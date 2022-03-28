Баку опроверг информацию об отводе войск от карабахского села

28 марта 2022, 00:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация из заявления министерства обороны России о выводе частей азербайджанской армии с позиций в селе Фаррух не соответствует действительности, утверждает Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села - Фаррух, армянское - Парух).

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и ранены 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 26 марта Азербайджан и Нагорный Карабах также обменялись обвинениями в обстрелах.

Информация о выводе частей азербайджанской армии с позиций в селе Фаррух не соответствует действительности, заявило 27 марта Минобороны Азербайджана.

"Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении подразделений азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

Минобороны Азербайджана опровергло и нарушение режима прекращения огня со стороны своих вооруженных сил, о котором 27 марта заявило министерство обороны России. Напомним, по данным российского оборонного ведомства, в результате двух нарушений режима прекращения огня с азербайджанской стороны в Аскеранском районе четыре человека получили ранения. "Не соответствует действительности информация в заявлении министерства обороны Российской Федерации о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана, и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", использование такого названия в заявлениях Министерства обороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности страны, считает азербайджанское военное ведомство.

Азербайджанская сторона также указала на неверное, с ее точки зрения, название российским Минобороны села, в котором произошел вооруженный конфликт. "В Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух". Название упомянутого села - Фаррух. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, азербайджанские военнослужащие находятся в селе Фаррух. На видео, которое публикует в своем Telegram-канале портал 1news.az (у него 8952 подписчика), снята дорога в заснеженном населенном пункте в холмистой местности. Один из находящихся там трех человек в военной форме устанавливает флаг Азербайджана. Видео сопровождается подписью: "В селе Фаррух поднят азербайджанский флаг". "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в этом Telegram-канале.

Российские миротворцы "обещали решить вопрос, но в итоге пришлось эвакуировать женщин и детей", констатировал автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Получается, даже миротворцы не могут защитить наше небо. Что сейчас там творится - пока непонятно", - написал он 26 марта в своем посте "Снова война?". Заявление Минобороны Азербайджана от 26 марта "однозначно указывает на то, что "миротворцы" не справляются с обязанностями, возложенными на них трехсторонним заявлением", считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Теперь однозначно, что в 2025 году Баку потребует полного вывода российских ВС из Гарабаха. Не исключено, что если нарушения полномочий миротворцев продолжатся, такое требование будет выставлено значительно раньше", - написал он в своем посте "Азербайджан и гарабахские армяне против российских миротворцев".

Азербайджанская армия проводит работы по дислокации и укрепляет свои позиции, таким образом, село Фаррух перешло под контроль Азербайджана, сообщило 27 марта со ссылкой на депутата Милли Меджлиса, члена правления партии "Ени Азербайджан" Джавида Османова агентство Report. Как отметил депутат, село Фаррух перешло под полный контроль Азербайджана "успешными дипломатическими и политическими путями".

Напомним, российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того как там закончились 44-дневные полномасштабные бои, и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.