Армянская оппозиция на митинге в Ереване обвинила власти в сдаче Нагорного Карабаха

05 апреля 2022, 22:45

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В Ереване на Площади Свободы оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели многотысячный митинг, на котором обвинили власти Армении в новых территориальных уступках и призвали объединиться для защиты Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", жители и активисты в Армении периодически проводят акции, на которых требуют признать от властей страны независимость Нагорного Карабаха. Так, 27 января в Ереване акцию протеста провели вынужденные переселенцы из зоны карабахского конфликта. Они также потребовали от властей Армении признать Нагорный Карабах независимым государством и присвоить им статус беженцев. Признание независимости Нагорного Карабаха властями Армении положит конец нарушению прав человека в зоне карабахского конфликта, заявили участники акции протеста, прошедшей 4 апреля в Ереване.

10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорного Карабаха. В этот же день в 2006 году была принята Конституция Нагорно-Карабахской Республики. Решением правительства этот день в непризнанной республике отмечают как День независимости и День Конституции, он объявлен нерабочим. При этом Армения больше 30 лет не признаёт суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, сказано в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели сегодня на ереванской Площади Свободы митинг, на котором призвали всех консолидироваться для защиты Арцаха (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и национальных интересов под лозунгом "Защита Арцаха - защита Армении", передает побывавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

В митинге, по оценке организаторов, приняли участие около 15 тысяч человек. Полиция затруднилась дать оценку численности участников акции.

Сторонники оппозиции растянули транспарант "Арцах не будет в составе Азербайджана". В руках они держали флаги Армении и Нагорного Карабаха, а также плакаты с требованием признать его независимость. Участники митинга скандировали "Армянский народ, вставай", "Армения, вставай", "Арцах, вставай".

По окончании митинга оппозиция призвала перекрыть на один час движение на площади Франции (перекресток проспекта Маштоца, проспекта маршала Баграмяна и улицы Саят-Новы близ Площади Свободы – прим. "Кавказского узла").

"Эта символическая акция неповиновения покажет непоколебимость наших намерений", - заявил один из выступающих на митинге .

Сторонники оппозиции подняли на площади флаг Нагорного Карабаха и призвали на всех площадях Армении поднять его флаги. Полиция не препятствовала проведению акции оппозиции. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было. Спустя час движение на площади Франции было восстановлено.

Оппозиция обвинила власти в новых территориальных уступках

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вызывает обеспокоенность, в противном случае столько человек не собрались бы на митинг, заявил до начала митинга бывший президент Армении Серж Саргсян, пришедший поддержать парламентскую оппозицию.

Он выразил сомнение, что завтра в Брюсселе будет подписан какой-либо документ по Нагорному Карабаху. По его словам, подписание соглашения зависит от того, к каким договоренностям придут стороны конфликта.

"Но я не думаю, что им удастся оставить Арцах в составе Азербайджана или превратить Армению в страну, которая клянчит мир", - отметил Саргсян. Такие конфликты, как конфликт в Нагорном Карабах, невозможно решить за 30, 40 или 50 лет, добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Премьер-министр надеется, что обсуждение этого вопроса начнется на запланированной на 6 апреля встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. «Я надеюсь на обсуждение и согласование в ходе этой встречи с президентом Азербайджана всех вопросов, связанные с началом переговоров по мирному договору», - привело 31 марта слова Пашиняна издание "Новости Армении".

Нет гарантий, что азербайджанские войска не станут продвигаться вглубь страны, не встречая никакого сопротивления, считает депутат фракции "Айастан" Ваге Акопян.

"Азербайджан настолько обнаглел, что, игнорируя российских миротворцев, захватывает новые территории в Арцахе, оказывает психологическое давление, создает гуманитарную катастрофу, чтобы армяне покинули свою родину. Армянские же власти не желают видеть этого, предлагая ложную повестку мира с Азербайджаном", - заявил он на митинге.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения, из общин Парух (азербайджанское название села – Фаррух) и Храморт были эвакуированы женщины и дети. 25 марта военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в результате которых погибли трое армянских солдат и были ранены еще 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе села Парух. Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

По словам Ваге Акопяна, Азербайджан настаивает на подписании мирного договора на основе пяти пунктов.

"Эти пункты исходят только из интересов Азербайджана. Армянские же власти приводят два аспекта, учитывая которые, готовы подписать мирный договор. Первый аспект - безопасность населения Арцаха. Населения, а не государства. Второй аспект - статус, а не самоопределение. Власти не исключают, что Арцах может быть в составе Азербайджана. Политика властей нацелена на сдачу Арцаха", - подчеркнул оппозиционный депутат.

Депутат фракции "Честь имею" Тигран Абрамян указал на угрозы зеркального отвода войск.

"Арцахское село Парух и высота Караглух стали первыми неудачным опытом политики зеркального отвода. Отвод армянских войск создал риски и угрозы безопасности", - заявил он на митинге.

Зеркальный отвод войск коснется не только Нагорного Карабаха, но и позиций в Гегаркунике, Сюнике и Ерасхе, добавил оппозиционный депутат.

"Предложить зеркальный отвод могут только те, кто не имеет представления, что такое армия, что собой представляет передовая линия. По сути, предложение Пашиняна - часть политики мирной сдачи армянских территории", - отметил Абрамян.

Армения стоит перед угрозой потери государственности, считает депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян.

"Власть обещает мир. Но мир обещает не армянскому народу, а Азербайджану. Власть обещает, что не будет государства, с которым Азербайджану придется считаться. Власть готова подписать мир, который ликвидирует Арцах как государство и содействует узурпации Сюника. Такой мир нужен туркам. Мы не хотим войны, но альтернатива войне не должна быть за счет национального достоинства. Войну можно проиграть, но не клянчить мир. Армянский народ на это никому не давал мандата", - заявил он на митинге.

Депутат фракции "Честь имею" Анна Мкртчян зачитала политическое заявление, в нем, по ее словам, изложены основополагающие принципы, которым должно следовать армянское общество вне зависимости от политических пристрастий.

"Мы отвергаем повестку, навязанную Азербайджаном и Турцией. Если Азербайджан желает мира, то должен создать предпосылки - вернуть военнопленных и вывести войска за границы, установленные трехсторонним заявлением", - заявила она.

Другим принципом является тот факт, что Армения является гарантом безопасности и самоопределения Нагорного Карабаха, отметила оппозиционный депутат. "Исключается какой-либо статус Арцаха в составе Азербайджана", - подчеркнула Мкртчян.

Также необходимо восстановить формат переговоров в рамках ОБСЕ, заявила депутат. "Исключить подписание какого-либо межгосударственного договора, а также процесс демаркации и делимитации границ, а также договора, который поставит под сомнение право на самоопределение Арцаха, а также вопрос признания геноцида армян в 1915 году", - отметила она.

У властей нет мандата под предлогом ложной повестки о мире поставить общественность перед фактом новой территориальной уступки, заявил на митинге вице-спикер парламента от фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

Он отметил, что после осенней войны 2020 года Азербайджан продолжает агрессию против Армении и Нагорного Карабаха. Однако власти, по его словам, вместо того, чтобы организовать защиту страны, готовят общество к новым уступкам.

"Власти запугивают новой войной, заявляя, что армянская армия ослаблена и не способна защищаться. Утверждают, что есть два пути - война или уступки. Но в новой истории Армении есть два примера, когда армянский народ смог переломить ход событий. В 1992 году ситуация была тяжелой, противник дошел до реки Тартар, со Степанакертом не было никакой связи, но было решение защищаться. В итоге Арцах был освобожден, а в регионе был установлен мир. Второй пример - события 1998 года. Власти (Левон Тер-Петросян – прим. "Кавказского узла") предложили территориальные уступки в обмен на мир. Но мы выступили против этого, и власть, пришедшая на смену, двадцать лет обеспечивала мир", - пояснил Сагателян.

В 2018 году к власти пришли сторонники сдачи Нагорного Карабаха, и общество получило новую войну и территориальные потери, добавил вице-спикер парламента.

"Пропагандисты мира принесли новую войну. И если Пашинян действительно желает мира, он должен подать в отставку. Пашинян - символ поражения и неудач. Если мы действительно хотим мира, для этого необходима смена власти. Альтернатива нашей борьбе - новые территориальные потери", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, Азербайджан не признает Нагорный Карабах и считает его своей территорией. Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

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С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.