Лавров заявил об отказе Франции и США от работы в рамках МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху

08 апреля 2022, 15:53

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Франция и США выразили намерение прекратить общаться с Россией по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе в формате Минской группы ОБСЕ, сообщил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. Вопрос статуса Нагорного Карабаха Брюсселе не поднимался и пока он не будет обсужден под эгидой Минской группы ОБСЕ, мира в регионе не будет, отметил армянский политолог Овсеп Хуршудян.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается деятельности, или будущего "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то я не знаю, какова будет дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры (...) отменили и "тройку" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате", - привел его слова после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном "Интерфакс".

Лавров отметил, что "это их (Франции и США) право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор. Они в числе своих приоритетов не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики", - привело его слова РИА "Новости".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что "несмотря на то, что азербайджанские коллеги повторяют, что Минская группа, сопредседательство МГ прекратило существование", так как "нету больше нагорно-карабахского конфликта", нет даже региона с названием "Нагорный Карабах", "международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства МГ, что весьма обнадеживает", - процитировало его издание News.Am.

Армянские власти надеются, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе, добавил Мирзоян. "Армения продолжает верить, что российскому миротворческому контингенту все-таки удастся восстановить статус-кво по состоянию на 23 марта", - процитировало его слова ТАСС.

26 марта Минобороны России заявило, что азербайджанские военные нарушили трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. По данным ведомства, 24 и 25 марта солдаты Азербайджана зашли в зону ответственности миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии. 27 марта Минобороны России сообщило, что Азербайджан вывел военных из села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Но Азербайджан опроверг эту информацию. Разные сведения о расположении азербайджанских военных в Карабахе могли стать следствием разного подхода Москвы и Баку к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине. Зеркальный отвод военных угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха и является скрытой демаркацией границы, заявили аналитики. 3 апреля ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к переговорам.

"Кавказский узел" также писал. что 26 ноября 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели в Сочи переговоры об урегулировании карабахского конфликта. Россия и стороны карабахского конфликта оттесняют Минскую группу ОБСЕ от урегулирования, причем Кремль стремится сосредоточить мирный процесс в своих руках, отметили ранее аналитики. На встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе в декабре 2021 года, которая прошла с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, стороны договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги, а также подтвердили приверженность трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.