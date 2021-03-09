Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции

09 марта 2021, 20:26

Поражение в войне поставило армянскую оппозицию в сложное положение: она не может не требовать ухода действующей власти, однако вряд ли хочет руководить страной сейчас, когда необходимо разбираться с последствиями поражения - тем более, что ответственность за него граждане Армении практически в равной степени возлагают на команду Никола Пашиняна и на тех, кто был у власти ранее. Популярность Пашиняна даже в этой ситуации несколько выше. Кто и с каких позиций выступает за отставку премьера, и как к этому относится народ, - в справке «Кавказского узла».

Политический кризис

Движение за отставку Никола Пашиняна стало набирать обороты сразу после того, как 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В результате военных поражений Армении пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе над стратегически важным городом Шуши. На следующий день 17 оппозиционных партий потребовали отставки правительства Армении, а недовольная итогами войны толпа разгромила здание парламента и избила спикера национального собрания Арарата Мирзояна.

Старая гвардия

Против Пашиняна выступили все три предыдущих президента Армении. У Сержа Саргсяна, которого действующий премьер-министр фактически отстранил от власти, и Роберта Кочаряна, преследуемого при Пашиняне в уголовном порядке, можно предположить личные счеты. Однако уйти в отставку премьера призвал и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, которого ранее подозревали в покровительстве Пашиняну . За отставку главы правительства выступил и действующий президент Армен Саргсян, предложивший до проведения досрочных парламентских выборов передать управление страной правительству национально согласия .

В середине февраля 2021 года Серж Саргсян дал многочасовое интервью, в котором возложил всю ответственность за поражение в войне и текущий политический кризис на премьер-министра. Интервью поспособствовало усилению кризиса и вовлечению в него военных.

Партийная коалиция

Протесты возглавляет коалиция из 17 оппозиционных партий, называющих себя Движением по спасению Родины. В их числе бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) Сержа Саргсяна, крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Процветающая Армения» Гагика Царукяна 1 и одна из старейших партий «АРФ Дашнакцутюн» (АРФД) с представителем ее верховного совета Ишханом Сагателяном. 3 декабря коалиция объявила бывшего премьер-министра 75-летнего Вазгена Манукяна своим кандидатом на пост главы временного правительства.

Согласно февральскому опросу, проведенному консалтинговой компанией MPG 2 , если в ближайшее воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, то 33,1% отдадут свои голоса за «Мой шаг» Пашиняна, 4,4% - за «Процветающую Армению», 2,6% - «Просвещенную Армению», 2,2% - РПА, 2,2% - АРФД , 0,9% - «Родину», 0,7% - «Республику», 0,4% - «Сасна Црер».

Вазген Манукян

Первый премьер-министр Армении, государственный министр республики, курирующий оборонный комплекс и министр обороны в 1990-93 годах. Кандида в президенты в 1996, 1998 и 2008 году. В 2009-2019 годах возглавлял Общественный совет Армении .

20 февраля 2021 года на митинге на площади Свободы в Ереване Манукян заявил, что в любой момент ««нужно быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания взять власть» . Через две недели он получил повестку, в которой говорилось, что после высказываний на митинге 20 февраля против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению власти.

Популярность политиков, по данным социологов, распределяется так: премьер-министр Армении Никол Пашинян набрал 2,8 баллов (по 5-бальной шкале), президент Армении Армен Саркисян - 2,3, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - 2,2, второй президент Роберт Кочарян - 2, лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян - 1,8, первый и третий президенты Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян – по 1,7, лидер движения спасения Родины Вазген Манукян и глава АРФД Ишхан Сагателян – по 1,6, лидер партии «Родина» - Артур Ванецян - 1,5.

Эдмон Марукян

Юрист, правозащитник, политик, депутат Национального собрания Армении пятого, шестого и седьмого созывов, первый заместитель председателя Комитета ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам. Бывший национальный эксперт международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Глава второй оппозиционной парламентской партии «Просвещенная Армения» 3 Эдмон Марукян имеет свои амбиции стать новым премьер-министром. При этом он ведет свои переговоры с Пашиняном, которые хотя и безрезультатны, по мнению Марукяна, но будут продолжаться.

Генштаб против, Минобороны не согласен

Раскол элит, в том числе по линии военных и политиков, существовал в Армении и до последней карабахской войны. Напряжение выплеснулось в открытый конфликт после пикировки Саргсяна и Пашиняна об «Искандерах». Увольнение 24 февраля первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, вступившего в публичный спор с премьером, послужило поводом для коллективного (около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна) заявления с призывом к Пашиняну уйти в отставку.

При этом Министерство обороны Армении потребовало «не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы» и дистанцировалось от конфликта премьера с Генштабом .

Главными виновниками поражения в Арцахской войне 32% респондентов социологического опроса считают представителей бывших властей Армении, 28,8% - Никола Пашиняна и его правительство, 16,1% - Турцию и ее военную поддержку Азербайджану, 10,2% опрошенных считают, что Армения и Арцах не проиграли, 4,4% - виновными считают отдельных офицеров Армии обороны Арцаха и ВС Армении, 19,2% - представили другие ответы, и 7,7% - затруднились со своими оценками.

Призыв Католикосов

Первым об отставке действующего премьера заявил Католикос Великого дома Киликийского Арам I 4 . 8 декабря 2020 года Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку в связи со сложившейся в стране ситуацией .

При этом положение армянской православной церкви в обществе непростое. Так, в апреле 2020 года, после призыва Гарегина II освободить из-под ареста второго президента республики Роберта Кочаряна в связи с пандемией коронавируса, по стране прокатилась компания против Католикоса, в ходе которой звучали призывы его замены .

Карабах обеспокоен

Хотя часть оппозиционных политиков и часть военных 5 Нагорного Карабаха и высказываются против некоторых решений Пашиняна, в целом региону не до ереванского противостояния. Последствия войны заставляют думать о дне сегодняшнем и надеяться на стабильность в Армении. Поэтому, видимо, и президент Карабаха Араик Арутюнян заявляет только об обеспокоенности и предлагает себя в качестве посредника.

«Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления», - отметил глава Карабаха 25 февраля.

На вопрос социологов «К чему должна стремиться Армения в арцахском вопросе?», большинство опрошенных (30,7%) настаивают на возвращении Шуши, Гадрута и 7 районов, 27,7% - видят необходимость в стабилизации ситуации в пределах имеющихся границ, 20,2% - полагают, что необходимо вернуть только Шуши и Гадрут, 3,1% - принять территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт, 10% - представили другие варианты, и 8,2% - затруднились ответить.

Кто еще

Из активных и жестких критиков Пашиняна также выделяются бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, бывший директор Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян 6 , бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров.

Лидерами и активными участниками протестных акций являются члены партии АРФД Арцвик Минасян, Гегам Манукян и Кристине Варданян, председатель партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян и секретарь фракции этой партии Арман Абовян, председатель общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян и лидер оппозиционного общественно-политического движения «Вето» Нарек Малян.

Несмотря на шок от поражения, митинги против Пашиняна собирают сравнительно немного участников. Чтобы вывести людей на площадь, нужно представление о прекрасном будущем, как это было в 2018 году, когда протесты привели во власть самого Пашиняна. Он не оправдал ожиданий, но поверить, что рай смогут построить «бывшие», которых сбросили два года назад, невозможно, - считает журналист ИД Коммерсант Кирилл Кривошеев.

Примечания