не до ереванского противостояния. Последствия войны заставляют думать о дне сегодняшнем и надеяться на стабильность в Армении. Поэтому, видимо, и президент Карабаха Араик Арутюнян заявляет только об обеспокоенности и предлагает себя в качестве посредника.

«Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления», - отметил глава Карабаха 25 февраля.

На вопрос социологов «К чему должна стремиться Армения в арцахском вопросе?», большинство опрошенных (30,7%) настаивают на возвращении Шуши, Гадрута и 7 районов, 27,7% - видят необходимость в стабилизации ситуации в пределах имеющихся границ, 20,2% - полагают, что необходимо вернуть только Шуши и Гадрут, 3,1% - принять территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт, 10% - представили другие варианты, и 8,2% - затруднились ответить 11.

Кто еще

Председатель партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. 26 февраля 2021 года. Фото Тиграна Петросяна для «Кавказского узла».

Из активных и жестких критиков Пашиняна также выделяются бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, бывший директор Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян, бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров.

Лидерами и активными участниками протестных акций являются члены партии АРФД Арцвик Минасян, Гегам Манукян и Кристине Варданян, председатель партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян и секретарь фракции этой партии Арман Абовян, председатель общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян и лидер оппозиционного общественно-политического движения «Вето» Нарек Малян.

Несмотря на шок от поражения, митинги против Пашиняна собирают сравнительно немного участников. Чтобы вывести людей на площадь, нужно представление о прекрасном будущем, как это было в 2018 году, когда протесты привели во власть самого Пашиняна. Он не оправдал ожиданий, но поверить, что рай смогут построить «бывшие», которых сбросили два года назад, невозможно, - считает журналист ИД Коммерсант Кирилл Кривошеев 12.

Примечания

  1. Тер-Петросян назвал бредовой идею о том, что Пашинян является его «политическим крестником» // Радио Азатутюн, 24 февраля 2019 года
  2. Президент Армении заявил о необходимости отставки правительства // Коммерсант, 16 ноября 2020 года
  3. Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов // АрмИнфо, 19 февраля 2021 года
  4. "Власти упустили шанс": Вазген Манукян объявил об уходе с поста главы Общественного совета // Спутник, 13 ноября 2019 года
  5. Вазген Манукян вызван на допрос в Следственный комитет // Айзор, 4 марта 2021 года
  6. Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов // АрмИнфо, 19 февраля 2021 года
  7. Кризис власти в Армении: премьер-министр вступил в противоборство с президентом // Радио Азаттык, 28 февраля 2021 года
  8. Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов // АрмИнфо, 19 февраля 2021 года
  9. Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку // ТАСС, 8 декабря 2020 года
  10. В Армении началась кампания против Католикоса всех армян // Интерфакс, 15 апреля 2020 года
  11. Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов // АрмИнфо, 19 февраля 2021 года
  12. Политика после поражения. Чем закончится кризис в Армении // Карнеги, 26 февраля 2021 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 марта 2021, 20:09

09 марта 2021, 19:53

09 марта 2021, 19:20

09 марта 2021, 18:40

09 марта 2021, 17:57

  • Решение об отставке Гаспаряна вступило в силу

    Президент Армении не оспорил решение премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы генштаба, оно вступает в силу автоматически, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Армия не подчинится решению об отставке Гаспаряна, предположил кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян, однако генштаб опроверг намерение Гаспаряна вывести армию на улицы.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи