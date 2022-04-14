Парламент Нагорного Карабаха призвал Пашиняна отказаться от уступок Азербайджану

14 апреля 2022, 23:46

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Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, это лишит жителей непризнанной республики права жить свободно и независимо, заявили парламентарии. Они призвали премьер-министра Армении отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. Вопрос статуса Нагорного Карабаха Брюсселе не поднимался и пока он не будет обсужден под эгидой Минской группы ОБСЕ, мира в регионе не будет, отметил армянский политолог Овсеп Хуршудян.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

В парламенте Нагорного Карабаха сегодня в 19.00 по местному времени (18.00 мск) прошло внеочередное заседание, где 33 депутата единогласно приняли специальное заявление. Его текст зачитал депутат от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Артур Мосиян, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямой эфир заседания на местном телевидении.

«Нынешний политико-правовой статус Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) сформировался волеизъявлением народа на трех референдумах, под влиянием принятой в результате них Конституции и установленного в последующие годы общенационального соглашения между всеми армянами», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "государственность Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями". "Любой переговорный процесс по насильственному присоединению Арцаха [...] а также подписание вытекающего из него документа подрывает не только государственность Арцаха, но и неотъемлемое право армян Арцаха жить на исторической родине", - говорится в документе.

Парламентарии Нагорного Карабаха призвали власти Армении «отказаться от своей нынешней катастрофической позиции», а коллег в Национальном собрании Армении - «не отклоняться от линии постановления Верховного Совета Армении от 8 июля 1992 года».

«Ни одна власть не имеет права под предлогом мира снижать планку переговоров о неприемлемом для Арцаха статусе, а также о признанном на международном уровне праве на самоопределение», - заявили депутаты Нагорного Карабаха.

Международное сообщество предлагает «немного опустить планку по Карабаху», заявил 13 апреля на заседании Национального собрания Армении премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В противном же случае они просят не возлагать на них каких-либо надежд. Это связано не с отсутствием желания оказать помощь, а с тем, что они попросту не в состоянии ее оказать", - сказал Пашинян, слова которого приводит News.am.

В конце заявления депутаты обратились к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые, по их мнению, «несмотря на иные разногласия, должны приложить усилия для сохранения формата как единственного международного мандата для урегулирования карабахского конфликта».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля заявил, что Франция и США выразили намерение прекратить общаться с Россией по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе в формате Минской группы ОБСЕ.

Спикер парламента Артур Товмасян в своем выступлении заявил, что любые обсуждения о потери независимости Нагорного Карабаха неприемлемы. "Мы заплатили очень высокую цену за нашу свободу и независимость", - сказал он.

Депутат от партии «Справедливость» Метаксе Акопян призвала остановить премьер-министр Армении и запретить ему "единоличными решениями окончательно разрушить Армению и Арцах".

«Под видом открытия «эпохи мира» провоцируется новая война и изгнание армян из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», - считает депутат от партии АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян. Он заявил, что «тезисы, прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении, не стали неожиданными, потому, что то, что делалось тайно, стало явным».

Ишханян отметил, что «Пашинян принял пункты Азербайджана, не предложив свои, чтобы оправдать это, как шаг в национальных интересах», и выразил надежду, что премьер-министр Армении «прекратит вести нашу государственность (Нагорного Карабаха) по пути потерь» и начнет принимать «ориентированные на будущее решения».

«Люди хотят жить у себя родине. Жить на основе прав и свобод, предоставленных человеку всеми международными документами», - сказал в своем выступлении член Демпартии Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«Отсутствие сотрудничества между двумя различными структурами Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), включая парламенты, лишило парламентариев Арцаха возможности быть в курсе событий и влиять на их процессы», - отметил он.

Степанян обратился к властям Армении, потребовав четко ответить, что означает снижение планки статуса Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)». «120 тысяч жителей Арцаха ждут ответа на этот вопрос», - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что 5 апреля парламент Нагорного Карабаха призвал армян, живущих в Нагорном Карабахе и Армении, объединиться, чтобы вместе отстаивать свои национальные интересы и противостоять внешним угрозам. Акция с призывами к единству армян прошла в Аскеране.

Акции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха проводят жители и активисты в Армении. Так, 5 апреля в Ереване на площади Свободы оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели многотысячный митинг, на котором обвинили власти Армении в новых территориальных уступках и призвали объединиться для защиты Нагорного Карабаха. На акции 6 апреля в Ереване вновь прошел митинг с требованием признать независимость Нагорного Карабаха. Он состоялся в преддверии встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Участники митинга потребовали от Пашиняна не подписывать никаких документов, которые могут ухудшить положение Нагорного Карабаха.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.