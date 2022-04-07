Пашинян и Алиев договорились создать комиссию по делимитации границы

07 апреля 2022, 07:29

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По итогам переговоров в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ереван и Баку начали нащупывать точки соприкосновения по вопросу заключения мирного соглашения, но достижению этого могут помешать сепаратистские настроения в регионе. Кроме того, у Кремля собственные интересы в зоне карабахского конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку. Неопределенность статуса Нагорного Карабаха не дает возможности для заключения фундаментальных соглашений на встрече Алиева и Пашиняна, но не исключено подписание рамочного документа, указали армянские политологи При этом они скептически оценили ожидания от встречи Алиева и Пашиняна.

Алиев и Пашинян встречались в Брюсселе в декабре 2021 года. На встрече, которая прошла с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги, а также подтвердили приверженность трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров в Брюсселе договорились создать комиссию, которая займется вопросами делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"По итогам переговоров достигнута договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которая будет наделена также вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы", – привело сегодня ИА "АрменПресс" сообщение пресс-службы правительства.

Пашинян и Алиев поручили министрам иностранных дел начать подготовку к переговорам о мирном соглашении, информировало сегодня азербайджанское агентство АПА.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переговоры сторон прошли продуктивно. "Мы достигли конкретных и осязаемых результатов. Готовы работать над подготовкой будущего мирного договора, который уладит все спорные вопросы", – привело сегодня слова Мишеля российское информагентство "Интерфакс".

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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