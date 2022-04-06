Аналитики поделились скептическими ожиданиями от встречи Алиева и Пашиняна

06 апреля 2022, 14:00

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Неопределенность статуса Нагорного Карабаха не дает возможности для заключения фундаментальных соглашений на встрече Алиева и Пашиняна, но не исключено подписание рамочного документа, указали армянские политологи. Армянская сторона увязывает соглашение о мире со статусом Нагорного Карабаха, однако Баку не намерен обсуждать судьбу территории, которая по международному праву считается азербайджанской, отметили азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ереван и Баку начали нащупывать точки соприкосновения по вопросу заключения мирного соглашения, но достижению этого могут помешать сепаратистские настроения в регионе. Кроме того, у Кремля собственные интересы в зоне карабахского конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. Последний раз Алиев и Пашинян встречались в Брюсселе в декабре 2021 года. На встрече, которая прошла с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги, а также подтвердили приверженность трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года .

26 марта Минобороны России заявило, что азербайджанские военные нарушили трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. По данным ведомства, 24 и 25 марта солдаты Азербайджана зашли в зону ответственности миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии. 27 марта Минобороны России сообщило, что Азербайджан вывел военных из села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Но Азербайджан опроверг эту информацию. Разные сведения о расположении азербайджанских военных в Карабахе могли стать следствием разного подхода Москвы и Баку к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине. Зеркальный отвод военных угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха и является скрытой демаркацией границы, заявили аналитики. 3 апреля ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к переговорам.

Армянские аналитики поспорили о результатах встречи в Брюсселе

Предпосылки для подписания какого-либо документа по Нагорному Карабаху отсутствуют, заявил политобозреватель информационно-аналитического портала 1in.am Акоп Бадалян. По его мнению, диаметральная противоположность позиций сторон конфликта, а также напряженность между Западом и Россией исключают вероятность подписания документа. "Если будет общее понимание, что необходимо сохранить стабильной ситуацию на линии соприкосновения, это уже хорошо и эффективно. Но возможности снизить противоречия подписанием какого-либо документа нет", - подчеркнул он.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха рано или поздно поставят перед Алиевым, однако в ближайшей перспективе решение этого вопроса не предвидится, отметил Бадалян. По его мнению, последнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе заставит посредников активизировать свои усилия для снижения эскалации и поддержания ситуации под контролем. "Вопрос эскалации и проблем с газоснабжением отдельно обсуждаться не будут, их будут обсуждать в рамках общего пакета. Об этом говорят реакции посредников. И Франция, и США, и Россия, и Евросоюз указывают на необходимость реализовать соглашения. Война изменила статус-кво, но война не нейтрализовала Мадридские принципы", - пояснил он.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Политобозреватель связывает активность Шарля Мишеля с вопросами безопасности. "Европа активизировалась после летнего визита Шарля Мишеля в регион в 2021 году. Декабрьская встреча Пашинян-Алиев в Брюсселе стала результатом этого визита. Для Европы Южный Кавказ является чувствительным регионом в архитектуре безопасности. Брюссель пытается играть свою роль, что невозможно без учета карабахского конфликта. И после [начала спецоперации российских войск] на Украине мотивация европейцев усилилась", - отметил Бадалян.

Глава Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", политический аналитик Овсеп Хушудян не исключил подписание рамочного соглашения на встрече в Брюсселе. "Встрече Пашинян-Алиев предшествовала встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с помощником азербайджанского президента Хикметом Гаджиевым. Можно сделать выводы, что есть некие наработки и, скорее всего, будут определены какие-то рамки для подписания мирного договора", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Для Армении важно, чтобы Азербайджан придерживался обязательства неприменения и угрозы применения силы, отметил Хуршудян. "Ни до осенней войны (2020 года - Прим. "Кавказского узла"), ни после неё Азербайджан не соблюдал договоренности. Это была отличительная черта азербайджанской дипломатии", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, вопрос статуса Нагорного Карабаха является не только требованием армянской стороны. "Это принцип, который лежит на столе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. В своем последнем заявления МГ ОБСЕ упоминала об "известных сторонам принципах", принципах, которые стороны согласовали. Речь об Мадридских принципах, в которых краеугольным вопросом является самоопределение Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и его статус", - указал Хуршудян.

По его мнению, занятие азербайджанскими военными села Парух и высоты Караглух и проблемы с поставками газа жителям Нагорного Карабаха предопределили встречу в Брюсселе. "До этих событий встречи Пашинян-Алиев не намечалось. События привлекли внимание Запада. Впервые все три посредника адресно осудили Азербайджан за эскалацию. С прошлого года довольно неожиданно возросла активность Шарля Мишеля и Евросоюза. Это не личная инициатива Шарля Мишеля, можно сказать, что Запад – США и Франция, в частности, делегировали ему свои полномочия переговорщика. Переговорщика, который не обременен обязательствами по отношению к России", - предположил Хуршудян.

Главред русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян считает, что было бы логично подписать в Брюсселе документ о возвращении к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. "Это было бы лучшим решением, но нереальным после кризиса в Украине. После южнокавказского турне действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, ОБСЕ так и не выступило с итоговым заявлением, а в выступлениях самого Рау в Ереване так и не был обозначен призыв вернуться к формату Минской группы. Более того, после его визита посол Польши в Армении Павел Чаплак сказал, что "Варшава сделала все в рамках своих возможностей для возвращения к формату МГ ОБСЕ, в феврале этого года глава МИД Польши принял трех посредников МГ ОБСЕ, но события на Украине изменили ситуацию". Дипломатически это значит, что сейчас работа сопредседателей МГ, в число которых входит и Россия, нереальна", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщения Госдепа США о телефонных беседах госсекретаря Энтони Блинкена с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым также косвенно свидетельствуют о том, что фундаментальный документ не будет подписан, добавила политобозреватель. "Высказывания Блинкена указывают на то, что США не намерены на данном этапе работать с Россией в формате Минской группы по Карабаху. "Пауза" может быть заполнена промежуточными решениями, можно предположить подписание декларации касательно пленных или старта деблокады коммуникаций", - предположила Айрумян.

По ее словам, посредничество Совета Европы - "промежуточный" вариант, пока не может работать имеющая мандат ООН Минская группа ОБСЕ. Роль модератора взял на себя Евросоюз, пока не появится новый формат урегулирования под мандатом ООН, считает она. "Обострение ситуации в Карабахе, фактический захват Азербайджаном новых позиций, в чем Армения обвинила российскую сторону, "не выполнившую договоренность о зеркальном отводе войск", должны были, по замыслу, привести либо к "мирному" исходу населения из Карабаха, либо обращению к России за посредничеством. Не случилось ни того, ни другого. И на этом фоне, как ни странно, позиции Пашиняна стали крепче. Вопрос в том, захочет ли он этим воспользоваться", - заключила Айрумян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 марта на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польше Збигневом Рау заявил, что Ереван дал понять о "приемлемости" предложений Баку для окончательного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, передало ИА "Азертадж". По данным МИД Азербайджана, Баку передал Еревану предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. В них входят взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не предъявлять подобных претензий в будущем, а также отказ от угроз применения силы, информировал 31 марта ТАСС.

Азербайджанские политологи исключили возможность обсуждения в Брюсселе статуса Нагорного Карабаха

У главы Центра исследований "Республика", члена Политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натига Джафарли противоречивые ожидания от брюссельской встречи. "В последнее время из Баку и Еревана звучали осторожные, но оптимистичные заявления. Армения не выразила в целом возражений, против пяти принципов урегулирования, предложенных Баку. Это дает основания полагать, что стороны могут в Брюсселе подписать какой-то общий, рамочный документ, открывающий дорогу для создания уже постоянно действующей переговорной площадки на уровне экспертов по согласованию параметров будущего мирного соглашения", - сказал Джафарли.

Он обратил внимание на то, что в преддверии брюссельской встречи в Ереване состоялся большой митинг оппозиции. "За ее действиями по торпедированию мира можно увидеть и невидимую руку Кремля, который, во-первых, ревностно относится к перехвату инициативы Евросоюзом, во-вторых, не желает окончательного урегулирования конфликта, поскольку в таком случае Москва сильно утратит рычаги давления на обе стороны (Азербайджан и Армению). Также заметна радикализация в последние дни позиции карабахских сепаратистов, которые сейчас ориентируются на Россию больше, чем на Армению. Противодействие России может побудить Пашиняна отказаться от прорывных решений в Брюсселе", - сказал Джафарли.

5 апреля в Ереване на площади Свободы оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели многотысячный митинг, на котором обвинили власти Армении в новых территориальных уступках и призвали объединиться для защиты Нагорного Карабаха.

Джафарли усомнился в возможности обсуждения в Брюсселе ситуации вокруг горы Фаррух. "Шарль Мишель будет фокусировать внимание на необходимости достижения кардинального изменения ситуации к миру, поэтому какие-то детали, касающиеся локальной передислокации войск или газоснабжения региона войск вряд ли будут подниматься. Тем более, что вопрос с газом решен и азербайджанская сторона сама обеспечила исправность газотранспортной инфраструктуры", - сказал Джафарли.

Первоочередной задачей является достижение договоренности о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Однако армянская сторона пытается увязать это с вопросом статуса Нагорного Карабаха. "Азербайджан, основываясь на международном праве, считает этот регион своей территорией и это признается мировым сообществом. Поэтому Баку не собирается обсуждать судьбу части своей территории [вместе] с каким-либо других вопросом. Другой вопрос - дальнейшее проживание армянского населения в регионе", - сказал Джафарли.

На его взгляд, Баку может предложить армянам план реинтеграции в азербайджанское общество, предусматривающий реализацию программ социальной, экономической поддержки, развития аграрных хозяйств, транспортной инфраструктуры, туристического потенциала и др. При этом армянскому населению будут гарантированы все права граждан Азербайджана, в том числе на представительство в органах местной власти, полиции, суда.

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель сомневается, что в Брюсселе будут достигнуты прорывные решения. "Правительство Армении стремится уклониться от окончательного урегулирования конфликта и обязательств признать целостность Азербайджана, что означало бы признание Карабаха азербайджанской территорией. Поэтому власти Армении маневрируют. Позволив провести 5 апреля массовый митинг оппозиции, они как бы показывают Западу, что находятся под общественным давлением и потому не могут брать на себя обязательств, которые сокрушат стабильность в стране. С другой стороны, Армения находится под прессингом Кремля, который также не выводит урегулирование конфликта из-под своей монополии. Поэтому в лучшем случае в Брюсселе может быть подписано какое-то коммюнике по констатации самого факта встречи и готовности продолжать мирный процесс", - сказал Тюркель.

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.